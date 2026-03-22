Max Verstappen heeft een bewogen dag op de Nürburgring Nordschleife achter de rug. Hij dacht de NLS2-race te winnen, maar verloor uren na de wedstrijd de zege vanwege een fout van het team. Ondanks zijn diskwalificatie is de organisatie hem wel dankbaar, want Verstappen zorgde voor een enorme hoeveelheid aandacht voor het evenement.

Verstappen en zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella reden een geweldige race op de iconische Nürburgring. Verstappen pakte in de ochtenduren de pole position, waarna ze de hele race om de leiding vochten. Na een paar spannende duels wisten ze een grote voorsprong op te bouwen en kreeg de race zijn gedroomde winnaar.

Die droom spatte uren na de race echter uit elkaar, toen de NLS-organisatie bekendmaakte dat de Mercedes met startnummer 3 uit de uitslag was geschrapt. Ze hadden tijdens de dag zeven bandensets gebruikt, terwijl ze volgens de regels maximaal zes setjes mogen gebruiken. Het was een flinke aderlating voor Verstappen, die hoe dan ook tevreden terug kan kijken op de race.

Hoeveel mensen keken er naar de race?

Wie ook tevreden zal zijn, is de organisatie van de race. Verstappen was namelijk een ware publiekstrekker, en zette eigenhandig het evenement in de spotlights. Volgens De Telegraaf zaten er gisteren 25.000 mensen op de tribunes rondom het circuit, wat veel is voor een NLS-race.

Online was de aandacht nóg groter en konden fans via verschillende livestreams naar de race kijken. Verstappen zorgde voor een enorm publiek, en naar alle livestreams keken bij elkaar opgeteld meer dan een miljoen fans naar de race. Het zijn ongekende cijfers voor de NLS, die normaal gesproken een veel kleiner publiek trekt.

Aandacht gaat alleen maar toenemen

De organisatie kan zich nu voorbereiden op een nieuwe stroom van aandacht, want over twee maanden staat de 24 uur van de Nürburgring op het programma. Verstappen zal dan samen met Gounon, Juncadella en Lucas Auer aan de start verschijnen. Verstappen liet ook al doorschemeren dat de kans aanwezig is dat hij in april nog meer NLS-races gaat rijden.