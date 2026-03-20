F1-legende waarschuwt Mercedes voor McLaren-scenario

F1-legende waarschuwt Mercedes voor McLaren-scenario

Het team van Mercedes is op een uitstekende wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De Duitse renstal heeft een flinke voorsprong op de rest van het veld, en George Russell en Andrea Kimi Antonelli zijn allebei snel. Volgens Mario Andretti moet Mercedes-teambaas Toto Wolff er alles aan doen om een McLaren-scenario te voorkomen.

Russell en Antonelli voeren na twee raceweekenden de strijd om het wereldkampioenschap aan. Russell won twee weken geleden de seizoensopener in Australië en daarna de sprintrace in China. Op het circuit van Shanghai wist hij de Grand Prix niet te winnen, en moest hij zijn meerdere erkennen in Antonelli. Voor de jonge Italiaan was dit zijn eerste F1-zege.

Meer over Mercedes Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

17 maa
 Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

13 maa

Hoe kijkt Andretti naar de zaak?

Antonelli lijkt Russell nu aan te kunnen. De Amerikaanse racelegende Mario Andretti geniet van de strijd, zo legt hij uit in de podcast Drive to Wynn: "Dit is een ander aspect van het seizoen waarbij het interessant wordt om te zien hoe het zich ontwikkelt. Mercedes heeft de meer ervaren coureur met George; hij weet hoe hij races moet winnen en dat heeft hij ook laten zien."

"Nu hebben we met Kimi een jonge nieuwkomer, die tot nu toe briljant heeft gepresteerd. Nu heeft hij de ultieme proef achter de rug: hij startte op pole en wist de race te winnen."

Zelfde scenario als McLaren?

Mercedes heeft nu twee sterke coureurs, en dat kan volgens Andretti voor spanning zorgen. De Amerikaan, die in 1978 wereldkampioen Formule 1 werd, gaat verder met zijn verhaal: "Toto Wolff heeft nu zijn handen vol. Hoe breng je deze situatie in evenwicht? Het is een prachtige zaak, net zoals waar Zak Brown vorig jaar mee te maken had."

Wat moet Mercedes nu gaan doen?

Volgens Andretti moet Mercedes nu gaan handelen: "Op een gegeven moment moet je een coureur bevoordelen. Anders blijven ze punten van elkaar afpakken, en gaat er iemand anders met het kampioenschap vandoor. Ik zie dit nu gebeuren bij Mercedes, maar als toeschouwers genieten we daar toch van? We zien dit jonge talent het voor elkaar krijgen... Ik vind dat prachtig om te zien."

HermanInDeZon

Posts: 936

Antonelli startte op pole omdat Russell een probleem had in de kwalificatie. Rest van het weekend was hij - net als in Melbourne - structureel een stuk trager.

Moest het veld even dicht bij elkaar liggen als vorig jaar had Antonelli echt niet tweede gestaan in het WK

  • 2
  • 20 maa 2026 - 11:26
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Mario Andretti Andrea Kimi Antonelli Mercedes McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 936

    Antonelli startte op pole omdat Russell een probleem had in de kwalificatie. Rest van het weekend was hij - net als in Melbourne - structureel een stuk trager.

    Moest het veld even dicht bij elkaar liggen als vorig jaar had Antonelli echt niet tweede gestaan in het WK

    • + 2
    • 20 maa 2026 - 11:26
  • f(1)orum

    Posts: 9.748

    Waarschuwing is volkomen overbodig, want bij Benz weten ze precies hoe ze met dit bijltje moeten hakken, zij het in een ietwat aangepaste uiting door vertrek van Vowles.

    "Kimi, this is Toto!"

    • + 2
    • 20 maa 2026 - 11:44

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

