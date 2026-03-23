Mercedes-toekomst Russell in gevaar: "Hij zit daar tijdelijk"

Mercedes-toekomst Russell in gevaar: "Hij zit daar tijdelijk"

George Russell voert na twee raceweekenden het wereldkampioenschap aan in de Formule 1. Hij lijkt de kopman van Mercedes te worden, en geldt als de titelfavoriet. Toch bestaat er veel twijfel over zijn toekomst, want volgens Damon Hill en Johnny Herbert zit Russell er slechts tijdelijk.

Russells toekomst bij Mercedes is regelmatig het onderwerp van gesprek geweest in de Formule 1-wereld. Vorig jaar duurde het zeer lang voordat zijn contract bij Mercedes werd verlengd, en dat kwam ook door de geruchten rondom Max Verstappen. Ondanks dat hij minder ervaring heeft, leek de toekomst van zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli minder vaak in gevaar te komen.

Wat is de rol van Antonelli?

Volgens oud-wereldkampioen Damon Hill is het een lastige zaak. In zijn podcast Stay On Track legt hij zijn observatie uit: "Kimi is gewoon de protegé van Toto Wolff, om het zo te zeggen. Hij heeft zijn hele reputatie op het spel gezet om deze jongen binnen te halen. Ondertussen doet George al weet ik hoeveel seizoenen zijn best om indruk te maken op Mercedes."

Hill wijst naar de situatie van vorig jaar: "Het leidde vorig jaar tot slepende contractonderhandelingen, want Toto stond niet bepaald te springen om George een nieuw contract aan te bieden."

Stapt Verstappen nu toch over?

Oud-coureur Johnny Herbert geeft Hill gelijk, en reageert in de podcast: "Ik hoor opnieuw geruchten dat Max niet heel erg gelukkig is bij Red Bull en dat Mercedes hem misschien weer wil vastleggen. Dat zou dan betekenen dat ze George laten gaan."

'Russell zit daar tijdelijk'

Hill is het daarmee eens, en wijst naar zijn eigen ervaringen. Hij moest immers na zijn titel in 1996 vertrekken bij Williams: "George is altijd tijdelijk. Ik herken dit wel een beetje. Het is een beetje alsof je daar staat, en denkt: 'Waarom zien jullie niet wat ik in huis heb? Waarom is er niet dezelfde ophef over wat ik te bieden heb?' George heeft wel de kans om de titel te pakken, maar dat biedt nog niet de garantie voor zijn toekomst bij Mercedes."

F1 Nieuws George Russell Johnny Herbert Damon Hill Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.812

    Als ik 'Johnny' zie staan stop ik eigenlijk altijd meteen met lezen.

    Maar nu gaat het over vriend en dan wordt ik natuurlijk nieuwsgierig.

    Hij denk dat dit vriend zijn laatste jaar is bij Mercedes.....ik denk het niet, maar we moeten nog even afwachten wie er gelijk heeft..... Johnny of ik.

    • + 2
    • 23 maa 2026 - 16:13
    • Maxiaans

      Posts: 8.260

      Niet zo zuur reageren als het om je vriend gaat wat niet zo heel erg positief is Ouw...

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 17:59
  • Babs

    Posts: 246

    Ik vermoed dat we dit seizoen nog heel wat vuurwerk gaan zien en verheug me al op Toto's reactie als prinses George uit pure frustratie Kimi op Silverstone in die ene bocht van de baan rost.

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 16:21
  • Edgar

    Posts: 1.727

    George Russel de Damon Hill van deze tijd? ik ben ook nooit een fan van Damon Hill geweest (de coureur dan he ;) )

    • + 2
    • 23 maa 2026 - 16:49
    • Maxiaans

      Posts: 8.260

      Hoe kom je aan die uitspraak?

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 18:14
  • F1jos

    Posts: 5.107

    Als hij zijn teamgenoot Kimi verslaat, zal het misschien bij George de Zon schijnen.

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 16:56
  • MaxFan2025

    Posts: 17

    George heeft niet de X-factor en heeft 0,0 PR waarde.
    DAT is George zijn probleem.

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 17:01
  • Regenrace

    Posts: 2.473

    Mercedes-toekomst Russell in gevaar.
    Waarom?
    Omdat Hill het zegt.
    Okee, dan gaan we daar een nieuwsartikel van maken.
    Hij zegt ook dat je van pannenkoeken dik wordt.
    Okee, dan gaan we daar een nieuwsartikel van maken.
    En dat 't wc-papier op is.
    Okee, dan gaan we daar een nieuwsartikel van maken.

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 17:25

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

