Team Verstappen met de grond gelijk gemaakt na diskwalificatie

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens zijn deelname aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij wist de race zelfs te winnen, maar werd na een paar uur gediskwalificeerd, omdat zijn team te veel bandensets had gebruikt. Ralf Schumacher reageert fel en maakt Verstappens team met de grond gelijk.

Verstappen neemt over twee maanden deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en zijn race van afgelopen weekend gold dan ook als een soort voorbereiding. Samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella maakte hij wel zeer veel indruk, en wisten ze dus te winnen. Na afloop bleek dat ze zeven in plaats van zes bandensets hadden gebruikt, en dat is tegen de regels. Een diskwalificatie volgde, en Winward Racing, dat de auto runde, ging diep door het stof.

'Het verbaasde mij helemaal niets'

Oud-coureur Ralf Schumacher was aanwezig in de Eifel om zijn zoon aan te moedigen. Hij genoot van Verstappens aanwezigheid, maar haalt in de podcast Backstage Boxengasse wel keihard uit naar zijn team: "Het was een enorme beginnersfout, een fout van het team. Ik ken het team, want mijn zoon heeft er ook voor gereden. Ik ben ook bekend met de teamchef. Het verbaasde me helemaal niets dat dit gebeurde."

"Vroeger gebeurden er ook al veel dingen daar. Ze nemen het gewoon niet zo nauw en ze lijken andere prioriteiten te hebben dan zich te focussen op het essentiële. Dus nee, het verbaast me ook helemaal niets."

Is het respectloos?

Volgens Schumacher is het ook respectloos richting Verstappen. De Duitser gaat verder met zijn tirade: "Als Max meedoet, check je alles drie of vier keer. En dan krijgen ze het toch weer voor elkaar om verkeerd te tellen of om een foutje te maken. Het is bijna net zo erg als die keer dat ze bij Ferrari klaarstonden met drie banden voor een pitstop. En daar valt weinig over te zeggen. Het zijn zes bandensets! Zes! Dat moet gewoon heel erg duidelijk zijn!"

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (14)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.418

    Zijn zoon heeft er voor gereden….waarschijnlijk afgeserveerd omdat hij niet goed genoeg was….;)
    Knullig die fout, maar verder ook niet teveel ophef over maken.

    • + 3
    • 25 maa 2026 - 12:11
    • De Vogel is Geland

      Posts: 781

      Die rijdt nu in de Toyota Aygo 0.9 Cup

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 13:56
    • Sander

      Posts: 1.643

      Of zoals Ralph het gekscherend zelf noemt: de Igay cup.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 14:36
  • Larry Perkins

    Posts: 63.731

    "Team Verstappen met de grond gelijk gemaakt."

    Nog een gevaarlijke hobbel erbij op het circuit...

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 12:16
    • Need5Speed

      Posts: 3.603

      Welnee, goed vlak gemaakt zo te lezen.

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 12:35
  • Flexwing

    Posts: 306

    Ralf Schumacher neem je toch ook niet serieus.
    Wat een pannekoek is dat zeg.

    • + 7
    • 25 maa 2026 - 12:20
    • Erwinnaar

      Posts: 5.597

      Niet mee eens. Voorlopig heeft hij toch jaren f1 gereden, races gewonnen.

      Weet niet of je hem wel eens bij skyf1 duitsland hoort en of ziet?

      Wat mij betreft een prima analist met een uitgesproken mening, waarvan bovenstaande in het artikel er 1 is want hij heeft groot gelijk hierin.

      Mocht zoiets komend weekeinde gebeuren bij RedBull tijdens een pitstop van Verstappen zal het commentaar ook niet van de lucht zijn.

      • + 12
      • 25 maa 2026 - 13:34
    • JM_K

      Posts: 1.236

      Erwinnaar .. helemaal met je eens.

      En voor sommigen hier, ik vind het juist ook mooi wanneer iemand kritisch is.. en Ralf zeker iemand met veel ervaring en vele podia in de F1.

      • + 3
      • 25 maa 2026 - 14:14
    • snailer

      Posts: 32.191

      Op sky Duitsland zat vaak Ralf spot on tijdens de race.

      Dit als aanvulling op erwinnaar. Ik ben Verstappen fan. En hij heeft in deze ook gelijk. Het was een grote blunder van het team.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 16:05
  • Stoffelman

    Posts: 6.290

    "Het is bijna net zo erg als die keer dat ze bij Ferrari klaarstonden met drie banden voor een pitstop.

    ------

    Of nog erger, Monaco 2016, toen RBR geen enkele band had klaarstaan voor Ricciardo.

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 12:55
  • snailer

    Posts: 32.191

    Volgens mij staan de auto's gewoon nog op wielen.

    • + 2
    • 25 maa 2026 - 13:32
  • Joeppp

    Posts: 8.447

    Hier heeft hij gewoon een punt. Het is dat de races nergens om gaan maar juist wanneer het wel echt ergens omgaat, een F1 werledkampioen in je auto, dan check je alles 3 4 keer totdat het perfect is.

    • + 5
    • 25 maa 2026 - 14:12
  • jd2000

    Posts: 7.634

    In dit geval helemaal eens met Ralf. Dit is gewoon amateurisme.

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 14:46
  • SEN1

    Posts: 2.759

    Was bewust gedaan. Ze willen geen extra balast voor de 24h. 🤣

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 16:22

