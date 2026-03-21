Breaking: Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest Nürburgring-zege

Max Verstappen is zijn zege op de Nürburgring Nordschleife kwijt. De Nederlander won vandaag de NLS2-race samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella, maar die is uren na de finish uit de boeken geschrapt. Het is een pijnlijk einde van een mooie dag.

Verstappen en zijn team zijn uit de uitslag geschrapt omdat ze niet aan de bandenregels hebben voldaan. Ze hebben tijdens de vier uur durende race zeven bandensets gebruikt, terwijl ze maar zes sets mochten gebruiken. De organisatie is onverbiddelijk, en ze hebben hem uit de uitslag geschrapt.

Wat is er aan de hand?

De organisatie heeft na de race de auto's gekeurd, en daaruit bleek dat ze te veel bandensets hadden gebruikt dan was toegestaan. Hierdoor is de zege nu in handen van het team van ROWE Racing dat met Dan Harper en Jordan Pepper als tweede over de streep kwam in hun BMW. Ze vochten vlak voor het einde van de race nog een fel duel uit met Verstappens teamgenoot Gounon, die het duel wist te winnen en zag hoe de ROWE-auto werd bestraft na een incident met de achterligger.

Statement van Winward

Het team van Winward, dat de auto runt, heeft in een statement laten weten wat er aan de hand is. Teambaas Christian Hohenadel gaat diep door het stof: "De diskwalificatie doet pijn. Helaas was er een fout gemaakt door het team dat ervoor heeft gezorgd dat race control de winnende auto moest diskwalificeren. Voor ons was dit onze eerste keer als Mercedes-team op de Nürburgring Nordschleife. Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan iedereen die voor ons heeft gejuicht."

Voorbereiden op de 24 uur van de Nürburgring

Hohenandel laat weten dat ze zich nu gaan voorbereiden op de 24 uur van de Nürburgring die over twee weken op het programma staat. Verstappen vertrok veel later dan gepland terug naar huis, wat dus kan duiden op dat ze nog discussies hebben gevoerd met de wedstrijdleiding. Het is de verwachting dat hij komende dinsdag naar Japan vertrekt voor de Grand Prix, waar hij revanche zou willen halen.