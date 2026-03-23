Verstappen wint respect van NLS-coureurs met opvallende actie

Verstappen wint respect van NLS-coureurs met opvallende actie

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn deelname aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij maakte niet alleen indruk op de baan, maar ook in zijn omgang met de rest van de paddock. Het leverde hem veel respect van de andere coureurs op.

De NLS is een heel andere wereld dan de Formule 1. Waar er in de koningsklasse slechts elf teams zijn, namen er afgelopen weekend ruim honderd equipes deel aan de NSL2-race. Het zorgde ervoor dat er veel verkeer was, maar ook dat de paddock een heel andere ervaring is dan in de Formule 1. Verstappen werd vrijwel het hele weekend omringd door een aantal bodyguards, maar hij deed wel zijn best om zich aan te passen aan deze wereld.

Waarom maakte Verstappen veel indruk?

Volgens Auto, Motor und Sport pakte Verstappen het iets anders aan dan vorig jaar. Waar hij vorig jaar een individuele briefing kreeg, was hij nu 'gewoon' aanwezig bij de drivers briefing voor de Engelssprekende coureurs. Volgens AMuS meldde hij zich vrijdag keurig om 19:30 in de grote hal om daar samen met alle andere coureurs te luisteren naar het praatje van wedstrijdleider Christian Vormann.

Dit zorgde er volgens AMuS voor dat veel andere coureurs veel respect kregen voor Verstappen. Het medium stelt dat Verstappen hiermee liet zien dat hij zijn best doet om zich aan te passen aan de NLS-wereld, en dat hij één van de vele coureurs was die wilde racen op de iconische Nordschleife.

Hoe verliep het weekend voor Verstappen?

Verstappen kende samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella een goede race, en ze wisten zelfs te winnen. Na een klein feestje op het podium volgde er echter een grote teleurstelling, omdat de Mercedes met startnummer 3 werd gediskwalificeerd. Ze hadden zeven in plaats van de voorgeschreven zes bandensetjes gebruikt, en dat is tegen de regels.

De NLS kan in ieder geval terugkijken op een goed weekend, omdat ze dankzij de aanwezigheid van Verstappen ruim 25.000 fans konden verwelkomen. Daarnaast keken er via de verschillende livestreams ruim een miljoen mensen naar de race.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (10)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.503

    Hij maakt indruk omdat hij aanwezig was.... tja...

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 12:16
    • f(1)orum

      Posts: 9.782

      Da's misschien altijd nog beter dan dat hij indruk maakt omdat hij afwezig was?

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 12:22
  • Pietje Bell

    Posts: 33.863

    Het is toch de normaalste zaak van de wereld dat hij daarbij aanwezig is?!
    Waarom maakt het dan indruk?!
    Denkt men soms dat hij zich daar te goed voor voelt oid?

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 12:28
    • Joeppp

      Posts: 8.447

      Ik denk eerder dat sommige coureurs onder de indruk waren omdat ze samen met hem in een briefing zaten en later in dezelfde race reden. 80% van de rijders is toch amateur en dan met Max de baan op en in de briefing. Dat hij erbij was is natuurlijk dood normaal maar voor vele ook speciaal.

      • + 2
      • 23 maa 2026 - 13:10
    • Pietje Bell

      Posts: 33.863

      Dat is wel zo, maar AMuS heeft het over respect en niet over onder de indruk of speciaal.

      Volgens AMuS meldde hij zich vrijdag keurig om 19:30 in de grote hal om daar samen met alle andere coureurs te luisteren naar het praatje van wedstrijdleider Christian Vormann.

      Dit zorgde er volgens AMuS voor dat veel andere coureurs veel respect kregen voor Verstappen.

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 14:46
  • Pietje Bell

    Posts: 33.863

    NIEUWS

    Team Redline heet vanaf nu Verstappen Sim Racing met de leeuw als logo!

    www.instagram.com/p/DWOYhk1CPoj/

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 12:32
  • Illym3ns

    Posts: 226

    Zooo...gelukkig dit nieuwsbericht niet gemist...

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 12:34
  • Pietje Bell

    Posts: 33.863

    TEAM REDLINE heet voortaan TEAM VERSTAPPEN SIM RACING !

    i.ibb.co/tPQ2W5kk/(...)26-03-23-123738.png

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 12:43
  • The Wolf

    Posts: 390

    Hij is zo gewoon gebleven. 't is godver net Franske Bauer

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 13:25
  • Larry Perkins

    Posts: 63.715

    Max: "Maar ik schijt wel als enige op een wc-pot met een gouden wc-bril!"

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 13:53

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

