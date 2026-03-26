Max Verstappen heeft in Japan voor het eerst gereageerd op zijn diskwalificatie op de Nürburgring Nordschleife. Hij schreef daar afgelopen weekend de NLS2-race op zijn naam, maar werd na een fout van zijn team uit de uitslag geschrapt. Verstappen lijkt er niet zoveel problemen mee te hebben.

Verstappen neemt over twee maanden deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en de NLS2-race was dan ook een soort voorbereiding voor hem. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella kwam hij goed voor de dag in de Eifel. Ze stuurden hun Mercedes-AMG GT3 naar de zege, maar verloren die vanwege het feit dat ze zeven in plaats van de toegestane zes bandensets hadden gebruikt.

Hoe kijkt Verstappen naar de diskwalificatie?

Verstappen lijkt er niet zo mee te zitten, zo legde hij uit tijdens zijn mediasessie in de paddock op het circuit van Japan: "Al met al was het een geweldig weekend. We hebben echt een goede tijd gehad samen, ook met mijn teamgenoten. Natuurlijk hadden we een klein foutje gemaakt tijdens het oefenen van de pitstops, waarbij er een extra setje banden op de auto werd gezet."

Verstappen had verder genoten, en probeert de diskwalificatie als iets positiefs te zien: "Afgezien daarvan ging de race best prima. Het is natuurlijk jammer dat we die fout hebben gemaakt, maar aan de andere kant zet dit het team wel weer op scherp. Misschien hadden ze dat ook een beetje nodig."

Heeft Verstappen zich vermaakt?

Verder was het een droomweekend voor Verstappen, die dol is op GT-racen: "De algehele werkervaring was echt heel erg goed. Ook binnen het team werken de engineers zeer professioneel, want ze weten wat ze doen en hebben al geruime tijd heel erg veel succes in het racen met GT's."

"Voor mij persoonlijk was het echt een ontzettend leuk weekend. Het is onmogelijk om te vergelijken met iets anders, maar ik wilde dit wel al een tijdje doen. Het is echt iets waar ik heel erg veel plezier aan beleef. Elke keer dat ik uit de auto stapte, stond ik echt te glimlachen, en dat is voor mij altijd een goed teken."