Diskwalificatie kan Verstappen groot voordeel opleveren op de Nürburgring

Diskwalificatie kan Verstappen groot voordeel opleveren op de Nürburgring

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een positieve comeback op de Nürburgring Nordschleife. Hij wist de NLS2-race te winnen, maar werd uren later gediskwalificeerd door een foutje van zijn team. Volgens Nürburgring-expert Misha Charoudin kan dit een voordeel zijn voor de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Verstappen neemt later dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race verscheen hij afgelopen weekend aan de start van de NLS2, waar hij zijn Mercedes deelde met Jules Gounon en Daniel Juncadella. De drie coureurs waren zeer snel, en ze kwamen als winnaar over de streep. Omdat ze zeven in plaats van zes bandensetjes hadden gebruikt, werden ze uren later gediskwalificeerd.

Wat is er aan de hand?

Volgens Nürburgring-expert en NLS-coureur Misha Charoudin kan dit stiekem een voordeel zijn. In een video op zijn YouTube-kanaal wil Charoudin niet zeggen dat ze dit met opzet hebben gedaan, maar het kan wel een voordeel zijn voor de 24-uursrace: "Er is ook sprake van een Balance of Performance. Als een auto duidelijk te snel is, dan kan een organisatie zoals de FIA of de ADAC zeggen: 'Dit is niet eerlijk.'"

Charoudin legt uit dat dit ook het geval is richting de 24 uur van de Nürburgring: "Als een auto te snel is, dan kunnen er maatregelen worden genomen die het veld dichter bij elkaar brengen. Denk aan motorrestricties, minder pk's, wat extra gewicht of een hogere rijhoogte."

Waarom is het een voordeel?

Voor Verstappen kan de diskwalificatie positief uitpakken, want ze staan niet meer in de uitslag. Ze kwamen met een voorsprong van bijna een minuut over de streep: "Dat was in een race van vier uur. Als je dit dan zou doortrekken naar een 24-uursrace, dan kom je ongeveer zes minuten eerder dan de rest over de streep. Dat is echt enorm."

Nu kunnen ze volgens Charoudin niet worden afgeremd: "Mercedes of zijn team kunnen zeggen dat het verschil niet komt door de Multimatic-ophanging of door Max Verstappen zelf. Ze kunnen nu gewoon zeggen dat de auto een minuut sneller was door dat extra setje banden."

KiekisNL

Posts: 2.235

Is die merc van verstappen dan de enigste van dat type die meerijdt?
Zou wel gek zijn dat als je een goede combinatie van coureurs hebt die meer uit de wagen weten te persen dan andere dat je dan generft wordt..

  • 2
  • 24 maa 2026 - 19:32
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (9)

  • KiekisNL

    Posts: 2.235

    Is die merc van verstappen dan de enigste van dat type die meerijdt?
    Zou wel gek zijn dat als je een goede combinatie van coureurs hebt die meer uit de wagen weten te persen dan andere dat je dan generft wordt..

    • + 2
    • 24 maa 2026 - 19:32
    • elflitso

      Posts: 1.821

      Zover ik weet worden de coureurs ook beoordeeld op ervaring en prestaties (in het verleden) en in classes ingedeeld. Dus als er met meerdere coureurs gereden wordt dan krijg je optelling van coureurs. En daar zit per groep aan teams een limiet op. Dus nee, je kunt niet even een paar toppers in de auto zetten en gaan maar. Is ook al een voordeel voor Max het team gediskwalificeerd is. Deze race heeft hij nul op zijn NLS palmares, maar toch goed kunnen trainen :))

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 19:47
    • KiekisNL

      Posts: 2.235

      Dat is wel bijzonder dan...

      Je wordt gestraft als je (te)goed bent.
      Misschien mezelf toch eens wat meer in de GT3 regels gaan verdiepen, denk dat er de komende tijd wel meer berichten over gaan komen..

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 19:51
    • elflitso

      Posts: 1.821

      @Kiek, zoals ik schreef anders zou het wel heel makkelijk worden. Je pakt de beste coureurs en winst bijna gegarandeerd. Plus kunnen ze volgens mij ook nog strafgewicht in de auto krijgen. Maar op die regels heb ik mij ook nooit verdiept.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 20:02
  • monzaron

    Posts: 843

    Is dat extra setje dan gebruikt in de race?

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 19:48
    • Cherokee

      Posts: 5.366

      Nee, daarvoor al. Maar als je dan doorrekent, dan heb je dus in de voorbereidende sessies zoveel setjes gebruikt, dat je voor de race geen voldoende nieuwe sets meer hebt, maar in dit geval dus 3 nieuwe sets en 1 gebruikte. Dat kan allemaal. Maar als je dan in de race toch 4 nieuwe sets gebruikt ga je over de toegestane limiet natuurlijk.

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 19:54
    • monzaron

      Posts: 843

      Dat dacht ik al gelezen te hebben, dat een extra setje was gebruikt voor of tijdens de training. Verhaal boven kan dan in de prullemand :)

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 20:03
    • StevenQ

      Posts: 10.354

      Dat setje is gebruikt bij ene pitstopoefening, maar het is dan nog steeds genoeg om gediskwalificeerd te worden en dus geen extra gewicht te krijgen

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 20:10
  • Larry Perkins

    Posts: 63.703

    Het is zelfs zo belachelijk dat als Verstappen vijf minuten voor de rest was gefinisht, hij tijdens de 24 uur als extra ballast zijn schoonmoeder aan de trekhaak had moeten meezeulen.
    Was wel een geweldige publiekstrekker geweest...

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 20:11

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

