Max Verstappen en zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella leken gisteren de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife te hebben gewonnen. Uren na de race werden ze echter uit de uitslag geschrapt vanwege een fout van het team, en Mercedes kwam daarna met tekst en uitleg naar buiten.

Verstappen wilde de race van gisteren vooral gebruiken ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Al snel bleek echter dat ze niet naar de Eifel waren afgereisd om voor spek en bonen mee te doen. Verstappen pakte de pole position, en samen met zijn teamgenoten Gounon en Juncadella werkte hij een meer dan perfecte race af.

Glimmend stonden ze op het podium, terwijl ze uitgebreid werden toegezongen door de aanwezige fans. Uren later werd de nummer 3 Mercedes echter uit de uitslag geschrapt, omdat het team van Winward zeven in plaats van de zes toegestane setjes banden had gebruikt. Dit zorgde direct voor twijfel onder de fans, want Verstappens team had tijdens de race drie pitstops gemaakt, en kon dus maar vier setjes banden hebben gebruikt.

Waar ging het mis?

Bij Mercedes voelden ze zich genoodzaakt om na afloop met een verklaring naar buiten te komen. Stefan Wendl, de baas van Mercedes-AMG Customer Racing, gaf tekst en uitleg: "Het is een start met gemengde gevoelens van het seizoen op de Nürburgring. We kwamen als eerste over de streep, maar werden later gediskwalificeerd."

"Tijdens een routinecheck van de technische commissie bleek dat het team zeven sets in plaats van zes sets had gebruikt op de racedag. De fout werd gemaakt tijdens de kwalificatie, waar meerdere rijders- en bandenwissels werden geoefend."

Gaat Verstappen snel orde op zaken stellen?

De fout was dus eigenlijk al vóór de start van de race gemaakt, wat de situatie nog iets pijnlijker maakt voor Verstappen en co. Voor Verstappen was de race vooral een goede voorbereiding op de aanstaande 24-uursrace. Mogelijk keert hij in april nog terug op de Ring door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië.