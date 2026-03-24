Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens zijn deelname aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Vooral zijn duel met GT3-veteraan Christopher Haase kreeg het publiek op de banken. Haase genoot van het duel, en stelt dat Verstappen dingen deed die voor verbazing zorgde.

Verstappen nam afgelopen weekend voor de derde keer deel aan een race op de Nürburgring Nordschleife. Hij bestuurde een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen raceteam, en het was eigenlijk een soort voorbereiding op zijn latere deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Over twee maanden zal hij hier met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella gaan jagen op nieuw succes.

Op welke manier maakte Verstappen indruk?

Verstappen veroverde afgelopen weekend de pole position, maar verloor in de eerste ronde de leiding aan Audi-coureur Haase. Ze vochten een waanzinnig duel uit, en bij Motorsport-Total kijkt de Duitser glimmend terug op de strijd: "Zijn precisie in de vuile lucht is echt iets wat ik even wil benadrukken. Dat zie je echt niet vaak. Neem bijvoorbeeld de Mutkurve, Pflanzgarten of Flugplatz. Daar valt hij echt op."

Het feit dat Verstappen hem rondenlang kon volgen, dwars door het verkeer, en eigenlijk overal een aanval wist te plaatsen, verbaasde Haase. Hij is enorm onder de indruk, en gaat verder met zijn lofzang: "Ik heb zelden iemand gezien die zo snel kan meekomen in de vuile lucht als hij."

'Dat is ongelooflijk'

Haase kon ook niet geloven dat Verstappen zo snel was, terwijl de viervoudig wereldkampioen Formule 1 géén GT3-expert is. De Duitse coureur gaat verder met zijn verhaal: "Het is ook ongelooflijk hoe Max, met zijn beperkte ervaring, het verkeer zo goed kan inschatten tijdens het inhalen. Hij had echt gevoel voor de situatie en zette altijd de aanval in wanneer hij merkte dat hij een klein voordeel had."

Verstappen en zijn teamgenoten Gounon en Juncadella wisten de race uiteindelijk te winnen, maar werden uren later gediskwalificeerd. Ze hadden zeven in plaats van zes bandensets gebruikt, en dat is tegen de regels.