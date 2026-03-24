F1-legende spreekt Verstappen tegen over nieuwe regels

Max Verstappen haalde in de afgelopen weken meerdere keren keihard uit naar de nieuwe Formule 1-regels. Hij is er geen fan van, en ergert zich dood aan het feit dat ze nu meer energie managen in plaats van racen. Mario Andretti vindt de nieuwe regels wél leuk, en stelt dat Verstappen niet zo moet klagen.

Verstappen omschreef het nieuwe regelpakket al tijdens de testweken als 'Formule E op steroïden' en zag in de eerste races dat zijn gelijk werd bewezen. Verstappen kreeg steeds meer medestanders, en stelde dat alleen de coureurs van de teams die wél goed presteren, de regels leuk vinden.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa

Wat is de mening van Andretti?

De 86-jarige autosportlegende Mario Andretti is wél fan van de nieuwe regels. Andretti is tegenwoordig verbonden aan Cadillac, en gaat in de podcast Drive to Wynn in op de nieuwe regels: "Iedereen heeft het erover. Ferrari-teambaas Vasseur zei: 'Ik ga me er niet mee bemoeien, laat ze spelen'. Eerlijk gezegd is het prachtig om te zien. Ze kwamen allebei terug, praatten erover na en hadden er ook plezier in om het te beleven."

Heeft Verstappen een punt?

Andretti, de Formule 1-wereldkampioen van 1978, vindt dan ook dat Verstappen niet te ver moet gaan: "Er zitten veel kanten aan het verhaal, en niet alles is negatief. Max gaf aan dat teams zonder problemen best tevreden zijn met de regels. Maar iemand als Max is gewend om vooraan te rijden en dat het zijn kant op valt. Hij heeft het nu misschien iets minder naar zijn zin. Zulke fases komen en gaan."

De conclusie van Andretti is dan ook duidelijk: ze moeten niet klagen. De Amerikaanse legende gaat verder met zijn verhaal: "Iedereen moet nu omgaan met deze situatie, met de kaarten die je in je handen krijgt, en daar het beste van maken. Je moet jezelf met nog meer techneuten gaan omringen, denk ik."

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Japan op het programma, en daar zal de discussie over de regels weer tot leven komen.

  • 4
F1 Nieuws Max Verstappen Mario Andretti Red Bull Racing

Reacties (13)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.779

    Het zou toch ook slechte reclame zijn als Mario tegen zijn eigen Kart zou zijn? ;-)

    • + 3
    • 24 maa 2026 - 07:58
  • Skoda F1

    Posts: 580

    Natuurlijk vind de 86 jarige Andretti deze batterij cup geweldig! Hij ziet kansen op nog een stoeltje in zijn eigen team. Hij heeft immers jarenlang ervaring met lift&Coast op zijn scootmobiel..

    • + 3
    • 24 maa 2026 - 08:06
  • The Wolf

    Posts: 398

    De schoonmaakster bij ons zei (tussen het schoonmaken van de badkamer en het schijthuis in) daarover het volgende; "Max Verstappen moet niet zo zeveren en gewoon gas geven, als hij niet vooraan rijdt in een raketwagen dan gaat hij zitten miepen, gewoon schouders eronder!"

    • + 4
    • 24 maa 2026 - 08:07
    • Skoda F1

      Posts: 580

      Onze schoonmaakster zeg juist niet te veel gas geven op het schijthuis! Want ze is het zat om de spetters van de muur te poetsen..

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 08:14
    • f(1)orum

      Posts: 9.779

      "De schoonmaakster bij ons zei (tussen het schoonmaken van de badkamer en het schijthuis in)"
      Ik begrijp dat ze dus ff op adem moest komen?

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 08:15
    • The Wolf

      Posts: 398

      onze schoonmaakster had onlangs de muren schoon geschrobt, helemaal buiten adem zei ze dat ze naar huis ging, toen wees ik haar nog even fijntjes op het plafond wat ook helemaal onder de spetters zat. Gas geven heb ik tot kunst verheven.

      • + 4
      • 24 maa 2026 - 08:17
  • StevenQ

    Posts: 10.352

    Mario heeft slechts 3 titels, 59 overwinningen en 98 podiums minder dan max

    • + 3
    • 24 maa 2026 - 08:32
  • Stoffelman

    Posts: 6.277

    Het probleem is, dat Max Verstappen, terug naar een F1 tijdperk wil, dat al meer dan 20 jaar niet meer bestaat.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 09:11
    • schwantz34

      Posts: 41.854

      Ja hallo, wie wil dat nou niet?!!!

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 09:17
    • Stoffelman

      Posts: 6.277

      "Ja hallo, wie wil dat nou niet?!!!"

      -------

      Wat voorbij is is voorbij, er is geen terugweg.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 09:24
  • De Vogel is Geland

    Posts: 780

    Mario is geen F1 legende. Komt op geen enkel lijstje voor en mag de schoenveters van Max bij hoge uitzondering een keer strikken

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 09:21
  • NicoS

    Posts: 20.400

    Ook deze legende heeft niet geluisterd naar wat Max bedoeld! Next….

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 09:25

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

