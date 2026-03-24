Streamingdienst en Viaplay-rechtenhouder Viaplay lijkt definitief te worden gered van de ondergang. Het lijkt er namelijk op dat de grootste aandeelhouders de Viaplay Group helemaal willen overnemen, maar dit zal er dan wel voor gaan zorgen dat het van oorsprong Scandinavische bedrijf van de beurs gaat verdwijnen.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De streamingdienst lag direct onder vuur, omdat veel fans ontevreden waren over het commentaar en de kwaliteit van de streams. De slechte kwaliteit zorgde ervoor dat er zeer veel kritiek kwam, maar al snel werd duidelijk dat Viaplay grote financiële problemen had. Ze werden uiteindelijk van de ondergang gered, en ze verlengden zelfs hun deal met de Formule 1.

Wat is er aan de hand?

De toekomst van Viaplay is altijd broos gebleven, maar mogelijk worden ze nu definitief gered. Persbureau Bloomberg meldt namelijk dat de grootste aandelenhouders Canal+ en PPF een bod aan het voorbereiden zijn om de volledige Viaplay Group over te nemen. De twee bedrijven beschikken nu over 59 procent van de aandelen, en willen nu de grote baas van het bedrijf worden.

Als Canal+ en PPF erin slagen om de Viaplay Group echt over te nemen, dan zal het bedrijf zich terugtrekken van de beurs. Het is volgens Bloomberg dan ook de verwachting dat de mogelijke nieuwe eigenaren het bedrijf gaan versterken en de sportrechten in de kernlanden het speerpunt gaan maken.

Wat zijn de plannen met Viaplay?

In Nederland doet Viaplay er alles aan om één van de grootste spelers te worden op het gebied van sportaanbieders. Naast de Formule 1 hebben ze ook de rechten in handen van de grote dartswedstrijden en de Engelse Premier League. Daarnaast zenden ze nog meer voetbalcompetities uit, en zenden ze bijvoorbeeld ook de races van Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife uit. De overeenkomst met de Formule 1 loopt nog tot en met 2029, en het is nog onduidelijk of ze daarna verder kunnen gaan met de koningsklasse.