Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een positieve comeback op de Nürburgring Nordschleife. Hij wist de NLS2-race te winnen, maar werd uren later gediskwalificeerd door een foutje van zijn team. Volgens Nürburgring-expert Misha Charoudin kan dit een voordeel zijn voor de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Verstappen neemt later dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race verscheen hij afgelopen weekend aan de start van de NLS2, waar hij zijn Mercedes deelde met Jules Gounon en Daniel Juncadella. De drie coureurs waren zeer snel, en ze kwamen als winnaar over de streep. Omdat ze zeven in plaats van zes bandensetjes hadden gebruikt, werden ze uren later gediskwalificeerd.

Wat is er aan de hand?

Volgens Nürburgring-expert en NLS-coureur Misha Charoudin kan dit stiekem een voordeel zijn. In een video op zijn YouTube-kanaal wil Charoudin niet zeggen dat ze dit met opzet hebben gedaan, maar het kan wel een voordeel zijn voor de 24-uursrace: "Er is ook sprake van een Balance of Performance. Als een auto duidelijk te snel is, dan kan een organisatie zoals de FIA of de ADAC zeggen: 'Dit is niet eerlijk.'"

Charoudin legt uit dat dit ook het geval is richting de 24 uur van de Nürburgring: "Als een auto te snel is, dan kunnen er maatregelen worden genomen die het veld dichter bij elkaar brengen. Denk aan motorrestricties, minder pk's, wat extra gewicht of een hogere rijhoogte."

Waarom is het een voordeel?

Voor Verstappen kan de diskwalificatie positief uitpakken, want ze staan niet meer in de uitslag. Ze kwamen met een voorsprong van bijna een minuut over de streep: "Dat was in een race van vier uur. Als je dit dan zou doortrekken naar een 24-uursrace, dan kom je ongeveer zes minuten eerder dan de rest over de streep. Dat is echt enorm."

Nu kunnen ze volgens Charoudin niet worden afgeremd: "Mercedes of zijn team kunnen zeggen dat het verschil niet komt door de Multimatic-ophanging of door Max Verstappen zelf. Ze kunnen nu gewoon zeggen dat de auto een minuut sneller was door dat extra setje banden."