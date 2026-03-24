Mercedes verrast fans met opmerkelijke nieuwe livery

Mercedes verrast fans met opmerkelijke nieuwe livery

Het team van Mercedes verschijnt aankomend weekend in Japan aan de start met een aangepaste livery. De Duitse renstal is sterk aan het seizoen begonnen, en zal op het circuit van Suzuka rondrijden met een opvallend versierde voorvleugel. Op de vleugel prijkt een bijzondere afbeelding van een wolf.

Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten allebei een race te winnen, en voeren het wereldkampioenschap aan. Ze gelden dan ook als de favorieten voor de zege in de Japanse Grand Prix, waar Mercedes met een speciale actie zal komen.

Meer over Mercedes Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

17 maa
 Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

13 maa

Wat is er te zien?

Mercedes heeft voor aankomend weekend namelijk een bijzondere kleurstelling gedeeld. Opvallend genoeg hebben ze alleen een aanpassing doorgevoerd aan de voorvleugel, waar een soort wolf op wordt afgebeeld. Met het openklappen van de actieve aerodynamica lijken de ogen van de wolf de tegenstander meer aan te kijken, maar de reacties van de fans zijn vooralsnog wisselend. Ze vragen zich af waarom deze keuze is gemaakt, en wat hier de bedoeling van is.

Waar verwijst deze livery naar?

Het kan worden gezien als een soort verwijzing naar teambaas Toto Wolff, maar het lijkt meer te maken te hebben met een andere actie voor het raceweekend in Suzuka. Mercedes presenteerde vorige week een speciale kledinglijn voor het aankomende raceweekend.

Hun kledingsponsor Adidas heeft samen met de Japanse modeontwerper Yohji Yamamoto de kledinglijn Y-3 op de markt gebracht, en uit die samenwerking is een speciale Mercedes-lijn gekomen. Coureurs Russell, Antonelli en teambaas Wolff poseerden vorige week in deze kleding. Ook hier is de grote wolf weer te zien, die prijkt op de shirts die het Mercedes-personeel aankomend weekend zal dragen. De wolf op de voorvleugel lijkt hier dan ook naar te verwijzen.

Jagen op de derde zege

Het zal de auto niet langzamer gaan maken, en bij Mercedes azen ze op de derde zege van het jaar. In zowel Australië als China waren ze oppermachtig, en kregen ze alleen in de openingsfase van de races concurrentie van de Ferrari's.

F1 Nieuws Mercedes GP Japan 2026

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

