Andrea Kimi Antonelli reist vol goede moed af naar het circuit van Suzuka, waar de Japanse Grand Prix op het programma staat. Hij schreef anderhalve week geleden de Chinese Grand Prix op zijn naam, en is volgens sommigen ook een titelkandidaat. Günther Steiner vindt dat te ver gaan.

Antonelli en zijn teamgenoot George Russell beschikken bij Mercedes over een zeer snelle auto. Mercedes lijkt een klasse apart te zijn, en ze hebben een flinke voorsprong op de rest van het veld. Bij de starts worden ze nog wel uitgedaagd door de Ferrari's, maar zodra de race vordert, weten ze hun voorsprong uit te bouwen. In China pakte Antonelli op die manier zijn eerste zege in de Formule 1, en dat leverde hem veel mooie woorden op.

Maakt Antonelli kans op de titel?

Kenners stelden bijvoorbeeld dat hij nu kans maakt op de titel. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat te ver gaan. In de Red Flags Podcast geeft hij zijn mening: "Ik denk dat de zege van Kimi voor veel zelfvertrouwen zorgt, omdat er een kans voor hem was. Onder normale omstandigheden is het echter heel erg lastig om George te verslaan."

Russell kampte in China met problemen in de kwalificatie, waardoor hij er niet alles uit kon halen. Als Steiner wordt gevraagd of Antonelli het het hele seizoen tegen Russell kan opnemen, is het antwoord duidelijk: "Nee. Wel als er iets uitzonderlijks aan de hand is, zoals in de kwalificatie in China. Maar onder normale omstandigheden... Ik denk dat het ook begrijpelijk is waarom niet."

Wat gaat de titelstrijd beslissen?

De ervaring van Russell zal volgens Steiner de doorslag geven: "Kimi is nog maar 19 jaar, zit in zijn tweede seizoen en George is een heel goede coureur. Als hij dit jaar niet wint, kan hij het een andere keer winnen. Hij is nog zo jong. Hij hoeft zich niet te veel druk op te leggen om dit jaar te winnen. Hij heeft een mooie toekomst voor zich."