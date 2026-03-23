Verstappen komt met groot nieuws over eigen simraceteam

Max Verstappen en zijn raceteam hebben groot nieuws gedeeld met de buitenwereld. Ze hebben het bekende simraceteam Team Redline voorzien van een nieuwe identiteit, waardoor het team vanaf vandaag door het leven zal gaan als Verstappen Sim Racing. Het is een nieuwe stap in Verstappens jacht op succes.

Het is geen geheim dat Verstappen veel verder kijkt dan alleen de Formule 1. De Nederlander richtte enkele jaren geleden zijn eigen raceteam op, en kwam afgelopen weekend onder de vlag van Verstappen Racing in actie op de Nürburgring Nordschleife. Hij kent dit circuit als zijn broekzak, en dat komt door zijn ervaring op de simulator.

Wat is er aan de hand?

Hij maakt al jaren onderdeel uit van het succesvolle simraceteam Team Redline, wat al onderdeel uitmaakte van Verstappens raceteam. Vandaag hebben ze een grote verandering aangekondigd en is het team omgedoopt tot Verstappen Sim Racing. Deze naamsverandering moet ervoor zorgen dat de identiteit volledig aansluit bij de ambitie van Verstappen Racing om een uniform ecosysteem te creëren.

Hoe reageert Verstappen?

Verstappen laat in het persbericht weten heel trots te zijn: "Simracen is een grote passie van me buiten de Formule 1, en Team Redline heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ik breng er veel tijd door als ik niet op het circuit ben, en het is een onderdeel van wat ik aan het opbouwen ben met Verstappen Racing. Deze stap voelt dan ook heel natuurlijk."

"We bouwen verder op alles wat we hebben bereikt en brengen het in lijn met het bredere Verstappen Racing-platform. Ik heb er altijd in geloofd dat simracing het echte talent kan ontwikkelen, en dat zien we nu al met Chris Lulham. Ik ben erg enthousiast om voort te bouwen op het succes van het team en te zien wat de toekomst brengt."

Team Redline werd in 2000 opgericht door Dom Duhan, en is in de jaren daarna uitgegroeid tot één van de beste simraceteams ter wereld. Verstappen komt ook regelmatig voor hen uit in simraces.

  • Pietje Bell

    Posts: 33.862

    Oh, vandaar dat mijn bericht met een klikbare Instagram link hierover een uur geleden
    niet is geplaatst. Flauw.

    • + 5
    • 23 maa 2026 - 13:00
    • f(1)orum

      Posts: 9.782

      Yep, you've crossed the red line ;-)

      • + 2
      • 23 maa 2026 - 13:04
    • Pietje Bell

      Posts: 33.862

      Hahaha, LOL!! Scherp als altijd @F(1)orum!

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 13:07
    • Need5Speed

      Posts: 3.605

      Jouw post staat in ieder geval wel in het draadje "Verstappen wint respect van NLS-coureurs met opvallende actie" met tijdstempel 12:32.

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 13:18
    • Pietje Bell

      Posts: 33.862

      `Ja @Need5Speed, een klein uur later geplaatst en pas nadat dit artikel is verschenen om 12:46u.

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 13:24
  • Skoda F1

    Posts: 578

    Eerst wou Max het Team nog SuperMario SuperSim 2 noemen maar op die naam had Fia al Patent aan gevraagd...

    • + 3
    • 23 maa 2026 - 13:30
  • Larry Perkins

    Posts: 63.714

    Duur grapje! Nou moet Intertoys al het verpakkingsmateriaal vervangen...

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 13:37
  • Larry Perkins

    Posts: 63.714

    NLS co-commentator Peter Snowdon: "Met Verstappen Sim Racing heeft Max Verstappen nog nul komma nul sim-ervaring..."

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 13:47

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
