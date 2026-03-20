Het team van Mercedes is op een uitstekende wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De Duitse renstal heeft een flinke voorsprong op de rest van het veld, en George Russell en Andrea Kimi Antonelli zijn allebei snel. Volgens Mario Andretti moet Mercedes-teambaas Toto Wolff er alles aan doen om een McLaren-scenario te voorkomen.

Russell en Antonelli voeren na twee raceweekenden de strijd om het wereldkampioenschap aan. Russell won twee weken geleden de seizoensopener in Australië en daarna de sprintrace in China. Op het circuit van Shanghai wist hij de Grand Prix niet te winnen, en moest hij zijn meerdere erkennen in Antonelli. Voor de jonge Italiaan was dit zijn eerste F1-zege.

Hoe kijkt Andretti naar de zaak?

Antonelli lijkt Russell nu aan te kunnen. De Amerikaanse racelegende Mario Andretti geniet van de strijd, zo legt hij uit in de podcast Drive to Wynn: "Dit is een ander aspect van het seizoen waarbij het interessant wordt om te zien hoe het zich ontwikkelt. Mercedes heeft de meer ervaren coureur met George; hij weet hoe hij races moet winnen en dat heeft hij ook laten zien."

"Nu hebben we met Kimi een jonge nieuwkomer, die tot nu toe briljant heeft gepresteerd. Nu heeft hij de ultieme proef achter de rug: hij startte op pole en wist de race te winnen."

Zelfde scenario als McLaren?

Mercedes heeft nu twee sterke coureurs, en dat kan volgens Andretti voor spanning zorgen. De Amerikaan, die in 1978 wereldkampioen Formule 1 werd, gaat verder met zijn verhaal: "Toto Wolff heeft nu zijn handen vol. Hoe breng je deze situatie in evenwicht? Het is een prachtige zaak, net zoals waar Zak Brown vorig jaar mee te maken had."

Wat moet Mercedes nu gaan doen?

Volgens Andretti moet Mercedes nu gaan handelen: "Op een gegeven moment moet je een coureur bevoordelen. Anders blijven ze punten van elkaar afpakken, en gaat er iemand anders met het kampioenschap vandoor. Ik zie dit nu gebeuren bij Mercedes, maar als toeschouwers genieten we daar toch van? We zien dit jonge talent het voor elkaar krijgen... Ik vind dat prachtig om te zien."