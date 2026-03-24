Marko sprak met Newey: "Het gaat niet goed met hem"

Marko sprak met Newey: "Het gaat niet goed met hem"

Het team van Aston Martin heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. De Britse renstal is nog niet in staat om een race uit te rijden, en dat levert ze veel negatieve publiciteit op. Teambaas Adrian Newey staat ook onder druk, en volgens Helmut Marko gaat het helemaal niet goed met hem.

Met technisch meesterbrein Newey, de van Ferrari overgekomen Enrico Cardile en de motoren van Honda aan boord, leek Aston Martin een outsider voor de titel te kunnen worden. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Aston Martin kampt met grote problemen. De motor veroorzaakt trillingen, waardoor Fernando Alonso en Lance Stroll de races niet kunnen uitrijden. De achterstand op de concurrentie is groot, en van punten kunnen ze alleen maar dromen.

Hoe gaat het met Newey?

Newey beleefde veel successen bij Red Bull, maar lijkt die nu niet te kunnen herhalen. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft met Newey gesproken, zo bevestigt hij bij OE24: "Ik heb contact met hem gehad. Het gaat niet goed met hem, gezien de rampzalige start bij Aston Martin. Er zijn problemen met dat project die niet snel opgelost zullen worden."

Keert Marko terug?

Marko kan Newey in ieder geval niet gaan helpen, want de Formule 1 is voor hem een gesloten boek. De Oostenrijker bekijkt de races nu vanaf de bank: "Mijn statement, dat ik niet langer betrokken ben bij de Formule 1, is bij iedereen goed aangekomen. Of zoals ik zou hebben gezegd: mijn vertrek uit de Formule 1 is definitief."

Wat is er aan de hand bij Aston Martin?

Bij Aston Martin zijn ze echter wel op zoek naar een nieuw kopstuk. Newey werd eind vorig jaar gepresenteerd als teambaas, een rol die hij combineert met zijn technische klussen. Het lijkt er echter op dat Newey zich alleen wil focussen op de technische kant van de sport, want het is een publiek geheim dat Aston Martin een nieuwe teambaas zoekt.

Teameigenaar Lawrence Stroll ontkende dit eind vorige week, maar de geruchten zijn duidelijk. Aston Martin zou Jonathan Wheatley als teambaas willen aanstellen. De Brit kondigde op vrijdag zijn vertrek bij Audi aan, waar hij net was begonnen als teambaas. Een aankondiging van Aston Martin is vooralsnog uitgebleven.

Need5Speed

Posts: 3.598

F1 Nieuws Helmut Marko Adrian Newey Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (27)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.598

    Jammer dat Marko niet nog even bij Aston Martin de rijders gaat managen.
    Hij knikkerde coureurs die in zijn ogen niet presteerden er zonder pardon uit. Wie weet hoe hij zich bij AM nuttig had kunnen maken.

    • + 4
    • 24 maa 2026 - 10:52
    • HermanInDeZon

      Posts: 955

      Want Alosnso presteert niet naar behoren?
      Of Stroll kan er zomaar uit geknikkerd worden?

      Marko heeft zeker zijn cappaciteiten maar zie honestly niet welke meerwaarde hij bij AM zou hebben. Laatste wat ze met al die ongelukkige communicatie (in het openbaar) tussen Honda en AM daar nodig hebben is iemand met (het gebrek aan) diplomatieke skills als een Marko

      • + 3
      • 24 maa 2026 - 11:11
    • Need5Speed

      Posts: 3.598

      Ik denk dat juist het gebrek aan diplomatieke skills van Marko een verfrissende uitwerking kan hebben bij Aston Martin.
      Gewoon mijn mening, moet kunnen toch?

      • + 8
      • 24 maa 2026 - 11:16
    • HermanInDeZon

      Posts: 955

      Tuurlijk moet dat kunnen :)

      Ik vrees een beetje dat het gebrek aan diplomatieke skills in dit hele verhaal er voor heeft gezorgd dat de relatie tussen Honda en AM definitief stuk is. Mijn mening ... Japanners zijn er volgens mij niet zo heel gelukkig mee om al te openbaar bekritiseerd te worden

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 11:23
    • Need5Speed

      Posts: 3.598

      Honda was ook kritisch naar Aston Martin toe. Vooral dat Newey alsmaar veranderingen vroeg in het ontwerp.
      Het probleem is echter dat de motor niet goed in balans is, daardoor veel te veel trilt. Daar kunnen ze Newey niet de schuld van geven lijkt me.
      Zelfs als Newey iets vraagt wat een probleem oplevert bij de motor zijn er nog steeds de ingenieurs van Honda die dat aanhangig kunnen maken zodat ze gezamenlijk kunnen besluiten om die ontwikkeling door te zetten of niet.

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 11:48
    • hupholland

      Posts: 9.755

      gebrek aan diplomatieke skills hebben ze al in overvloed bij Aston Martin als je het mij vraagt.

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 11:52
    • snailer

      Posts: 32.176

      Marko zijn werkwijze in verband met jonge rijders was al een tijdje outperformed. Hij was wel de grondlegger van de huidige young rider academies. Echter is hij stil blijven staan.
      Hij was telkens te laat met ronselen. En bij 1 heeft hij wel een fout gemaakt. Dat was bij Piastri. Die wilde hij niet.

      Hoe dan ook niet meer relevant, Marko.

      Wel zeer relevant geweest. Maar dat was niet alleen om de jonge rijders. Ik vind in van zijn grootste verdienste de Honda deal. Dat heeft samen met Verstappen een 2de periode van succes gebracht. En Verstappen was lang geleden ook zijn keuze.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 15:06
    • snailer

      Posts: 32.176

      "gebrek aan diplomatieke skills hebben ze al in overvloed bij Aston Martin als je het mij vraagt."
      Als je hier mee op Marko doelt, dan denk ik zo dat je de top mensen niet begrijpt.
      Hij is persoonlijk verantwoordelijk geweest voor de Honda deal.
      Hij heeft het broekie Horner begeleidt naar sucessen als intermediair en adviseur. Hij bracht alle plannen naar RB oostenrijk.

      Dus nee. Hij is wel degelijk politiek zeer onderlecht. Zonder dat kom je niet eens over de drempel van een Japans bedrijf.
      Echter is hij net als iedere top manager zeer direct. Hij is ook bruut en was veel te hard voor d ejonge rijders. Maar ik denk dat het bij zijn visie over een harde leerschool hoort. Daarbij. Niet goed genoeg is exit. En hij heeft altijd voor een vangnet gezorgd. Ook de laatste die helemaal niets heeft gepresteerd bij RBR heeft een vangnet. Die is nu reserve bij RBR.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 15:12
  • Krombacher

    Posts: 1.039

    Newey had beter lekker van zijn pensioen kunnen gaan genieten. Genoeg geld en middelen daarvoor. Nu is het allemaal stress en ellende op zijn ouwe dag.

    • + 3
    • 24 maa 2026 - 11:01
    • JM_K

      Posts: 1.235

      Dit kun je nu stellen, echter...

      imo heb je globaal 2 soorten (instellingen van) mensen..

      Mensen die hun werk uitvoeren omdat het moet (lees geld verdienen) .. dus aan het begin van de klus alweer uitkijken naar het einde of het weekend, zou het niet betalen zouden ze het niet doen.

      Mensen die het 'werk' uitvoeren omdat ze het leuk vinden en elke keer naar de klus toe leven alsook tijdens de klus ervan genieten. Geld kan dan een bijzaak zijn.

      Zelf behoor ik tot die laatste.. ik moet er niet aan denken dat ik moet stoppen met mijn werk, ik leef er altijd naartoe.


      btw.. uiteraard maakt het niet uit tot welke groep men behoort, als je maar doet waar je achter staat en er dan ook van (je keuze) geniet.
      Uiteindelijk moet je zelf blij zijn met je keuze waar je dan ook zelf verantwoordelijk voor bent..

      En wat een ander ervan vindt?.. hij/zij staat niet in jouw schoenen.

      pffff. hahahahaha.. en weer door ;-)

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 11:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.816

      "Zelf behoor ik tot die laatste.. ik moet er niet aan denken dat ik moet stoppen met mijn werk, ik leef er altijd naartoe."

      Totdat je met pensioen bent en met het lekkere weer van afgelopen tijd op 'n terrasje zit met 'n biertje, exotische koffie of 'n cocktail.....heerlijk!

      • + 4
      • 24 maa 2026 - 11:32
    • f(1)orum

      Posts: 9.788

      Ik snap die eerste 'soort' van mensen wel. Per slot van rekening ben je een Human Being en niet een Human Doing. ;-)

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 11:33
    • f(1)orum

      Posts: 9.788

      Eens @Ouw. Lekker uren staren naar die mooie buurvrouw, voorraadkast van de strandtenten leegzuipen, je uren kostelijk vermaken met al die zaken die hier worden neergeplempt, iedere dag kijken naar de berichten over de files waar jezelf godzijdank niet meer in staat, je grote wekker inmiddels 'omgebouwd' naar een klein aquarium met guppies, je pakken lekker dumpen via de zak van Max, alle F1 uitzendingen 2 of 3x kijken omdat je telkens halverwege inkakt door die Jack Daniels, etc. Het kan slechter....

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 11:42
    • Beamer

      Posts: 1.867

      Naast stress en ellende, wel een mooie uitdaging en nog veeeeel meeeer geld.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 11:43
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.816

      Forum.
      En dan rond lunchtijd op 'n terrasje zitten.
      Komen die mooie dames uit die kantoren om te paraderen voor mij en al die andere ouwere kwijlbekken die zitten te gapen naar die korte rok die mss wel omhoog waaien.....met 'n zonnebril op natuurlijk.... m'n meisje mag natuurlijk niet zien dat ik 'n viezerik ben.

      Wat 'n mooie tijd gaan we weer tegemoet zien....voorjaar gevolgt door de zomer.....heerlijk.

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 11:59
    • f(1)orum

      Posts: 9.788

      Yep!

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 12:04
    • Freek-Willem

      Posts: 6.655

      Je mist alleen de 3e soort (maar gelukkig is dat de minst sympathieke in mijn ogen) @JM_K.

      De groep die niet het werk de drijfveer vind maar juist alleen die het aanzien en de de grote beloning relevant vinden. Het verschil met de eerste groep is dat die het werk doen omdat er geld nodig is om te kunnen leven en wellicht gaan die ook fluitend naar het werk maar ook fluitend er mee stoppen.

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 12:30
  • Pietje Bell

    Posts: 33.867

    Vorige week heb ik hier geschreven dat een Honda R&D van de PU had gezegd
    dat de problemen met de wagen van AM zeer zeker niet voor de zomerstop opgelost
    kunnen worden, als ze al opgelost kunnen worden en AM moet ook het chassis
    aanpassen en of Newey dat wil?

    Nu zegt Marko hetzelfde en dat heeft hij van Newey:

    Het gaat niet goed met hem, gezien de rampzalige start bij Aston Martin.
    Er zijn problemen met dat project die niet snel opgelost zullen worden."

    Alonso moet lekker gaan genieten van het vaderschap en stoppen zo snel als het kan.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 11:14
    • snailer

      Posts: 32.176

      Alonso moet effe Alonso aanschieten. Denk dat Verstappen wel een plekje vrij heeft.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 15:14
  • Arran

    Posts: 1.561

    Het lijkt mij onder Larence Stroll ook absoluut geen team waar een positieve sfeer hangt, met Larence als Motivator on zo het beste uit de mensen te halen die voor hem werken.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 11:16
  • Damon Hill

    Posts: 19.745

    Tja... ik blijf herhalen dat ik niet snap dat Newey naar Aston Martin is gegaan. Verheerlijkt geld dan werkelijk alles... zelfs als je al stinkend rijk bent? Werken onder Lawrence Stroll kan toch nooit echt leuk zijn? Je mag nooit kritiek hebben op zoontje Lance en moet altijd veren in zijn kont steken, je werkt binnen een team waar bijna een dictoriale sfeer hangt. Had dan teruggekeerd naar Williams... denk ik de hele tijd. Waarom Aston Martin? Wat is de lol ervan? En dan wordt hij ook nog in een rol (teambaas) gedrukt die echt totaal niet past bij hem.

    • + 5
    • 24 maa 2026 - 11:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.816

      Sommige mensen denken ook op latere, pensioen gerechtigde leeftijd, nog 'n uitdaging nodig te hebben.
      Ook om hun ego te strelen als het dan nog lukt ook.....onder het mom van zie je wel!

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 11:35
    • Damon Hill

      Posts: 19.745

      Jij en ik niet Ouw, wij hebben ons allang bewezen!

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 13:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.816

      Wij kunnen op ons lauweren rusten en ons vermaken met minder relevante dingen.....zoals??

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 13:13
  • Ferrari412T1

    Posts: 491

    Newey terug naar RB!

    • + 1
    • 24 maa 2026 - 12:20
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.228

      Zie het gebeuren dat de ene fransman (Meckies) de andere frasman (Waché) eruit gegooid? Denk het dus van niet. Ik zou als Meckies op mijn blote knietjes naar Newey gaan. Dan weet je bijna 100% zeker dat je Max Verstappen binnen het team houdt. Want als de auto niet snel beter wordt, zie ik Max snel naar Mercedes vertrekken. Want ja in de NLS rijdt hij al rond met een Mercedes. En dat beviel hem niet slecht volgens mij.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 14:44
    • Damon Hill

      Posts: 19.745

      @Nyck,
      Max kon dit jaar al in de Mercedes zitten, Toto liet openlijk zijn interesse merken, maar Max heeft het niet gedaan.

      Ik krijg eerder de indruk dat als Max vertrekt bij Red Bull, hij helemaal uit de F1 vertrekt. De reden daarvoor is simpel, hij vindt de nieuwe reglementen afschuwelijk en daarin kan ik hem geen ongelijk geven. Sterker nog; meerdere coureurs delen zijn mening.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 15:00

