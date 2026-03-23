Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn deelname aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij maakte niet alleen indruk op de baan, maar ook in zijn omgang met de rest van de paddock. Het leverde hem veel respect van de andere coureurs op.

De NLS is een heel andere wereld dan de Formule 1. Waar er in de koningsklasse slechts elf teams zijn, namen er afgelopen weekend ruim honderd equipes deel aan de NSL2-race. Het zorgde ervoor dat er veel verkeer was, maar ook dat de paddock een heel andere ervaring is dan in de Formule 1. Verstappen werd vrijwel het hele weekend omringd door een aantal bodyguards, maar hij deed wel zijn best om zich aan te passen aan deze wereld.

Waarom maakte Verstappen veel indruk?

Volgens Auto, Motor und Sport pakte Verstappen het iets anders aan dan vorig jaar. Waar hij vorig jaar een individuele briefing kreeg, was hij nu 'gewoon' aanwezig bij de drivers briefing voor de Engelssprekende coureurs. Volgens AMuS meldde hij zich vrijdag keurig om 19:30 in de grote hal om daar samen met alle andere coureurs te luisteren naar het praatje van wedstrijdleider Christian Vormann.

Dit zorgde er volgens AMuS voor dat veel andere coureurs veel respect kregen voor Verstappen. Het medium stelt dat Verstappen hiermee liet zien dat hij zijn best doet om zich aan te passen aan de NLS-wereld, en dat hij één van de vele coureurs was die wilde racen op de iconische Nordschleife.

Hoe verliep het weekend voor Verstappen?

Verstappen kende samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella een goede race, en ze wisten zelfs te winnen. Na een klein feestje op het podium volgde er echter een grote teleurstelling, omdat de Mercedes met startnummer 3 werd gediskwalificeerd. Ze hadden zeven in plaats van de voorgeschreven zes bandensetjes gebruikt, en dat is tegen de regels.

De NLS kan in ieder geval terugkijken op een goed weekend, omdat ze dankzij de aanwezigheid van Verstappen ruim 25.000 fans konden verwelkomen. Daarnaast keken er via de verschillende livestreams ruim een miljoen mensen naar de race.