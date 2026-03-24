Max Verstappen haalde in de afgelopen weken meerdere keren keihard uit naar de nieuwe Formule 1-regels. Hij is er geen fan van, en ergert zich dood aan het feit dat ze nu meer energie managen in plaats van racen. Mario Andretti vindt de nieuwe regels wél leuk, en stelt dat Verstappen niet zo moet klagen.

Verstappen omschreef het nieuwe regelpakket al tijdens de testweken als 'Formule E op steroïden' en zag in de eerste races dat zijn gelijk werd bewezen. Verstappen kreeg steeds meer medestanders, en stelde dat alleen de coureurs van de teams die wél goed presteren, de regels leuk vinden.

Wat is de mening van Andretti?

De 86-jarige autosportlegende Mario Andretti is wél fan van de nieuwe regels. Andretti is tegenwoordig verbonden aan Cadillac, en gaat in de podcast Drive to Wynn in op de nieuwe regels: "Iedereen heeft het erover. Ferrari-teambaas Vasseur zei: 'Ik ga me er niet mee bemoeien, laat ze spelen'. Eerlijk gezegd is het prachtig om te zien. Ze kwamen allebei terug, praatten erover na en hadden er ook plezier in om het te beleven."

Heeft Verstappen een punt?

Andretti, de Formule 1-wereldkampioen van 1978, vindt dan ook dat Verstappen niet te ver moet gaan: "Er zitten veel kanten aan het verhaal, en niet alles is negatief. Max gaf aan dat teams zonder problemen best tevreden zijn met de regels. Maar iemand als Max is gewend om vooraan te rijden en dat het zijn kant op valt. Hij heeft het nu misschien iets minder naar zijn zin. Zulke fases komen en gaan."

De conclusie van Andretti is dan ook duidelijk: ze moeten niet klagen. De Amerikaanse legende gaat verder met zijn verhaal: "Iedereen moet nu omgaan met deze situatie, met de kaarten die je in je handen krijgt, en daar het beste van maken. Je moet jezelf met nog meer techneuten gaan omringen, denk ik."

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Japan op het programma, en daar zal de discussie over de regels weer tot leven komen.