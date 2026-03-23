Max Verstappen en zijn raceteam hebben groot nieuws gedeeld met de buitenwereld. Ze hebben het bekende simraceteam Team Redline voorzien van een nieuwe identiteit, waardoor het team vanaf vandaag door het leven zal gaan als Verstappen Sim Racing. Het is een nieuwe stap in Verstappens jacht op succes.

Het is geen geheim dat Verstappen veel verder kijkt dan alleen de Formule 1. De Nederlander richtte enkele jaren geleden zijn eigen raceteam op, en kwam afgelopen weekend onder de vlag van Verstappen Racing in actie op de Nürburgring Nordschleife. Hij kent dit circuit als zijn broekzak, en dat komt door zijn ervaring op de simulator.

Wat is er aan de hand?

Hij maakt al jaren onderdeel uit van het succesvolle simraceteam Team Redline, wat al onderdeel uitmaakte van Verstappens raceteam. Vandaag hebben ze een grote verandering aangekondigd en is het team omgedoopt tot Verstappen Sim Racing. Deze naamsverandering moet ervoor zorgen dat de identiteit volledig aansluit bij de ambitie van Verstappen Racing om een uniform ecosysteem te creëren.

Hoe reageert Verstappen?

Verstappen laat in het persbericht weten heel trots te zijn: "Simracen is een grote passie van me buiten de Formule 1, en Team Redline heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ik breng er veel tijd door als ik niet op het circuit ben, en het is een onderdeel van wat ik aan het opbouwen ben met Verstappen Racing. Deze stap voelt dan ook heel natuurlijk."

"We bouwen verder op alles wat we hebben bereikt en brengen het in lijn met het bredere Verstappen Racing-platform. Ik heb er altijd in geloofd dat simracing het echte talent kan ontwikkelen, en dat zien we nu al met Chris Lulham. Ik ben erg enthousiast om voort te bouwen op het succes van het team en te zien wat de toekomst brengt."

Team Redline werd in 2000 opgericht door Dom Duhan, en is in de jaren daarna uitgegroeid tot één van de beste simraceteams ter wereld. Verstappen komt ook regelmatig voor hen uit in simraces.