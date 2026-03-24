Antonelli mag titel uit zijn hoofd zetten: "Hij is nog maar 19"

Antonelli mag titel uit zijn hoofd zetten: "Hij is nog maar 19"

Andrea Kimi Antonelli reist vol goede moed af naar het circuit van Suzuka, waar de Japanse Grand Prix op het programma staat. Hij schreef anderhalve week geleden de Chinese Grand Prix op zijn naam, en is volgens sommigen ook een titelkandidaat. Günther Steiner vindt dat te ver gaan.

Antonelli en zijn teamgenoot George Russell beschikken bij Mercedes over een zeer snelle auto. Mercedes lijkt een klasse apart te zijn, en ze hebben een flinke voorsprong op de rest van het veld. Bij de starts worden ze nog wel uitgedaagd door de Ferrari's, maar zodra de race vordert, weten ze hun voorsprong uit te bouwen. In China pakte Antonelli op die manier zijn eerste zege in de Formule 1, en dat leverde hem veel mooie woorden op.

Maakt Antonelli kans op de titel?

Kenners stelden bijvoorbeeld dat hij nu kans maakt op de titel. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat te ver gaan. In de Red Flags Podcast geeft hij zijn mening: "Ik denk dat de zege van Kimi voor veel zelfvertrouwen zorgt, omdat er een kans voor hem was. Onder normale omstandigheden is het echter heel erg lastig om George te verslaan."

Russell kampte in China met problemen in de kwalificatie, waardoor hij er niet alles uit kon halen. Als Steiner wordt gevraagd of Antonelli het het hele seizoen tegen Russell kan opnemen, is het antwoord duidelijk: "Nee. Wel als er iets uitzonderlijks aan de hand is, zoals in de kwalificatie in China. Maar onder normale omstandigheden... Ik denk dat het ook begrijpelijk is waarom niet."

Wat gaat de titelstrijd beslissen?

De ervaring van Russell zal volgens Steiner de doorslag geven: "Kimi is nog maar 19 jaar, zit in zijn tweede seizoen en George is een heel goede coureur. Als hij dit jaar niet wint, kan hij het een andere keer winnen. Hij is nog zo jong. Hij hoeft zich niet te veel druk op te leggen om dit jaar te winnen. Hij heeft een mooie toekomst voor zich."

F1 Nieuws Guenther Steiner Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 398

    leeftijd zie ik niet als probleem. En ervaring, vorig jaar heeft hij veel ervaring opgedaan, en dat heeft hem ook genoeg goede resultaten gekost. Dus nu tijd om te oogsten. Geen excuses meer. Hij moet iedere race pal op George zitten en de strijd aangaan, George bulkt van het zelfvertrouwen zolang zijn eerste rijders positie niet in gevaar is, zet Antonelli hem flink onder druk dan gaat hij zenuwachtig worden

    • + 1
    • 24 maa 2026 - 08:24
  • StevenQ

    Posts: 10.352

    Op dit moment heeft hij alleen zijn teamgenoot Jack Russell als tegenstander wat het natuurlijk wel anders maakt als een duel tegen een coureur uit een ander team

    • + 1
    • 24 maa 2026 - 08:27
  • GILH

    Posts: 1.770

    Misschien zien we wel een Hamilton gebeuren. 2e Seizoen en voor het WK strijden. Ik mag het toch wel hopen!

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 08:51
    • f(1)orum

      Posts: 9.779

      Dat is misschien nu wel een ietsiepietsie lastig daar doet Timo nu niet meer mee doet ;-)

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 08:54
    • The Wolf

      Posts: 398

      ...en moet Massa nou weer z'n titel afgepakt worden? Arm Felipe

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 08:55

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

