George Russell voert na twee raceweekenden het wereldkampioenschap aan in de Formule 1. Hij lijkt de kopman van Mercedes te worden, en geldt als de titelfavoriet. Toch bestaat er veel twijfel over zijn toekomst, want volgens Damon Hill en Johnny Herbert zit Russell er slechts tijdelijk.

Russells toekomst bij Mercedes is regelmatig het onderwerp van gesprek geweest in de Formule 1-wereld. Vorig jaar duurde het zeer lang voordat zijn contract bij Mercedes werd verlengd, en dat kwam ook door de geruchten rondom Max Verstappen. Ondanks dat hij minder ervaring heeft, leek de toekomst van zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli minder vaak in gevaar te komen.

Wat is de rol van Antonelli?

Volgens oud-wereldkampioen Damon Hill is het een lastige zaak. In zijn podcast Stay On Track legt hij zijn observatie uit: "Kimi is gewoon de protegé van Toto Wolff, om het zo te zeggen. Hij heeft zijn hele reputatie op het spel gezet om deze jongen binnen te halen. Ondertussen doet George al weet ik hoeveel seizoenen zijn best om indruk te maken op Mercedes."

Hill wijst naar de situatie van vorig jaar: "Het leidde vorig jaar tot slepende contractonderhandelingen, want Toto stond niet bepaald te springen om George een nieuw contract aan te bieden."

Stapt Verstappen nu toch over?

Oud-coureur Johnny Herbert geeft Hill gelijk, en reageert in de podcast: "Ik hoor opnieuw geruchten dat Max niet heel erg gelukkig is bij Red Bull en dat Mercedes hem misschien weer wil vastleggen. Dat zou dan betekenen dat ze George laten gaan."

'Russell zit daar tijdelijk'

Hill is het daarmee eens, en wijst naar zijn eigen ervaringen. Hij moest immers na zijn titel in 1996 vertrekken bij Williams: "George is altijd tijdelijk. Ik herken dit wel een beetje. Het is een beetje alsof je daar staat, en denkt: 'Waarom zien jullie niet wat ik in huis heb? Waarom is er niet dezelfde ophef over wat ik te bieden heb?' George heeft wel de kans om de titel te pakken, maar dat biedt nog niet de garantie voor zijn toekomst bij Mercedes."