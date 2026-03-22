Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers

Max Verstappen heeft een bewogen dag op de Nürburgring Nordschleife achter de rug. Hij dacht de NLS2-race te winnen, maar verloor uren na de wedstrijd de zege vanwege een fout van het team. Ondanks zijn diskwalificatie is de organisatie hem wel dankbaar, want Verstappen zorgde voor een enorme hoeveelheid aandacht voor het evenement.

Verstappen en zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella reden een geweldige race op de iconische Nürburgring. Verstappen pakte in de ochtenduren de pole position, waarna ze de hele race om de leiding vochten. Na een paar spannende duels wisten ze een grote voorsprong op te bouwen en kreeg de race zijn gedroomde winnaar.

Die droom spatte uren na de race echter uit elkaar, toen de NLS-organisatie bekendmaakte dat de Mercedes met startnummer 3 uit de uitslag was geschrapt. Ze hadden tijdens de dag zeven bandensets gebruikt, terwijl ze volgens de regels maximaal zes setjes mogen gebruiken. Het was een flinke aderlating voor Verstappen, die hoe dan ook tevreden terug kan kijken op de race.

Hoeveel mensen keken er naar de race?

Wie ook tevreden zal zijn, is de organisatie van de race. Verstappen was namelijk een ware publiekstrekker, en zette eigenhandig het evenement in de spotlights. Volgens De Telegraaf zaten er gisteren 25.000 mensen op de tribunes rondom het circuit, wat veel is voor een NLS-race.

Online was de aandacht nóg groter en konden fans via verschillende livestreams naar de race kijken. Verstappen zorgde voor een enorm publiek, en naar alle livestreams keken bij elkaar opgeteld meer dan een miljoen fans naar de race. Het zijn ongekende cijfers voor de NLS, die normaal gesproken een veel kleiner publiek trekt.

Aandacht gaat alleen maar toenemen

De organisatie kan zich nu voorbereiden op een nieuwe stroom van aandacht, want over twee maanden staat de 24 uur van de Nürburgring op het programma. Verstappen zal dan samen met Gounon, Juncadella en Lucas Auer aan de start verschijnen. Verstappen liet ook al doorschemeren dat de kans aanwezig is dat hij in april nog meer NLS-races gaat rijden.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 573

    En de winnaar is oldschool autorace!...

    • + 31
    • 22 maa 2026 - 07:41
  • Larry Perkins

    Posts: 63.689

    [i[ "Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers." [/i]

    Als Max niet gediskwalificeerd was, waren de kijkcijfers minstens drie keer zo hoog geweest...

    • + 15
    • 22 maa 2026 - 08:09
    • Flexwing

      Posts: 302

      Denk het niet dit was na de race dus naakt niks uit voor de kijkcijfers

      • + 10
      • 22 maa 2026 - 10:47
    • Pietje Bell

      Posts: 33.846

      @Flexwing, lees @Larry's bericht eens aandachtig door. ;-))

      • + 2
      • 22 maa 2026 - 12:07
    • SEN1

      Posts: 2.755

      Opkomst bij 't 🛣🥳was ook minder door de diskwalificatie?

      • + 1
      • 22 maa 2026 - 12:12
    • Larry Perkins

      Posts: 63.689

      @Flexwing, wel zeer bedankt voor jouw reactie🤣😂🤣. Lol...
      You make my day!

      • + 4
      • 22 maa 2026 - 12:39
  • Polleke2

    Posts: 1.956

    Zeker in de eerste stint was het geweldig racen.
    Met maar twee inhaalacties waar je door het op het randje racen meer plezier uithaalt dan de 50 jojo inhaal acties van de Ferraries,
    Hoop dat de F1 ook meegekeken heeft.

    • + 10
    • 22 maa 2026 - 09:45
    • monzaron

      Posts: 839

      Inderdaad zat bijna een uur op het zachte ‘puntje’ van mn stoel 🎉😁

      • + 7
      • 22 maa 2026 - 09:53
  • Polleke2

    Posts: 1.956

    Geweldig ook de reactie van Christopher Haase na de eerste stint heeft met zijn bijna 40 jaar nog nooit zo genoten van een race op het scherpst van de snede,hij was ook helemaal leeg echt prachtige sport zoals het hoort te zijn.

    • + 12
    • 22 maa 2026 - 10:07
    • monzaron

      Posts: 839

      Wel jammer dat zijn college de snelheid niet brengen, anders was het een spannende middagje geworden

      • + 3
      • 22 maa 2026 - 10:19
  • spiked1964

    Posts: 59

    Er is ook altijd wat........

    • + 0
    • 22 maa 2026 - 10:54
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 992

    De waarde die Verstappen in de autosport vertegenwoordigt is hiermee in [b]bold[\b] , CAPITALS and underlined toch wel vast komen te staan. Een aantal van die overprikkeld enthousiaste type(r)s hier verkondigen maar al te graag en regelmatig dat de Sport Verstappen niet zal missen...

    Weg uit die formules! Toch, oppertrollen?!

    • + 2
    • 22 maa 2026 - 11:44

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

