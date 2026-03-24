'Viaplay wordt definitief gered van de ondergang'

Streamingdienst en Viaplay-rechtenhouder Viaplay lijkt definitief te worden gered van de ondergang. Het lijkt er namelijk op dat de grootste aandeelhouders de Viaplay Group helemaal willen overnemen, maar dit zal er dan wel voor gaan zorgen dat het van oorsprong Scandinavische bedrijf van de beurs gaat verdwijnen.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De streamingdienst lag direct onder vuur, omdat veel fans ontevreden waren over het commentaar en de kwaliteit van de streams. De slechte kwaliteit zorgde ervoor dat er zeer veel kritiek kwam, maar al snel werd duidelijk dat Viaplay grote financiële problemen had. Ze werden uiteindelijk van de ondergang gered, en ze verlengden zelfs hun deal met de Formule 1.

Wat is er aan de hand?

De toekomst van Viaplay is altijd broos gebleven, maar mogelijk worden ze nu definitief gered. Persbureau Bloomberg meldt namelijk dat de grootste aandelenhouders Canal+ en PPF een bod aan het voorbereiden zijn om de volledige Viaplay Group over te nemen. De twee bedrijven beschikken nu over 59 procent van de aandelen, en willen nu de grote baas van het bedrijf worden.

Als Canal+ en PPF erin slagen om de Viaplay Group echt over te nemen, dan zal het bedrijf zich terugtrekken van de beurs. Het is volgens Bloomberg dan ook de verwachting dat de mogelijke nieuwe eigenaren het bedrijf gaan versterken en de sportrechten in de kernlanden het speerpunt gaan maken.

Wat zijn de plannen met Viaplay?

In Nederland doet Viaplay er alles aan om één van de grootste spelers te worden op het gebied van sportaanbieders. Naast de Formule 1 hebben ze ook de rechten in handen van de grote dartswedstrijden en de Engelse Premier League. Daarnaast zenden ze nog meer voetbalcompetities uit, en zenden ze bijvoorbeeld ook de races van Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife uit. De overeenkomst met de Formule 1 loopt nog tot en met 2029, en het is nog onduidelijk of ze daarna verder kunnen gaan met de koningsklasse.

f(1)orum

Posts: 9.792

P@ouwpers?

  • 2
  • 24 maa 2026 - 17:58
F1 Nieuws Viaplay

Reacties (10)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.078

    Mooi, ViaPlay door de plee en welkom Canal+, slechter dan ViaPlay kunnen ze het niet doen. Het zat al een paar jaartjes in de lucht dat Canal+ zich aan het inkopen was.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 17:00
    • Hagueian

      Posts: 8.593

      Slechter misschien niet, maar wel duurder ;)

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 17:10
    • 919

      Posts: 4.078

      Maar misschien ook niet.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 17:13
    • DBGates

      Posts: 3.916

      Duurder canal+ wil de kosten voor hun laag houden dus zullen ze de overname prijs doorberekenen aan hun klanten.
      En dan vrees ik ook dat ze peppie en kokkie aanhouden

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 18:24
    • elflitso

      Posts: 1.819

      @DBgates ja juist, het commentaar+ F1 shows er omheen van Viapee is net of dat je naar het jeugdjournaal zit te kijken.

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 19:53
  • Hagueian

    Posts: 8.593

    Ik kwil Premier League voetbal zien en dat kan alleen bij Viaplee. Ik krijg daarbij een gratis abbo voor de F1 app waarmee ik F1 kijk zonder reclame. Als ik geen voetbal zou kijken zou ik gewoon een goedkoop F1 app abbo nemen. Als je alleen F1 kijkt is Viaplee veel te duur.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 17:08
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.823

    Nu nog de abonnementen verhogen naar €50 tot €60 per maand hopelijk.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 17:14
    • Flexwing

      Posts: 304

      Voor jouw ja Ouwe

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 17:38
    • 919

      Posts: 4.078

      Gemiste kans Ouw, je had aandelen kunnen kopen en de paupers buiten de deur houden, nu gaat budget merk Canal+ er mee vandoor en je weet wat dat betekend, nog veel veel meer paupers.

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 17:55
    • f(1)orum

      Posts: 9.792

      P@ouwpers?

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 17:58

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

