Max Verstappen vocht afgelopen weekend een prachtig duel uit met de ervaren Christopher Haase op de Nürburgring. De fans genoten van het duel, en ook bij de coureurs was er een enorme grijns op de gezichten te zien. Haase deelde op Instagram nog een extra dankwoord.

Verstappens uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife ging afgelopen weekend zeker niet onopgemerkt voorbij. Ruim een miljoen mensen keken via verschillende livestreams naar de race, en daar zagen ze hoe Verstappen in de openingsfase van de race in een prachtig duel belandde met de ervaren Christopher Haase. In zijn blauwe Audi haalde Haase Verstappen in, waarna hij verdedigde alsof zijn leven ervan afhing. Vlak voor de pitstops haalde Verstappen hem in.

Wat deelde Haase na het duel?

Haase zag hoe zijn jongere teamgenoot Nico Hantke daarna veel terrein verloor, maar hij was enorm trots. Op Instagram bedankte hij de fans voor hun mooie woorden: "Ik heb zo'n overweldigende hoeveelheid positieve woorden ontvangen, dat ik ze simpelweg niet allemaal individueel kan beantwoorden! Daarom wil ik dit bericht gebruiken om zoveel mogelijk van jullie te bereiken, dat betekent veel voor me. Ik had oprecht niet verwacht dat ik zoveel positieve support zou ontvangen!"

Het duel met Verstappen betekende veel voor Haase, die niet wist wat hem overkwam. Hij is dan ook vol lof over de Nederlandse Formule 1-coureur: "Ik ben een racer in hart en nieren, en ik heb enorm genoten van die stint met Max. Dit zijn exact het soort duels waar we voor leven in deze sport. En met jullie steun erbij, betekent het gewoon nog meer!"

Bericht voor de fans

Haase is overweldigd door de enorme hoeveelheid reacties, en hij sluit zijn bericht dan ook af met een dankwoord: "Mijn dank gaat uit naar jullie allemaal: de fans, de supporters, mijn partners, vrienden, tegenstanders en iedereen die de passie voor onze sport deelt. Dit betekent meer voor me dan ik in woorden kan uitdrukken."