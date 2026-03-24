user icon
icon

Nürburgring-grootheid wijst ziet 'ongelooflijk' talent van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nürburgring-grootheid wijst ziet 'ongelooflijk' talent van Verstappen

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens zijn deelname aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Vooral zijn duel met GT3-veteraan Christopher Haase kreeg het publiek op de banken. Haase genoot van het duel, en stelt dat Verstappen dingen deed die voor verbazing zorgde.

Verstappen nam afgelopen weekend voor de derde keer deel aan een race op de Nürburgring Nordschleife. Hij bestuurde een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen raceteam, en het was eigenlijk een soort voorbereiding op zijn latere deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Over twee maanden zal hij hier met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella gaan jagen op nieuw succes.

Op welke manier maakte Verstappen indruk?

Verstappen veroverde afgelopen weekend de pole position, maar verloor in de eerste ronde de leiding aan Audi-coureur Haase. Ze vochten een waanzinnig duel uit, en bij Motorsport-Total kijkt de Duitser glimmend terug op de strijd: "Zijn precisie in de vuile lucht is echt iets wat ik even wil benadrukken. Dat zie je echt niet vaak. Neem bijvoorbeeld de Mutkurve, Pflanzgarten of Flugplatz. Daar valt hij echt op."

Het feit dat Verstappen hem rondenlang kon volgen, dwars door het verkeer, en eigenlijk overal een aanval wist te plaatsen, verbaasde Haase. Hij is enorm onder de indruk, en gaat verder met zijn lofzang: "Ik heb zelden iemand gezien die zo snel kan meekomen in de vuile lucht als hij."

'Dat is ongelooflijk'

Haase kon ook niet geloven dat Verstappen zo snel was, terwijl de viervoudig wereldkampioen Formule 1 géén GT3-expert is. De Duitse coureur gaat verder met zijn verhaal: "Het is ook ongelooflijk hoe Max, met zijn beperkte ervaring, het verkeer zo goed kan inschatten tijdens het inhalen. Hij had echt gevoel voor de situatie en zette altijd de aanval in wanneer hij merkte dat hij een klein voordeel had."

Verstappen en zijn teamgenoten Gounon en Juncadella wisten de race uiteindelijk te winnen, maar werden uren later gediskwalificeerd. Ze hadden zeven in plaats van zes bandensets gebruikt, en dat is tegen de regels.

Golf-GTI

Posts: 1.676

Ik zei het al!

  • 3
  • 24 maa 2026 - 13:25
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.676

    Ik zei het al!

    • + 3
    • 24 maa 2026 - 13:25
  • The Wolf

    Posts: 405

    Nou nou, man man, wat een ongehoorde lofzang, compleet gepaard met uitgebreide een loftrompet solo, zo kan ie wel weer.

    • + 1
    • 24 maa 2026 - 13:36
    • The Wolf

      Posts: 405

      Wat vond Bortoleto er eigenlijk van, onze braziliaanse Max groupie

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 13:37
  • Joeppp

    Posts: 8.444

    Nooit van Wijst gehoord maar als het een nurburggrootheid is neem ik dat onmiddellijk aan.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 13:52
  • Bertrand Gachot

    Posts: 399

    En daar is ie weer! PERSOON X VINDT MAX VERSTAPPEN DE BESTE COUREUR OOIT, of een variant erop! heerlijk ik heb hem wel gemist hoor

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 14:11
    • f(1)orum

      Posts: 9.787

      Blij dat jij ook weer een goede dag hebt; geniet ervan. Dit geluk zal je de komende tijd wel vaker ten deel vallen, denk ik zo.

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 14:13

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar