user icon
icon

In beeld: De adembenemende SuperGT-test van Max Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
In beeld: De adembenemende SuperGT-test van Max Verstappen

Max Verstappen zit deze dagen niet stil, en hij is ook vandaag weer op het circuit te vinden. Vlak voor de start van het Japanse Grand Prix-weekend is hij te vinden op de Fuji Speedway, waar hij een spectaculaire SuperGT-bolide uittest. Het levert geweldige plaatjes op.

Verstappen maakt er geen geheim van: hij is dol op racen en de autosport. Hij was afgelopen weekend op de Nürburgring Nordschleife te vinden voor een NLS-race en daar kwam hij in actie met een Mercedes-AMG GT3-bolide. Vandaag bestuurde hij een Nissan die volgens de SuperGT-regels zijn gebouwd. Deze auto's voor het Japanse kampioenschap zijn sneller dan de GT3-bolides en staan bekend als echte publiekstrekkers.

Voorafgaand aan deze test was er niets gecommuniceerd, dus het kwam voor veel mensen als een verrassing dat Verstappen de baan opkwam. Op het drijfnatte circuit van Fuji werd Verstappen al babbelend met een aantal lokale coureurs gespot, waarna hij plaatsnam in de in Red Bull-kleuren gehulde Nissan.

Prachtige beelden

Aangezien het om een onaangekondigd evenement ging, waren er weinig fotografen aanwezig op de Fuji Speedway. Al snel verschenen er echter spectaculaire beelden van Verstappens test in de Nissan online. Op de foto's is te zien hoe Verstappen over het circuit jaagt, en op video's is te zien dat hij weinig moeite lijkt te hebben met de grote hoeveelheid neerslag.

Voor Verstappen is dit een welkom cadeautje voorafgaand aan het raceweekend in Japan. Hij zal morgen afreizen naar het circuit van Suzuka, waar hij weer vol aan de bak zal gaan in de jacht op een goed resultaat in de Formule 1. Tijdens de eerste twee raceweekenden wist hij in zijn Red Bull geen grootste prestaties neer te zetten en sprak hij vooral zijn frustraties uit over de problemen en de nieuwe regels die sinds dit jaar in de koningsklasse gelden.

Kijk hieronder in het fotoalbum naar de mooiste foto's van Verstappens test!

snailer

Posts: 32.188

Ik denk dat Verstappen 5 banden heeft gebruikt. Anders kan dit niet.

  • 2
  • 25 maa 2026 - 14:02
Foto's Max Verstappen Nissan GT Fuji
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Maxiaans

    Posts: 8.259

    Bruut geluid ❤️
    Zeker die backfire, mooi roffel 🥳

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 13:47
  • snailer

    Posts: 32.188

    Ik denk dat Verstappen 5 banden heeft gebruikt. Anders kan dit niet.

    • + 2
    • 25 maa 2026 - 14:02
    • Sander

      Posts: 1.641

      Weer een DSQ maar dat helpt hem blijkbaar de volgende keer.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 14:34

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar