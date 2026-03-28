Antonelli zet strijd op scherp: "Russell kan niet meer slapen!"

Andrea Kimi Antonelli is op een sterke wijze aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 begonnen. Hij wist in China zijn eerste Grand Prix te winnen, en staat vlak achter zijn teamgenoot George Russell op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Volgens Riccardo Patrese kan Russell hierdoor niet meer slapen.

Het team van Mercedes is vooralsnog een klasse apart in de Formule 1. Ze hebben de nieuwe regels het beste onder de knie, en ze hebben qua punten al een aardige voorsprong uitgebouwd. Russell won de seizoensopener in Australië en de sprintrace in China, terwijl zijn jonge teamgenoot Antonelli won op het circuit van Shanghai. Het zorgt ervoor dat sommige mensen Antonelli direct zien als een gevaarlijke titelkandidaat.

Waarom was de kritiek op Antonelli overdreven?

Dat geldt ook voor oud-coureur Riccardo Patrese. De Italiaan verdedigt zijn landgenoot in gesprek met Grosvenor Casinos: "Eén jaar geleden, toen iedereen nog kritiek had op Kimi en zei dat hij te jong was en zich afvroeg waarom Toto Wolff voor hem koos, zei ik dat hij gewoon de tijd nodig had."

'We moesten een jaar wachten'

Patrese heeft altijd vertrouwen gehouden in Antonelli, en jubelt dat hij gelijk heeft gekregen: "Ik ken hem al sinds hij een kleine jongen was en nog kartte. Hij was echt een zeer goede vriend van ons, van mij en de familie, en ik wist dat hij goed was en dat hij het zou kunnen waarmaken."

Hij is dan ook van mening dat Antonelli nog maar net is begonnen: "Ik had gelijk toen ik zei dat we minstens een jaar moesten wachten om hem te laten wennen aan de Formule 1. En nu gaat alles goed komen!"

Moet Russell zich zorgen maken?

Patrese denkt dan ook dat er nu iets moois gaat ontstaan bij Mercedes. Hij verwacht dat Russell zich steeds meer en meer zorgen zal gaan maken: "Na de eerste twee races is hij er al, en dicht bij Russell, omdat Kimi heel erg snel leert. George Russell kan nu waarschijnlijk al niet meer slapen, want hij zal nu aan Kimi denken!"

da_bartman

Posts: 6.511

  • 28 maa 2026 - 20:02
F1 Nieuws George Russell Riccardo Patrese Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Japan 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.861

    "George Russell kan nu waarschijnlijk al niet meer slapen, want hij zal nu aan Kimi denken!"

    En terecht natuurlijk....Kimi is 'n jong talent.
    Maar of dat vriend aan Kimi denkt als hij naast z'n meisje ligt betwijfel ik.
    En dan bedoel ik het meisje van vriend natuurlijk.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 18:49
    • Skoda F1

      Posts: 605

      Ik heb zomaar het vermoeden dat hij stiekem liever aan Jos denk en vooral aan zijn grote knuppel..

      • + 6
      • 28 maa 2026 - 19:34
  • Polleken

    Posts: 996

    Off topic , nog niet zolang geleden zei Lando dat Max misschien beter GT3 racen moest gaan doen omdat hij ontevreden is over de nieuwe auto's en nu begint Lando zelf te klagen dat het niet goed is ????

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 19:29
    • Need5Speed

      Posts: 3.617

      Hij had al een dag later gezegd dat de auto's vreselijk zijn en dat hij dat alleen maar gezegd had om een reactie uit te lokken. Het zijn vrienden en ze gallen mekaar voor de lol van tijd tot tijd.

      • + 6
      • 28 maa 2026 - 19:49
    • da_bartman

      Posts: 6.511

      @N5S, dat heeft hij idd een week later , na behoorlijk wat kritiek, " gecorrigeerd" . Maar ik denk dan wel, had maar meteen een vent geweest ipv een giechelend meisje. Had meteen samen met Max , Albon, Sainz en zelfs Hamilton ( die voor hij doorhad dat Ferrari er aardig voorstond) ook deze motoren helemaal niets vond , een front gevormd tegen die batterijenzooi.

      • + 11
      • 28 maa 2026 - 20:02
  • Larry Perkins

    Posts: 63.818

    Patrese: "Eén jaar geleden, toen iedereen nog kritiek had op Kimi en zei dat hij te jong was en zich afvroeg waarom Toto Wolff voor hem koos, zei ik dat hij gewoon de tijd nodig had."
    En: "Ik wist dat hij goed was en dat hij het zou kunnen waarmaken."

    Ergerlijk die borstklopperij dat men de eerste was die iets zei of zag...

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 19:58
    • Pietje Bell

      Posts: 33.966

      😁😜

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 20:20
    • skibeest

      Posts: 2.037

      Ik zei het ook eerst. Maar ik zeg niet wat ik eerst zei want het slaat nergens op. Maar toch, ik zei het errst

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 20:54
    • Pietje Bell

      Posts: 33.966

      Dat bestaat niet @skibeest, want @Larry zegt hier altijd alles het eerst!😜

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 22:12
  • Larry Perkins

    Posts: 63.818

    Toffe Toto: "Het stoort mij gigantisch dat oud-coureurs zo weinig respect hebben voor veteranen als George!
    En zo lelijk is hij nou ook weer niet, zeker niet voor een Brit..."

    • + 4
    • 28 maa 2026 - 20:08
  • Snork

    Posts: 22.411

    De F1 is met de nieuwe regels niet om aan te gapen, maar interne strijd binnen teams brengt in ieder geval wat vermaak. Kom maar op Kimi, race die Russell maar helemaal zoek!

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 22:27

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

