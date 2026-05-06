Verstappen staat voor nieuw avontuur: "We gaan het wel zien"

Max Verstappen bereidt zich voor op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Over anderhalve week maakt hij zijn debuut in een 24-uursrace en hij kan niet wachten om in actie te komen. Hij is zeer relaxt, en kan wel lachen om het feit dat hij nog niet veel ervaring heeft.

Verstappen is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op zijn debuut in de 24-uursrace. Hij nam in de afgelopen maanden deel aan meerdere NLS-races, en daarin maakte hij veel indruk. Eén ding heeft hij nog niet kunnen doen: rijden in het donker. Verstappen maakt zich hier echter ook weinig zorgen over, lachend kijkt hij uit vooruit naar dit avontuur.

Rijden in de nacht

In Miami blikte Verstappen bij Viaplay vooruit op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring: "Deze race in Miami is een goede voorbereiding op de 24 uursrace! Ik heb natuurlijk nog niet in het donker gereden, maar ik heb nog wel één sessie op donderdagavond over! Dat zijn de minuten die ik moet maken om er zicht op te krijgen. Het is namelijk heel anders."

Verstappen reed in de NLS-races rond alsof hij elk weekend op de Nordschleife rijdt, maar hij weet dat het in de nacht een ander verhaal is: "Sommige mensen zijn ook een beetje nachtblind. Sommige zien het in de nacht beter dan anderen, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb geen idee, we gaan het vanzelf wel zien."

'Dan rij ik overdag!'

Verstappen is heel erg relaxed, en hij heeft er weinig problemen mee als hij geen nachtrijder blijkt te zijn. Lachend komt hij met een oplossing: "Dan ga ik alle uren overdag rijden!"

Alhoewel Verstappen nog geen echte 24-uursrace heeft gereden, heeft hij wel ervaring in de simulator: "Ik heb natuurlijk wel wat 24-uursraces op de simulator gereden. Ik weet van mezelf dat ik niet zes uur achter elkaar kan slapen. Ik wil altijd weten wat er aan de hand is. Ik slaap altijd twee tot drie uur en als ik dan weer wakker word, dan ga ik goed eten en drinken en mijn stint rijden. Daarna probeer je weer uit te rusten."

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.911

    Wat is onafhankelijk zijn toch lekker, hij ziet het allemaal wel, hij probeert natuurlijk te winnen, gebeurt het niet, dan is er geen man overboord.

    • + 1
    • 6 mei 2026 - 12:54
  • Regenrace

    Posts: 2.608

    Weer zo'n obligaat Verstappen bericht. Intussen zich een veer in de reet stekend over iets van 10 jaar geleden maar te beroerd om enige aandacht te besteden aan het overlijden van Zanardi.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 13:20
    • F1 bekijker

      Posts: 302

      Hebben ze gedaan.

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 13:25
    • Pietje Bell

      Posts: 34.639

      Heb het elders ook al geschreven dat ze hier wel degelijk artikelen over Zanardi hebben geplaatst toen je hetzelfde schreef.

      02 mei 2026

      11:22
      F1
      Triest nieuws: Racelegende Zanardi (59) overleden

      14:11
      F1
      In memoriam: Alex Zanardi, nooit opgeven

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 13:34

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

