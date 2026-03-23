Nürburgring-veteraan deelt emotioneel dankwoord na strijd met Verstappen

Max Verstappen vocht afgelopen weekend een prachtig duel uit met de ervaren Christopher Haase op de Nürburgring. De fans genoten van het duel, en ook bij de coureurs was er een enorme grijns op de gezichten te zien. Haase deelde op Instagram nog een extra dankwoord.

Verstappens uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife ging afgelopen weekend zeker niet onopgemerkt voorbij. Ruim een miljoen mensen keken via verschillende livestreams naar de race, en daar zagen ze hoe Verstappen in de openingsfase van de race in een prachtig duel belandde met de ervaren Christopher Haase. In zijn blauwe Audi haalde Haase Verstappen in, waarna hij verdedigde alsof zijn leven ervan afhing. Vlak voor de pitstops haalde Verstappen hem in.

Wat deelde Haase na het duel?

Haase zag hoe zijn jongere teamgenoot Nico Hantke daarna veel terrein verloor, maar hij was enorm trots. Op Instagram bedankte hij de fans voor hun mooie woorden: "Ik heb zo'n overweldigende hoeveelheid positieve woorden ontvangen, dat ik ze simpelweg niet allemaal individueel kan beantwoorden! Daarom wil ik dit bericht gebruiken om zoveel mogelijk van jullie te bereiken, dat betekent veel voor me. Ik had oprecht niet verwacht dat ik zoveel positieve support zou ontvangen!"

Het duel met Verstappen betekende veel voor Haase, die niet wist wat hem overkwam. Hij is dan ook vol lof over de Nederlandse Formule 1-coureur: "Ik ben een racer in hart en nieren, en ik heb enorm genoten van die stint met Max. Dit zijn exact het soort duels waar we voor leven in deze sport. En met jullie steun erbij, betekent het gewoon nog meer!"

Bericht voor de fans

Haase is overweldigd door de enorme hoeveelheid reacties, en hij sluit zijn bericht dan ook af met een dankwoord: "Mijn dank gaat uit naar jullie allemaal: de fans, de supporters, mijn partners, vrienden, tegenstanders en iedereen die de passie voor onze sport deelt. Dit betekent meer voor me dan ik in woorden kan uitdrukken."

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.810

    Ik geniet altijd van GT race's.
    Dit weekend mss toch wel meer dan anders.....maar ik verdom het om te zeggen dat het mss door Max kwam.....ik doe het niet!!

    • + 8
    • 23 maa 2026 - 09:33
    • The Wolf

      Posts: 388

      Ik heb genoten. En nee, niet dankzij Max. Helemaal niet dankzij Max zelfs. Oké, het is vanwege Max dat ik uberhaupt keek. Dus dankzij hem dat ik genoten heb. Dus toch. Oké, ja nu ik het zo nalees. Ja heb genoten dankzijde Max. Dat wel ja. Dus..

      • + 11
      • 23 maa 2026 - 10:22
    • snailer

      Posts: 32.168

      Hier kan je het laatste deel terugzien, Ouw.

      https://youtu.be/80Ruo--4IcQ
      Max Verstappen VS Christopher Haase INSANE Battle For The Race Lead at the Nordschleife

      On the edge van alletwee. Verstappen wil niet anders en gezien Haase's statement is hij precies het zelfde.

      Ik ben subiet fan geworden van die Haase!

      • + 3
      • 23 maa 2026 - 10:22
    • Joeppp

      Posts: 8.445

      Het hele laatste kwartier van de eerste stint was geweldig om naar te kijken. Hoe ongelofelijk close racing dit was tussen alle langzame deelnemers. Ik kan mij voorstellen dat je hiervan geniet als je van adrenaline houdt want ik heb wel 20 momenten gezien waar het maar net goed ging en je hart in je keel zit.

      • + 2
      • 23 maa 2026 - 10:54
    • snailer

      Posts: 32.168

      Dat kwartier heb ik niet kunnen vinden. Wel een bijna botsing-aanraking, zou nooit een botsing zijn geweest, maar niet het gevecht in zijn geheel.

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 11:14
    • Pietje Bell

      Posts: 33.853

      Here you go @Snailer. De laatste 20 minuten of zo achter Haase
      Max onboard.

      www.youtube.com/li(...)L42tLUohtFP4Zrx&;t=15260

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 11:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.810

      https://photos.app.goo.gl/FPfy5RDwVCVxdw4g6

      Net als je dacht dat Max 'n mooie GT auto heeft.

      Cor Euser's Marcos.

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 11:37
    • Pietje Bell

      Posts: 33.853

      En wéér wordt mijn link niet helemaal weergegeven!

      https://www.youtube(.)com/live/7aTRXZli4zg?si=Owwkb2LuHZ6YxflY&t=15733

      Even de haakjes verwijderen!

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 12:01
  • misstappen

    Posts: 3.502

    De volle 4 uur heb ik gekeken. Dit duel tussen Haase en Verstappen was heerlijk om naar te kijken. Wel weer typisch Max, inhalen aan het eind van zijn stint en meteen naar binnen. Even laten zien wat hij kan.

    en iets van 125 auto's tegelijk op de baan, prachtig!

    • + 7
    • 23 maa 2026 - 10:12
  • red slow

    Posts: 3.302

    Mooie reactie met behulp van AI. De opbouw, gebruik van taal en plaatsing van de emoticons.

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 10:24
    • The Wolf

      Posts: 388

      Dank voor je scherpe observatie! 🤖✨
      Het is inderdaad interessant hoe taalstructuur, coherentie en het strategisch inzetten van emoji’s bijdragen aan de perceptie van een bericht. 📊📈

      In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie steeds meer geïntegreerd raakt in onze dagelijkse communicatie, vervagen de grenzen tussen mens en machine. Dit roept relevante vragen op over authenticiteit, intentie en digitale expressie. 🤔💡

      Desalniettemin blijft de kern van elke discussie — ook hier over de Formula 1 — de inhoud en argumentatie. En laten we eerlijk zijn: een goed punt blijft een goed punt, ongeacht de bron. 🏁

      Ik waardeer je bijdrage aan deze dialoog en kijk uit naar verdere inhoudelijke verdieping! 🚀

      • + 4
      • 23 maa 2026 - 10:27
    • Pietje Bell

      Posts: 33.853

      red slow

      Mooie reactie met behulp van AI. De opbouw, gebruik van taal en plaatsing van de emoticons.
      =====================================================

      Dat je Haase niet kent is niet vreemd als je nooit naar dit soort races kijkt, maar om te zeggen dat dit niet zijn eigen woorden zijn is complete BS. Ik hoor het hem zo zeggen. Niet met behulp van AI. Zeker zaterdag dat interview met hem ook niet gezien.

      @The Wolf laat je even zien hoe een bericht met gebruik
      van ChatGPT eruit ziet. Vergelijk dat maar eens.

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 10:50
    • snailer

      Posts: 32.168

      https://youtu.be/1woJsJvMRT8?t=3
      Christopher Haase zu seinem Duell gegen Max Verstappen

      In theorie zou dit ook door ai kunnen zijn gemaakt.

      Denk ik zeg het effe.

      Maar een nuchter antwoord en de woorden van een echte racer. Zoals hier boven ergens: Ik ben subiet fan van hem geworden.

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 11:17
    • red slow

      Posts: 3.302

      @pietje

      Je kan ai teksten via ai dermate laten veranderen dat het wel degelijk erop linkst zoals de IG post.

      Hier de versie van the wolf op basis van de IG post.

      “ Hi guys,

      honestly… it’s a fair point. I don’t always know how to put things like this into words, but I’ll try 😅

      It’s interesting how small things like how you write something, or even emojis, can change how a message comes across. Sometimes it might sound more polished than it really is.

      With everything around AI these days, I get why people question what’s written by someone and what might have had a bit of help.

      But for me, it’s always about the message. If it’s real and it makes sense, that’s what matters most.

      Thanks for bringing it up 👍 appreciate the discussion.”

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 12:05

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

