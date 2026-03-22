Mercedes deelt statement na pijnlijke diskwalificatie van Verstappen

Mercedes deelt statement na pijnlijke diskwalificatie van Verstappen

Max Verstappen en zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella leken gisteren de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife te hebben gewonnen. Uren na de race werden ze echter uit de uitslag geschrapt vanwege een fout van het team, en Mercedes kwam daarna met tekst en uitleg naar buiten.

Verstappen wilde de race van gisteren vooral gebruiken ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Al snel bleek echter dat ze niet naar de Eifel waren afgereisd om voor spek en bonen mee te doen. Verstappen pakte de pole position, en samen met zijn teamgenoten Gounon en Juncadella werkte hij een meer dan perfecte race af.

Meer over Mercedes Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

17 maa
 Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

13 maa

Glimmend stonden ze op het podium, terwijl ze uitgebreid werden toegezongen door de aanwezige fans. Uren later werd de nummer 3 Mercedes echter uit de uitslag geschrapt, omdat het team van Winward zeven in plaats van de zes toegestane setjes banden had gebruikt. Dit zorgde direct voor twijfel onder de fans, want Verstappens team had tijdens de race drie pitstops gemaakt, en kon dus maar vier setjes banden hebben gebruikt.

Waar ging het mis?

Bij Mercedes voelden ze zich genoodzaakt om na afloop met een verklaring naar buiten te komen. Stefan Wendl, de baas van Mercedes-AMG Customer Racing, gaf tekst en uitleg: "Het is een start met gemengde gevoelens van het seizoen op de Nürburgring. We kwamen als eerste over de streep, maar werden later gediskwalificeerd."

"Tijdens een routinecheck van de technische commissie bleek dat het team zeven sets in plaats van zes sets had gebruikt op de racedag. De fout werd gemaakt tijdens de kwalificatie, waar meerdere rijders- en bandenwissels werden geoefend."

Gaat Verstappen snel orde op zaken stellen?

De fout was dus eigenlijk al vóór de start van de race gemaakt, wat de situatie nog iets pijnlijker maakt voor Verstappen en co. Voor Verstappen was de race vooral een goede voorbereiding op de aanstaande 24-uursrace. Mogelijk keert hij in april nog terug op de Ring door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië.

AUDI_F1

Posts: 3.603

Ik dacht gisteren ook al met 3 stops en de start heb je 4 sets banden gebruikt, dus zou ihet in de kwalificatie fout zijn gegaan.
Maar van de andere kant, als je maar 6 sets mag gebruiken waarom heb je er dan 7 of meer klaar liggen. Dus wel een flinke bergissing.

  • 8
  • 22 maa 2026 - 09:00
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Nürburgring Nordschleife

Reacties (19)

    Posts: 9.775

    Is nu de 'band' met Benz bekoeld?

    • 22 maa 2026 - 08:50
    • Regenrace

      Posts: 2.466

      Okee, fout gemaakt, kan gebeuren. Maar die uitleg vind ik toch wel extreem karig. Eigenlijk is het geen uitleg maar slechts een tijdsaanduiding, dat het tijdens de kwalificatie is gebeurd.

      Er zijn een meerdere scenario's denkbaar;
      -Of men was niet op de hoogte van de 6 sets limiet.
      -Binnen het team was het niemands specifieke taak dit in de gaten te houden en ging men ervan uit dat de ander dat deed.
      -Men let er überhaubt niet op en gebruikt gewoon het aantal banden dat is meegenomen (dus distributiefout + onwetendheid)
      -Men had nooit verwacht dat hierop tijdens routinecontroles zou worden gecontroleerd.

      • 22 maa 2026 - 11:06
    • Pietje Bell

      Posts: 33.846

      Regenrace

      -Men had nooit verwacht dat hierop tijdens routinecontroles zou worden gecontroleerd.
      =====================================================

      Hiermee geef je dus aan dat ze de boel bewust bedonderd hebben.

      Geloof je nu werkelijk dat ze zoiets zouden doen terwijl gisteren alle ogen op Max gericht waren? Hoe zal Max het gaan doen?

      Ze reden de anderhalf durende kwalificatie met drie coureurs en hebben
      per ongeluk alle drie een set nieuwe banden gegeven. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Een behoorlijke fout, maar kan gebeuren.

      • 22 maa 2026 - 11:19
    • Regenrace

      Posts: 2.466

      Je bent nog niet veel verder gekomen met je cursus lezen he? Ik geef verschillende scenario's aan - dit gaat dus niet over wat ik geloof of niet. Kortom, schei toch uit met je malle aannames.

      • 22 maa 2026 - 11:28
    • Pietje Bell

      Posts: 33.846

      Regenrace

      Posts: 2.466

      Je bent nog niet veel verder gekomen met je cursus lezen he?
      Ik geef verschillende scenario's aan - dit gaat dus niet over wat ik geloof of niet. Kortom, schei toch uit met je malle aannames.
      ======================================================

      Waarom meteen zo denigrerende opmerking?
      Ik heb alleen maar aangegeven dat optie 4 afvalt en waarom. Thats it!

      • 22 maa 2026 - 11:31
    • HarryLam

      Posts: 5.349

      Als je tijdens het bandenwissel oefenen een nieuwe set gebruikt telt die dan als gebruikt ?

      • 22 maa 2026 - 11:36
    • snailer

      Posts: 32.163

      Daar gaat het niet om, Harry.

      Men gebruikte 3 sets bij kwalificatie en 4 bij de race. Totaal 7.

      En dat was 1 set te veel. Ze hadden best een set uit de kwali in de race kunnen gebruiken. En dat hebben ze niet gedaan. En de simpele reden? Gewoon omdat ze een blunder hebben gemaakt. Met grote gevolgen.

      • 22 maa 2026 - 12:04
  • koppie toe

    Posts: 5.204

    grappig hoor, wanneer Max meld mee te doen en een race wint is het team Verstappen en bij tegenslag team Winward. :)

    • 22 maa 2026 - 08:51
    • AUDI_F1

      Posts: 3.603

      Ja maar iemand heeft met deze Ferrari strategie een set band er teveel opgelegd. Ik Max overigens geen banden zien wisselen.

      • 22 maa 2026 - 09:18
    • Larry Perkins

      Posts: 63.690

      Het was Winward puur om naamsbekendheid te doen, missie geslaagd...

      • 22 maa 2026 - 09:19
    • koppie toe

      Posts: 5.204

      die stickers van Max en RedBull zullen genoeg opleveren. :)

      • 22 maa 2026 - 09:26
    • snailer

      Posts: 32.163

      Verstappen verdient hier gewoon mega veel geld mee. Auto's gratwie. De hele auto behangen met Red Bull.

      Maar ik vermoed dat geld schrapen ondertussen bijzaak is voor Verstappen. Hem gaat het om perfectie en prestaties.

      En dat geld stroomt toch wel zijn kant op.

      Ik vermoed dat hij opdracht zal geven aan Winward om alle regels eens goed tegen het licht te houden en procedures in place te hebben die dit soort grote blunders zal voorkomen.

      • 22 maa 2026 - 12:09
  • AUDI_F1

    Posts: 3.603

    Ik dacht gisteren ook al met 3 stops en de start heb je 4 sets banden gebruikt, dus zou ihet in de kwalificatie fout zijn gegaan.
    Maar van de andere kant, als je maar 6 sets mag gebruiken waarom heb je er dan 7 of meer klaar liggen. Dus wel een flinke bergissing.

    • 22 maa 2026 - 09:00
    • monzaron

      Posts: 839

      Dat dus, een zeer simpele rekenfout, die totaal onnodig was

      • 22 maa 2026 - 09:30
    • Need5Speed

      Posts: 3.602

      Ik neem aan dat ze verschillende compounds hebben, het zou me niet verbazen als de meer dan 20 sets per auto klaar hebben liggen.
      En ik neem aan dat het allemaal wat minder strak geregeld is dan in de F1, waar Pirelli elke set levert en monitort.

      • 22 maa 2026 - 10:48
  • Snelrondje

    Posts: 8.959

    Het was een voorbereiding. De race zelf ging prima en Duitsers maken zo’n fout geen 2 maal. Missie geslaagd.

    • 22 maa 2026 - 09:09
    • koppie toe

      Posts: 5.204

      Mercedes heeft wel gelijk een naamswijziging doorgevoerd.

      "Verward Mercedes AMG gt3 Verstappen team"

      • 22 maa 2026 - 10:01
  • John6

    Posts: 11.532

    Ik denk dat Max er niet zo moeilijk over doet, is voor hem meer testen, was leuk geweest als het bleef staan, maar straks komt het echte werk 24 uurs race.

    • 22 maa 2026 - 10:22
  • Larry Perkins

    Posts: 63.690

    "Teambaas Christian Hohenadel gaat diep door het stof."

    De volgende Christian die in de fout gaat, het is nu alleen nog wachten op zijn dikkepikkies en dan kan hij ook naar...

    Alpine,
    Aston Martin,
    Ferrari,
    BYD,
    of ......................

    • 22 maa 2026 - 12:59

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

