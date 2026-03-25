Verstappen kan F1-geschiedenis schrijven met Red Bull in Japan

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend seizoen verder met de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka. Het team van Mercedes geldt als de grote favoriet, maar Red Bull hoopt op een stunt. Als ze het voor elkaar krijgen om een topweekend af te werken, kunnen ze meerdere records breken.

Het team van Red Bull Racing begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Oostenrijkse renstal kende een sterke testweek, en het gevoel was dan ook niet slecht toen ze Australië verlieten na de eerste race. Isack Hadjar was uitgevallen, maar Max Verstappen toonde snelheid met een goede inhaalrace. In China ging alles echter mis, en viel Verstappen uit. Hadjar scoorde nog wat puntjes, maar de frustratie overheerste bij Red Bull.

Ze azen op sportieve revanche, en het circuit van Suzuka lijkt hier de geschikte plek voor te zijn. Vorig jaar arriveerde Red Bull ook in een soort grafstemming in Japan, maar ze keerden het prachtig om dankzij een geweldige prestatie van Verstappen. Hij greep op fenomenale wijze de pole position en wist de zege te pakken na een zenuwslopend duel met de McLarens.

Wat is er aan de hand?

Verstappen krijgt het nu ook weer zwaar, want Red Bull is realistisch gezien slechts het vierde team. Hij is echter dol op Suzuka en is de coureur die volgens veel kenners boven zichzelf én de auto kan uitstijgen. Als Verstappen, of Hadjar, weet te winnen in Suzuka, én de pole position kan pakken, dan kunnen ze geschiedenis schrijven.

Welke records kan Red Bull pakken?

Red Bull kan namelijk de records van de meeste zeges en pole positions ooit in Japan evenaren. Tot nu toe wist een Red Bull-coureur acht keer de Japanse Grand Prix te winnen, en daarmee liggen ze slechts één zege achter op McLaren. Een zege in de race van aankomend weekend betekent dus dat ze dit record hebben bijgehaald.

Als Verstappen of Hadjar op zaterdag de pole position kan pakken, dan evenaren ze ook hier een record. In haar geschiedenis stond er negen keer een Red Bull-coureur op de pole position in Japan. Ze staan hiermee vlak achter recordhouder Ferrari, dat tien keer op pole stond. Ook dit record kunnen ze nu dus gaan evenaren.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (3)

  • LucaF1

    Posts: 521

    wow... ;-))

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 18:05
  • Pietje Bell

    Posts: 33.902

    Ik las dit net elders en dat is niet meer normaal. Gisteren schijnt er een video in omloop te zijn gekomen via Tik Tok waarop Lily's gezicht te zien is.
    Max op weg naar het vliegveld in Abu Dhabi vorig jaar handtekeningen uitdelend terwijl
    de nan.ny achter hem liep met Lily op de arm duidelijk herkenbaar. De video schijnt nog
    steeds online te staan. Max wil dat niet.

    So in just more or less a week Max experienced

    - Chinese GP DNF

    - Disqualification on nurburgring

    - Been associated with Brazil's Fraud and Money Launderer Daniel Vorcaro due to
    Kelly which in hand we learned that Kelly even told about her pregnancy to him before
    Max's family

    - His gf's brother is dissing him in a podcast

    - now his daughter's face has been leaked

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 18:29
    • HermanInDeZon

      Posts: 970

      Gewoon degoutant van die mensen die de privacy van beroemdheden maar niet kunnen respecteren.



      Hoop oprecht dat die video snel verdwijnt

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 18:33

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
