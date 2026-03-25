Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens zijn deelname aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij wist de race zelfs te winnen, maar werd na een paar uur gediskwalificeerd, omdat zijn team te veel bandensets had gebruikt. Ralf Schumacher reageert fel en maakt Verstappens team met de grond gelijk.

Verstappen neemt over twee maanden deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en zijn race van afgelopen weekend gold dan ook als een soort voorbereiding. Samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella maakte hij wel zeer veel indruk, en wisten ze dus te winnen. Na afloop bleek dat ze zeven in plaats van zes bandensets hadden gebruikt, en dat is tegen de regels. Een diskwalificatie volgde, en Winward Racing, dat de auto runde, ging diep door het stof.

'Het verbaasde mij helemaal niets'

Oud-coureur Ralf Schumacher was aanwezig in de Eifel om zijn zoon aan te moedigen. Hij genoot van Verstappens aanwezigheid, maar haalt in de podcast Backstage Boxengasse wel keihard uit naar zijn team: "Het was een enorme beginnersfout, een fout van het team. Ik ken het team, want mijn zoon heeft er ook voor gereden. Ik ben ook bekend met de teamchef. Het verbaasde me helemaal niets dat dit gebeurde."

"Vroeger gebeurden er ook al veel dingen daar. Ze nemen het gewoon niet zo nauw en ze lijken andere prioriteiten te hebben dan zich te focussen op het essentiële. Dus nee, het verbaast me ook helemaal niets."

Is het respectloos?

Volgens Schumacher is het ook respectloos richting Verstappen. De Duitser gaat verder met zijn tirade: "Als Max meedoet, check je alles drie of vier keer. En dan krijgen ze het toch weer voor elkaar om verkeerd te tellen of om een foutje te maken. Het is bijna net zo erg als die keer dat ze bij Ferrari klaarstonden met drie banden voor een pitstop. En daar valt weinig over te zeggen. Het zijn zes bandensets! Zes! Dat moet gewoon heel erg duidelijk zijn!"