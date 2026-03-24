user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen gaat snel gesprekken voeren met Mercedes'

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn niet op de gewenste wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Grote concurrent Mercedes heeft alles het beste voor elkaar, en volgens Jolyon Palmer kan dit voor een interessante ontwikkeling gaan zorgen. Hij verwacht dat er snel gesprekken zullen plaatsvinden tussen Mercedes en het kamp Verstappen.

Verstappen kwam tot nu toe niet verder dan een zesde plaats in Australië en een uitvalbeurt in China. Zijn achterstand op Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli is groot, maar hij hoopt het snel om te kunnen keren. Hij ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar in zijn contract staan wel clausules die voor een eerder afscheid kunnen zorgen.

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

17 maa
 Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

13 maa

Maakt Verstappen nu wél de overstap?

Volgens oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer ligt het voor de hand dat Verstappen snel gesprekken gaat voeren met Mercedes. In de F1 Nation Podcast doet hij een opvallende voorspelling: "Die gesprekken gaan plaatsvinden, want Red Bull, en dat zeiden we vorig jaar ook al, gaat dit jaar niet de titel winnen."

"Vorig jaar had ik gelijk, al scheelde het twee punten. Het lijkt erop dat ze nog veel werk te verzetten hebben, en Max is hier niet om de achtste tijd neer te zetten in de kwalificatie. Hij is nu zelfs niet in staat om voor een podiumplaats te vechten."

Waarom zou Wolff 'nee' zeggen?

Palmer weigert uit te sluiten dat Verstappen nu wél gaat overstappen naar Mercedes: "Hij zal een manier gaan zoeken om in die Mercedes te komen, want ze hebben de beste auto. Ze zullen in de komende jaren in ieder geval meevechten voor de wereldtitel."

"En als je Toto Wolff bent, heb je de kans om Max te contracteren, maar er is ook de dreiging van andere teams die het gat proberen te verkleinen. Dus je ingebouwde voordeel van het begin van het jaar zal kleiner gaan worden."

Hoe gaat Mercedes dit aanpakken in een titelstrijd?

Wolff krijgt het volgens Palmer lastig: "Je kunt het niet negeren als Max je belt, en we zagen vorig jaar al dat er gesprekken plaatsvonden, en er was toen ook wat spanning. In Oostenrijk zei George toen: 'Wacht eens even, waarom hebben we het er allemaal over dat hij me gaat vervangen? Ik versla Kimi de hele tijd. Dus hij moet zich zorgen maken.' Dus stel je voor dat de titel lonkt, en dit op de achtergrond speelt."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.821

"Hij kan komen, compleet met zijn entourage en 'de batser', maar verder dan reserve coureur komt Max niet".....aldus Toto.

  • 3
  • 24 maa 2026 - 16:31
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Mercedes Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.347

    Max alweer op weg naar Japan.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 16:12
  • HermanInDeZon

    Posts: 957

    Misschien eerst even afwachten wat/welke regels gaan wijzigen?

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 16:17
    • f(1)orum

      Posts: 9.791

      Voor Max zal het heel belangrijk zijn of de regels 'stroom'opwaarts dan wel stroom'afwaarts' zullen gaan.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 16:24
  • Larry Perkins

    Posts: 63.698

    "Wacht eens even, waarom hebben we het er allemaal over dat hij me gaat vervangen? Ik versla Kimi de hele tijd. Dus hij moet zich zorgen maken."

    "Beste, loeilelijke George, ken je Damon Hill nog, die werd ook wereldkampioen en kon vervolgens zijn biezen pakken", aldus Toffe Toto.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 16:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 957

      Hill werd volgens Head vooral ontslagen omdat hij te veel geld vroeg.
      Kan me niet voorstellen dat Russell meer kost dan Verstappen ;)

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 16:24
    • Larry Perkins

      Posts: 63.698

      Who cares? Wolff vindt wel een andere gegronde reden (smoes)...

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 16:32
    • misstappen

      Posts: 3.499

      natuurlijk kost Verstappen veel meer dan wat Russell nu kost, maar die Georgie heeft de uitstraling van een gevilde paling op het droge.., geen enkele marketing bureau kan daar wat mee, anders dan voor de plaatselijke viskraam in Volendam of Urk, maw die levert niets op.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 16:38
    • hupholland

      Posts: 9.756

      Verstappen mag ook meer kosten. Grote kans dat Frank Williams Schumacher wel had aangenomen voor het bedrag dat Hill vroeg. Je moet als coureur ook een beetje je plek kennen. Hill maakte niet het verschil (dat rijmt), hij werd kampioen dankzij zn auto. En rookie Villeneuve zat er niet zo ver achter.

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 16:38
    • Skoda F1

      Posts: 583

      Hill gaf Patrick Head maar moest alsnog Wieberen..

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 16:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.821

    "Hij kan komen, compleet met zijn entourage en 'de batser', maar verder dan reserve coureur komt Max niet".....aldus Toto.

    • + 2
    • 24 maa 2026 - 16:31

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar