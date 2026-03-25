Het Formule 1-seizoen gaat aankomend seizoen verder met de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka. Het team van Mercedes geldt als de grote favoriet, maar Red Bull hoopt op een stunt. Als ze het voor elkaar krijgen om een topweekend af te werken, kunnen ze meerdere records breken.

Het team van Red Bull Racing begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Oostenrijkse renstal kende een sterke testweek, en het gevoel was dan ook niet slecht toen ze Australië verlieten na de eerste race. Isack Hadjar was uitgevallen, maar Max Verstappen toonde snelheid met een goede inhaalrace. In China ging alles echter mis, en viel Verstappen uit. Hadjar scoorde nog wat puntjes, maar de frustratie overheerste bij Red Bull.

Ze azen op sportieve revanche, en het circuit van Suzuka lijkt hier de geschikte plek voor te zijn. Vorig jaar arriveerde Red Bull ook in een soort grafstemming in Japan, maar ze keerden het prachtig om dankzij een geweldige prestatie van Verstappen. Hij greep op fenomenale wijze de pole position en wist de zege te pakken na een zenuwslopend duel met de McLarens.

Wat is er aan de hand?

Verstappen krijgt het nu ook weer zwaar, want Red Bull is realistisch gezien slechts het vierde team. Hij is echter dol op Suzuka en is de coureur die volgens veel kenners boven zichzelf én de auto kan uitstijgen. Als Verstappen, of Hadjar, weet te winnen in Suzuka, én de pole position kan pakken, dan kunnen ze geschiedenis schrijven.

Welke records kan Red Bull pakken?

Red Bull kan namelijk de records van de meeste zeges en pole positions ooit in Japan evenaren. Tot nu toe wist een Red Bull-coureur acht keer de Japanse Grand Prix te winnen, en daarmee liggen ze slechts één zege achter op McLaren. Een zege in de race van aankomend weekend betekent dus dat ze dit record hebben bijgehaald.

Als Verstappen of Hadjar op zaterdag de pole position kan pakken, dan evenaren ze ook hier een record. In haar geschiedenis stond er negen keer een Red Bull-coureur op de pole position in Japan. Ze staan hiermee vlak achter recordhouder Ferrari, dat tien keer op pole stond. Ook dit record kunnen ze nu dus gaan evenaren.