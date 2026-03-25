Mario Andretti is van mening dat de Cadillac-coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez nog aardig roestig zijn. De twee coureurs horen, aldus Andretti, beter te presteren. Cadillac moet er eerst nog voor zorgen om uit Q1 te komen, voordat het kan gaan denken aan punten.

Mario Andretti was zelf van 1968 tot en met 1982 actief in de Formule 1 en wist in 1980 wereldkampioen te worden. Pérez en Bottas zijn beide nog niet verder gekomen dan de dertiende plek tijdens de Grand Prix van China en kunnen voorlopig dus niet meedoen om de punten.

Andretti wil contact met de coureurs

In de Drive to Wynn-podcast vertelt Andretti dat hij graag zelf in contact is met de twee coureurs. "Het belangrijkste voor mij is dat ik het van de coureurs zelf wil horen; daar komt het uiteindelijk op neer. Eerlijk gezegd denk ik dat ze allebei een beetje uit vorm zijn. Geen van beiden heeft al minstens een seizoen in de cockpit gezeten. Met het nieuwe pakket en al het andere zijn ze erg voorzichtig, weet je wel, gewoon om bij te blijven en de situatie niet te verergeren door misschien extra werk te veroorzaken."

De coureurs hebben hun eerste feedbackpunten dan ook laten horen aan de oud-wereldkampioen en hij is daarom dan ook bezig om dit te verbeteren. De zwakke punten hebben voornamelijk met de downforce te maken. "Maar uit de eerste feedback blijkt duidelijk dat we wat downforce tekortkomen, vooral wat betreft de stabiliteit aan de achterkant. Dat hoor ik steeds van hen beiden, en dat soort dingen."

Nog meer verbeterpunten voor Cadillac

Het team van Cadillac moet nog meer verbeteren, aldus Andretti. "En aan de andere kant is het belangrijk om volledig te begrijpen hoe je de aandrijfeenheid optimaal kunt benutten voor de beoogde levering, bijvoorbeeld door de batterij opgeladen te houden en al dat soort zaken. Het wordt interessant om te zien hoe het seizoen zich ontwikkelt en wie er uiteindelijk echt de touwtjes in handen neemt."

Cadillac staat momenteel tiende in het wereldkampioenschap en alleen Aston Martin presteert momenteel nog slechter. "Als coureur moet je, om alles uit het chassis te kunnen halen, ineens opnieuw leren hoe je het gaspedaal en alles moet gebruiken. Dus ik weet niet zeker of ik de coureurs op dit moment benijd. Ik ben bijna blij dat ik aan de zijlijn sta."