Max Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Hij trok meerdere keren de vergelijking met de Formule E, en dat hebben ze in de elektrische klasse ook gehoord. Formule E-medeoprichter Alberto Longo begrijpt niets van de keuzes van de Formule 1, en wijst naar Verstappen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en dat zorgt ervoor dat de coureurs zich meer bezig moeten houden met het energiemanegement. Een volle batterij kan een coureur een enorm voordeel geven, waarna hij een rondje later weer terrein kan verliezen. Verstappen is geen fan van deze manier van racen, en haalde keihard uit. Bij noemde het 'Formule E op steroïden', en kreeg steeds meer steun.

'Ik begrijp niet wat ze aan het doen zijn'

In de Formule E hebben ze deze woorden ook gekregen. Alberto Longo, de medeoprichter van de Formule E, begrijpt Verstappen wel. Bij het Spaanse Diario AS spreekt hij zich uit: "Ik begrijp niet echt wat de Formule 1 aan het doen is, en dat zeg ik open en bloot... Ik begrijp niet waarom de Formule 1 steeds meer onze kant opgaat met de manier van racen."

"Ik ben ervan overtuigd dat de Formule 1 zal terugkeren naar hoe het was. Deze hybride Formule 1 slaat nergens op, want het levert het soort racen op dat wij al twaalf jaar hebben."

Wat moet de Formule 1 doen met de kritiek van Verstappen?

Longo is dan ook van mening dat de hoge heren van de Formule 1 de kritiek van Verstappen serieus moeten nemen: "Het is een beetje complex voor hen, zelfs de coureurs begrijpen deze regels niet, en we zien ook de kritiek van de topcoureurs."

"Dat Verstappen zo over zijn eigen kampioenschap praat, is iets waar ze gewoon niet mee akkoord kunnen gaan. Ik zou het dan ook begrijpen als ze terug zullen keren naar de verbrandingsmotor en dat ze trouw zullen blijven aan hun eigen manier van racen."

Verstappen zal aankomend weekend weer aan de bak moeten, als het Formule 1-circus afreist naar Japan. Afgelopen weekend kon hij 'echt' racen toen hij in actie kwam op de Nürburgring Nordschleife.