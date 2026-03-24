Jonathan Wheatley lijkt nog altijd de topkandidaat te zijn om de nieuwe teambaas van Aston Martin te worden. Hij vertrok eind vorige week bij het team van Audi, maar een aankondiging is vooralsnog uitgebleven. Viaplay-commentator Nelson Valkenburg is positief, en denkt dat Wheatley al in Zandvoort in het groen kan rondlopen.

Het team van Aston Martin heeft een beroerde seizoenstart achter de rug. De Britse renstal is nog niet in staat om een race uit te rijden, en technisch kopstuk Adrian Newey fungeert ook als teambaas. Het lijkt erop dat dit slechts een tijdelijke functie is, maar dan hebben ze wel een opvolger nodig. Newey en Wheatley kennen elkaar van hun tijd bij Red Bull, maar een aankondiging is vooralsnog uitgebleven.

Snel aan de slag?

Viaplay-commentator Nelson Valkenburg is positief over de komst van Wheatley. In de podcast Nailing The Apex komt hij met een opmerkelijke uitleg: "Ik denk dat de periode van gardening leave ook afhangt van de vorige werkgever. Het kan zo zijn dat Audi zegt: 'Oké, het is in ieders belang om dit snel voor elkaar te krijgen."

Wanneer kan Wheatley beginnen?

Volgens Valkenburg kan Wheatley mogelijk al in de zomer beginnen: "Wheatley kan al heel snel gaan beginnen. Als er een gardening leave wordt ingesteld, dan denk ik dat het tot aan de Nederlandse Grand Prix kan duren als hij gaat starten."

"Gezien de snelheid waarmee Audi heeft gehandeld in deze situatie rondom Wheatley, neem ik aan dat er ook over gardening leave is gesproken. Dat moet wel onderdeel van de besprekingen zijn geweest."

Waarom zijn deze uitspraken opvallend?

De uitspraken van Valkenburg zijn opvallend, want andere media schetsen een ander beeld. Volgens PlanetF1 stellen bronnen dichtbij het vuur dat zijn gardening leave mogelijk een jaar gaat duren. Dit hangt echter wel af van de afspraken die worden gemaakt door Wheatley, zijn vorige werkgever en zijn mogelijke nieuwe werkgever. Vooralsnog is Wheatley nog niet gepresenteerd door Aston Martin, waardoor er nog veel geheimzinnigheid om de situatie hangt.