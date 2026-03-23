Max Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Hij trok meerdere keren de vergelijking met de Formule E, en dat hebben ze in de elektrische klasse ook gehoord. Formule E-medeoprichter Alberto Longo begrijpt niets van de keuzes van de Formule 1, en wijst naar Verstappen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en dat zorgt ervoor dat de coureurs zich meer bezig moeten houden met het energiemanegement. Een volle batterij kan een coureur een enorm voordeel geven, waarna hij een rondje later weer terrein kan verliezen. Verstappen is geen fan van deze manier van racen, en haalde keihard uit. Bij noemde het 'Formule E op steroïden', en kreeg steeds meer steun.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa

'Ik begrijp niet wat ze aan het doen zijn'

In de Formule E hebben ze deze woorden ook gekregen. Alberto Longo, de medeoprichter van de Formule E, begrijpt Verstappen wel. Bij het Spaanse Diario AS spreekt hij zich uit: "Ik begrijp niet echt wat de Formule 1 aan het doen is, en dat zeg ik open en bloot... Ik begrijp niet waarom de Formule 1 steeds meer onze kant opgaat met de manier van racen."

"Ik ben ervan overtuigd dat de Formule 1 zal terugkeren naar hoe het was. Deze hybride Formule 1 slaat nergens op, want het levert het soort racen op dat wij al twaalf jaar hebben."

Wat moet de Formule 1 doen met de kritiek van Verstappen?

Longo is dan ook van mening dat de hoge heren van de Formule 1 de kritiek van Verstappen serieus moeten nemen: "Het is een beetje complex voor hen, zelfs de coureurs begrijpen deze regels niet, en we zien ook de kritiek van de topcoureurs."

"Dat Verstappen zo over zijn eigen kampioenschap praat, is iets waar ze gewoon niet mee akkoord kunnen gaan. Ik zou het dan ook begrijpen als ze terug zullen keren naar de verbrandingsmotor en dat ze trouw zullen blijven aan hun eigen manier van racen."

Verstappen zal aankomend weekend weer aan de bak moeten, als het Formule 1-circus afreist naar Japan. Afgelopen weekend kon hij 'echt' racen toen hij in actie kwam op de Nürburgring Nordschleife.

Erwinnaar

Posts: 5.595

Ik heb me eindelijk kostelijk vermaakt met de formule e in Jarama. Het was racen op de limiet zoals f1 vroeger ook was.

Eindelijk op een aardig circuit ipv afgelegen parkeerplaatsen. Het moet kort zijn en op de Hungaroring, Zandvoort, RedBull Ring, Brands Hatch etc. zou deze klasse geen slecht ... [Lees verder]

  • 23 maa 2026 - 16:52
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.595

    Ik heb me eindelijk kostelijk vermaakt met de formule e in Jarama. Het was racen op de limiet zoals f1 vroeger ook was.

    Eindelijk op een aardig circuit ipv afgelegen parkeerplaatsen. Het moet kort zijn en op de Hungaroring, Zandvoort, RedBull Ring, Brands Hatch etc. zou deze klasse geen slecht figuur slaan. Iets meer power nog en dan is het leuk te kijken (op het geluid na).

    • 23 maa 2026 - 16:52
    • Astfgl

      Posts: 988

      Nou inderdaad. Een Spaanse vriend van mij was aanwezig bij de FE race op Jarama dus uit solidariteit heb ik ook dit weekend meegekeken, en dit was echt een goede vermakelijke race. Eigenlijk zag ik eindelijk wat ik vanaf het begin al wilde dat de Formule E zou zijn.

      • 23 maa 2026 - 18:28
  • Pietje Bell

    Posts: 33.865

    Bij Blog valt te lezen:

    Max Verstappen heeft dit seizoen grote pech. De elf Formule 1-teams zouden in een video conference hebben besloten om op de korte termijn geen wijzigingen door te voeren in de technische reglementen, zo meldt Auto, Motor und Sport.

    Max Verstappen en enkele collega's (zoals Lando Norris) vinden de Formule 1 de Formule 1 niet meer en hameren op aanpassingen in de technische reglementen. Hen is een doorn in het oog dat tijdens Grands Prix niet voluit gegaan kan worden, omdat gedurende een ronde de batterij moet worden opgeladen.

    In het racen met de batterij gaat volgens het Duitse medium niets veranderen, zo meldt het Duitse medium na gehoord te hebben wat er tijdens de call is besproken. Wel komt er een aanpassing om de kwalificatie beter te maken. Daarover is de klacht van de coureurs dat er net als in de race op momenten gas terug moet worden genomen.
    De teams zouden het erover eens zijn dat dit onwenselijk is. Een coureur moet volgens hen voluit kunnen gaan in de kwalificatie, daarbij niet rekening moeten houdend met het opladen van een batterij. Over de exacte invulling van de aanpassing zou worden verder gesproken.

    Niet uitgesloten is volgens Auto, Motor und Sport overigens niet dat er komend seizoen wél ingrijpende aanpassingen in de technische reglementen worden gedaan. De noodzaak om op korte termijn iets te veranderen zou er echter niet zijn.
    Ook de F1-teams hebben namelijk op sociale media gezien dat een groot deel van de kijkers naar de sport geniet van de vele inhaalacties die er de eerste twee Grands Prix waren.
    Dat deze inhaalacties volgens Verstappen kunstmatig zijn, zou niet van belang zijn.

    Bron: AMuS. Kurzfristige Regeländerungen sind nicht nötig. Nur an den Quali-Sessions
    soll noch etwas gefeilt werden.

    Artikel google op: Nur in einem Punkt soll nachjustiert werden

    • 23 maa 2026 - 18:04
  • Pietje Bell

    Posts: 33.865

    PJ
    @SmilexTech
    Red Bull è mediamente quarta forza e la pausa di aprile è stata presa molto positivamente dall'ufficio tecnico di Milton Keynes. La RB22 sembra avere importanti problemi nel lento, con grosso sottosterzo che sta limitando Verstappen mentre è più buona soprattutto nel medio. Intanto, il team ha smentito che la RB22 sia 20 kg sovrappeso #AutoRacer #F1 #JapaneseGP

    Red Bull staat momenteel vierde in het algemeen klassement en de aprilpauze is goed ontvangen door het technische team in Milton Keynes. De RB22 lijkt aanzienlijke problemen te hebben bij lagere snelheden, met aanzienlijk onderstuur dat Verstappen beperkt, terwijl de auto beter presteert in het middelhoge toerentalbereik. Het team heeft ondertussen ontkend dat de RB22 20 kg te zwaar is #AutoRacer #F1 #JapaneseGP

    https://autoracer.it/red-bull-problemi-rb22-cina-difficolta-verstappen/

    • 23 maa 2026 - 18:15

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

