Het team van Aston Martin heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. De Britse renstal is nog niet in staat om een race uit te rijden, en dat levert ze veel negatieve publiciteit op. Teambaas Adrian Newey staat ook onder druk, en volgens Helmut Marko gaat het helemaal niet goed met hem.

Met technisch meesterbrein Newey, de van Ferrari overgekomen Enrico Cardile en de motoren van Honda aan boord, leek Aston Martin een outsider voor de titel te kunnen worden. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Aston Martin kampt met grote problemen. De motor veroorzaakt trillingen, waardoor Fernando Alonso en Lance Stroll de races niet kunnen uitrijden. De achterstand op de concurrentie is groot, en van punten kunnen ze alleen maar dromen.

Hoe gaat het met Newey?

Newey beleefde veel successen bij Red Bull, maar lijkt die nu niet te kunnen herhalen. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft met Newey gesproken, zo bevestigt hij bij OE24: "Ik heb contact met hem gehad. Het gaat niet goed met hem, gezien de rampzalige start bij Aston Martin. Er zijn problemen met dat project die niet snel opgelost zullen worden."

Keert Marko terug?

Marko kan Newey in ieder geval niet gaan helpen, want de Formule 1 is voor hem een gesloten boek. De Oostenrijker bekijkt de races nu vanaf de bank: "Mijn statement, dat ik niet langer betrokken ben bij de Formule 1, is bij iedereen goed aangekomen. Of zoals ik zou hebben gezegd: mijn vertrek uit de Formule 1 is definitief."

Wat is er aan de hand bij Aston Martin?

Bij Aston Martin zijn ze echter wel op zoek naar een nieuw kopstuk. Newey werd eind vorig jaar gepresenteerd als teambaas, een rol die hij combineert met zijn technische klussen. Het lijkt er echter op dat Newey zich alleen wil focussen op de technische kant van de sport, want het is een publiek geheim dat Aston Martin een nieuwe teambaas zoekt.

Teameigenaar Lawrence Stroll ontkende dit eind vorige week, maar de geruchten zijn duidelijk. Aston Martin zou Jonathan Wheatley als teambaas willen aanstellen. De Brit kondigde op vrijdag zijn vertrek bij Audi aan, waar hij net was begonnen als teambaas. Een aankondiging van Aston Martin is vooralsnog uitgebleven.