Viaplay-commentator: "Wheatley kan in Zandvoort beginnen bij Aston Martin"

Jonathan Wheatley lijkt nog altijd de topkandidaat te zijn om de nieuwe teambaas van Aston Martin te worden. Hij vertrok eind vorige week bij het team van Audi, maar een aankondiging is vooralsnog uitgebleven. Viaplay-commentator Nelson Valkenburg is positief, en denkt dat Wheatley al in Zandvoort in het groen kan rondlopen.

Het team van Aston Martin heeft een beroerde seizoenstart achter de rug. De Britse renstal is nog niet in staat om een race uit te rijden, en technisch kopstuk Adrian Newey fungeert ook als teambaas. Het lijkt erop dat dit slechts een tijdelijke functie is, maar dan hebben ze wel een opvolger nodig. Newey en Wheatley kennen elkaar van hun tijd bij Red Bull, maar een aankondiging is vooralsnog uitgebleven.

Red Bull-reünie aanstaande: 'Wheatley volgt Newey op bij Aston Martin'

 Bizar: 'Aston Martin overweegt ontslag Newey, Horner mogelijke vervanger'

Bizar: 'Aston Martin overweegt ontslag Newey, Horner mogelijke vervanger'

Viaplay-commentator Nelson Valkenburg is positief over de komst van Wheatley. In de podcast Nailing The Apex komt hij met een opmerkelijke uitleg: "Ik denk dat de periode van gardening leave ook afhangt van de vorige werkgever. Het kan zo zijn dat Audi zegt: 'Oké, het is in ieders belang om dit snel voor elkaar te krijgen."

Volgens Valkenburg kan Wheatley mogelijk al in de zomer beginnen: "Wheatley kan al heel snel gaan beginnen. Als er een gardening leave wordt ingesteld, dan denk ik dat het tot aan de Nederlandse Grand Prix kan duren als hij gaat starten."

"Gezien de snelheid waarmee Audi heeft gehandeld in deze situatie rondom Wheatley, neem ik aan dat er ook over gardening leave is gesproken. Dat moet wel onderdeel van de besprekingen zijn geweest."

De uitspraken van Valkenburg zijn opvallend, want andere media schetsen een ander beeld. Volgens PlanetF1 stellen bronnen dichtbij het vuur dat zijn gardening leave mogelijk een jaar gaat duren. Dit hangt echter wel af van de afspraken die worden gemaakt door Wheatley, zijn vorige werkgever en zijn mogelijke nieuwe werkgever. Vooralsnog is Wheatley nog niet gepresenteerd door Aston Martin, waardoor er nog veel geheimzinnigheid om de situatie hangt.

F1 Nieuws Aston Martin Audi GP Nederland 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.821

    'Viaplay-commentator: "Wheatley kan in Zandvoort beginnen bij Aston Martin"

    Forumlid Ouw-sjagerijn: "Het kan zomaar iemand anders zijn die bij Aston Martin begint...die kans is 50/50 precies.

    • + 1
    • 24 maa 2026 - 15:42
    • Larry Perkins

      Posts: 63.698

      Krijg nou tieten!

      Da's toevallig, de kans op regen op Zandvoort is ook 50/50...

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 15:56
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.821

      De kans op sneeuw ook.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 16:32
  • f(1)orum

    Posts: 9.791

    Ik geloof nooit dat Jonathan op Gardening leave gestuurd wordt, wat anders had hij wel Weedly geheten.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 15:52
    • Larry Perkins

      Posts: 63.698

      Als in onkruid in een tuin? Dan gaat ie Lance bestrijden en verwijderen. Laat Jonathan dan maar meteen in Japan beginnen...

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 16:04

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

