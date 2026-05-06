Max Verstappen bereidt zich voor op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Over anderhalve week maakt hij zijn debuut in een 24-uursrace en hij kan niet wachten om in actie te komen. Hij is zeer relaxt, en kan wel lachen om het feit dat hij nog niet veel ervaring heeft.

Verstappen is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op zijn debuut in de 24-uursrace. Hij nam in de afgelopen maanden deel aan meerdere NLS-races, en daarin maakte hij veel indruk. Eén ding heeft hij nog niet kunnen doen: rijden in het donker. Verstappen maakt zich hier echter ook weinig zorgen over, lachend kijkt hij uit vooruit naar dit avontuur.

Rijden in de nacht

In Miami blikte Verstappen bij Viaplay vooruit op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring: "Deze race in Miami is een goede voorbereiding op de 24 uursrace! Ik heb natuurlijk nog niet in het donker gereden, maar ik heb nog wel één sessie op donderdagavond over! Dat zijn de minuten die ik moet maken om er zicht op te krijgen. Het is namelijk heel anders."

Verstappen reed in de NLS-races rond alsof hij elk weekend op de Nordschleife rijdt, maar hij weet dat het in de nacht een ander verhaal is: "Sommige mensen zijn ook een beetje nachtblind. Sommige zien het in de nacht beter dan anderen, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb geen idee, we gaan het vanzelf wel zien."

'Dan rij ik overdag!'

Verstappen is heel erg relaxed, en hij heeft er weinig problemen mee als hij geen nachtrijder blijkt te zijn. Lachend komt hij met een oplossing: "Dan ga ik alle uren overdag rijden!"

Alhoewel Verstappen nog geen echte 24-uursrace heeft gereden, heeft hij wel ervaring in de simulator: "Ik heb natuurlijk wel wat 24-uursraces op de simulator gereden. Ik weet van mezelf dat ik niet zes uur achter elkaar kan slapen. Ik wil altijd weten wat er aan de hand is. Ik slaap altijd twee tot drie uur en als ik dan weer wakker word, dan ga ik goed eten en drinken en mijn stint rijden. Daarna probeer je weer uit te rusten."