Andrea Kimi Antonelli is op een sterke wijze aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 begonnen. Hij wist in China zijn eerste Grand Prix te winnen, en staat vlak achter zijn teamgenoot George Russell op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Volgens Riccardo Patrese kan Russell hierdoor niet meer slapen.

Het team van Mercedes is vooralsnog een klasse apart in de Formule 1. Ze hebben de nieuwe regels het beste onder de knie, en ze hebben qua punten al een aardige voorsprong uitgebouwd. Russell won de seizoensopener in Australië en de sprintrace in China, terwijl zijn jonge teamgenoot Antonelli won op het circuit van Shanghai. Het zorgt ervoor dat sommige mensen Antonelli direct zien als een gevaarlijke titelkandidaat.

Waarom was de kritiek op Antonelli overdreven?

Dat geldt ook voor oud-coureur Riccardo Patrese. De Italiaan verdedigt zijn landgenoot in gesprek met Grosvenor Casinos: "Eén jaar geleden, toen iedereen nog kritiek had op Kimi en zei dat hij te jong was en zich afvroeg waarom Toto Wolff voor hem koos, zei ik dat hij gewoon de tijd nodig had."

'We moesten een jaar wachten'

Patrese heeft altijd vertrouwen gehouden in Antonelli, en jubelt dat hij gelijk heeft gekregen: "Ik ken hem al sinds hij een kleine jongen was en nog kartte. Hij was echt een zeer goede vriend van ons, van mij en de familie, en ik wist dat hij goed was en dat hij het zou kunnen waarmaken."

Hij is dan ook van mening dat Antonelli nog maar net is begonnen: "Ik had gelijk toen ik zei dat we minstens een jaar moesten wachten om hem te laten wennen aan de Formule 1. En nu gaat alles goed komen!"

Moet Russell zich zorgen maken?

Patrese denkt dan ook dat er nu iets moois gaat ontstaan bij Mercedes. Hij verwacht dat Russell zich steeds meer en meer zorgen zal gaan maken: "Na de eerste twee races is hij er al, en dicht bij Russell, omdat Kimi heel erg snel leert. George Russell kan nu waarschijnlijk al niet meer slapen, want hij zal nu aan Kimi denken!"