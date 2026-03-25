Andretti deelt duidelijke mening: "Cadillac-coureurs zijn roestig"

Mario Andretti is van mening dat de Cadillac-coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez nog aardig roestig zijn. De twee coureurs horen, aldus Andretti, beter te presteren. Cadillac moet er eerst nog voor zorgen om uit Q1 te komen, voordat het kan gaan denken aan punten. 

Mario Andretti was zelf van 1968 tot en met 1982 actief in de Formule 1 en wist in 1980 wereldkampioen te worden. Pérez en Bottas zijn beide nog niet verder gekomen dan de dertiende plek tijdens de Grand Prix van China en kunnen voorlopig dus niet meedoen om de punten. 

Andretti wil contact met de coureurs

In de Drive to Wynn-podcast vertelt Andretti dat hij graag zelf in contact is met de twee coureurs. "Het belangrijkste voor mij is dat ik het van de coureurs zelf wil horen; daar komt het uiteindelijk op neer. Eerlijk gezegd denk ik dat ze allebei een beetje uit vorm zijn. Geen van beiden heeft al minstens een seizoen in de cockpit gezeten. Met het nieuwe pakket en al het andere zijn ze erg voorzichtig, weet je wel, gewoon om bij te blijven en de situatie niet te verergeren door misschien extra werk te veroorzaken."

De coureurs hebben hun eerste feedbackpunten dan ook laten horen aan de oud-wereldkampioen en hij is daarom dan ook bezig om dit te verbeteren. De zwakke punten hebben voornamelijk met de downforce te maken. "Maar uit de eerste feedback blijkt duidelijk dat we wat downforce tekortkomen, vooral wat betreft de stabiliteit aan de achterkant. Dat hoor ik steeds van hen beiden, en dat soort dingen."

Nog meer verbeterpunten voor Cadillac

Het team van Cadillac moet nog meer verbeteren, aldus Andretti. "En aan de andere kant is het belangrijk om volledig te begrijpen hoe je de aandrijfeenheid optimaal kunt benutten voor de beoogde levering, bijvoorbeeld door de batterij opgeladen te houden en al dat soort zaken. Het wordt interessant om te zien hoe het seizoen zich ontwikkelt en wie er uiteindelijk echt de touwtjes in handen neemt."

Cadillac staat momenteel tiende in het wereldkampioenschap en alleen Aston Martin presteert momenteel nog slechter. "Als coureur moet je, om alles uit het chassis te kunnen halen, ineens opnieuw leren hoe je het gaspedaal en alles moet gebruiken. Dus ik weet niet zeker of ik de coureurs op dit moment benijd. Ik ben bijna blij dat ik aan de zijlijn sta."

F1 Nieuws Valtteri Bottas Sergio Perez Mario Andretti Cadillac

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 590

    Roestig? Wat denk de 86 jarige... Oeps Sorry pietje.

    • + 4
    • 25 maa 2026 - 18:13
  • Patrace

    Posts: 6.600

    Ja, uiteraard zijn die jongens roestig.
    Ze hebben beide al een jaar niet geracet in de F1, zijn nieuw met deze reglementen, en zitten bij een nieuw team waarvan niemand weet wat er van verwacht mag worden of zelfs wat de cultuur in het team is.
    Volgens mij heeft Cadillac bewust voor twee ervaren coureurs gekozen. Dat betekent ook automatisch dat je geen frisse, jonge talenten hebt.
    Wellicht is het ook een nadeel dat deze twee oudere coureurs zich minder snel weten aan te passen aan deze nieuwe autos en motoren. Dat vraagt duidelijk een andere benadering.

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 22:12
    • Regenrace

      Posts: 2.481

      Plus ze hebben buiten gestaan, in de regen.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 23:04
  • F1 bekijker

    Posts: 149

    De grootste Max fan Tom gaat even los (Was ik Pietje even voor) https://youtu.be/Es6ydS9L88I?si=Hbe6m5G-meZZR9Il

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 23:44

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

