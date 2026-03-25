Max Verstappen zit deze dagen niet stil, en hij is ook vandaag weer op het circuit te vinden. Vlak voor de start van het Japanse Grand Prix-weekend is hij te vinden op de Fuji Speedway, waar hij een spectaculaire SuperGT-bolide uittest. Het levert geweldige plaatjes op.

Verstappen maakt er geen geheim van: hij is dol op racen en de autosport. Hij was afgelopen weekend op de Nürburgring Nordschleife te vinden voor een NLS-race en daar kwam hij in actie met een Mercedes-AMG GT3-bolide. Vandaag bestuurde hij een Nissan die volgens de SuperGT-regels zijn gebouwd. Deze auto's voor het Japanse kampioenschap zijn sneller dan de GT3-bolides en staan bekend als echte publiekstrekkers.

Voorafgaand aan deze test was er niets gecommuniceerd, dus het kwam voor veel mensen als een verrassing dat Verstappen de baan opkwam. Op het drijfnatte circuit van Fuji werd Verstappen al babbelend met een aantal lokale coureurs gespot, waarna hij plaatsnam in de in Red Bull-kleuren gehulde Nissan.

Prachtige beelden

Aangezien het om een onaangekondigd evenement ging, waren er weinig fotografen aanwezig op de Fuji Speedway. Al snel verschenen er echter spectaculaire beelden van Verstappens test in de Nissan online. Op de foto's is te zien hoe Verstappen over het circuit jaagt, en op video's is te zien dat hij weinig moeite lijkt te hebben met de grote hoeveelheid neerslag.

Max Verstappen is currently at the Fuji Speedway driving a Nissan Z NISMO GT500 in a Red Bull livery



Voor Verstappen is dit een welkom cadeautje voorafgaand aan het raceweekend in Japan. Hij zal morgen afreizen naar het circuit van Suzuka, waar hij weer vol aan de bak zal gaan in de jacht op een goed resultaat in de Formule 1. Tijdens de eerste twee raceweekenden wist hij in zijn Red Bull geen grootste prestaties neer te zetten en sprak hij vooral zijn frustraties uit over de problemen en de nieuwe regels die sinds dit jaar in de koningsklasse gelden.

Kijk hieronder in het fotoalbum naar de mooiste foto's van Verstappens test!