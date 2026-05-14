Verstappen tart GT3-teamgenoten tot uiterste: "Max, dit is geen Formule 1"

Max Verstappen is neergestreken op de Nürburgring voor de legendarische 24 uurs-race. Op de Nordschleife heeft de Nederlander de eerste oefensessie inmiddels achter de rug. Een van zijn teamgenoten waarmee hij de GT3-bolide van Mercedes deelt - Daniel Juncadella - komt superlatieven tekort voor de viervoudig wereldkampioen. 

Volgens Juncadella is Verstappen veel meer dan een bekende naam op de achtergrond. De Spanjaard benadrukt dat de Red Bull-coureur zijn Formule 1-ervaring probeert te vertalen naar de GT3-wereld en zich actief mengt in de ontwikkeling van de wagen.

Verstappen duikt op afstand in details van GT3-team

Juncadella schetst hoe Verstappen zelfs tijdens F1-weekends de prestaties van zijn team analyseert. “Max heeft een enorm technische kijk op de sport. Zaken die in de Formule 1 werken, probeert hij mee te nemen naar GT3-racing”, klinkt het. Daarbij blijft het volgens de Mercedes-coureur niet bij algemene feedback, want Verstappen zou zich tot in de kleinste details verdiepen.

“Hij bekijkt onze data zelfs tijdens een Formule 1-weekend en geeft dan aanwijzingen over wat beter kan. Dat is echt wat hem drijft op professioneel vlak. Voor ons als coureurs werkt dat enorm motiverend, omdat je voelt hoeveel belang hij eraan hecht en hoe graag hij wil winnen”, legt Juncadella uit.

‘Soms gaat Verstappen nét iets te diep’

Toch moet de Nederlander af en toe ook wat afgeremd worden, lacht Juncadella. Volgens hem wil Verstappen soms té veel verfijning aanbrengen in een klasse die technisch minder complex is dan de Formule 1. “Soms denk ik: dit is een beetje over-engineered. Dan zeg ik tegen hem: ‘Max, dit is GT-racing, probeer niet elk detail te controleren.’ Maar tegelijk is het juist waardevol om iemand met zo’n andere blik erbij te hebben.”

De komende 24 Uur van de Nürburgring wordt meteen een belangrijke test voor Verstappen.com Racing. Met Verstappen, Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer beschikt het team over een stevige line-up. Juncadella ziet bovendien kansen voor de Mercedes-AMG GT3, mede dankzij recente Balance of Performance-aanpassingen. “Met een AMG ben je op de Nürburgring eigenlijk altijd competitief. Het wordt lastig, maar we hebben absoluut een kans om mee te doen voor een sterk resultaat”, besluit hij.

  • schwantz34

    Posts: 42.003

    Dit artikel komt me bekend voor...

    • + 1
    • 14 mei 2026 - 17:11
  • snailer

    Posts: 32.844

    "Soms gaat Verstappen nét iets te diep"

    Dit zou wel eens het verschil kunnen zijn tssen de goede en de groten.

    • + 1
    • 14 mei 2026 - 17:41
  • Larry Perkins

    Posts: 64.986

    “Soms denk ik: dit is een beetje over-engineered. Dan zeg ik tegen hem: ‘Max, dit is GT-racing'."

    Oké, de stints van Juncadella worden serieus ingekort...

    • + 1
    • 14 mei 2026 - 18:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

