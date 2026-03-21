Breaking: Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest Nürburgring-zege

Max Verstappen is zijn zege op de Nürburgring Nordschleife kwijt. De Nederlander won vandaag de NLS2-race samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella, maar die is uren na de finish uit de boeken geschrapt. Het is een pijnlijk einde van een mooie dag.

Verstappen en zijn team zijn uit de uitslag geschrapt omdat ze niet aan de bandenregels hebben voldaan. Ze hebben tijdens de vier uur durende race zeven bandensets gebruikt, terwijl ze maar zes sets mochten gebruiken. De organisatie is onverbiddelijk, en ze hebben hem uit de uitslag geschrapt. 

Wat is er aan de hand?

De organisatie heeft na de race de auto's gekeurd, en daaruit bleek dat ze te veel bandensets hadden gebruikt dan was toegestaan. Hierdoor is de zege nu in handen van het team van ROWE Racing dat met Dan Harper en Jordan Pepper als tweede over de streep kwam in hun BMW. Ze vochten vlak voor het einde van de race nog een fel duel uit met Verstappens teamgenoot Gounon, die het duel wist te winnen en zag hoe de ROWE-auto werd bestraft na een incident met de achterligger.

Statement van Winward

Het team van Winward, dat de auto runt, heeft in een statement laten weten wat er aan de hand is. Teambaas Christian Hohenadel gaat diep door het stof: "De diskwalificatie doet pijn. Helaas was er een fout gemaakt door het team dat ervoor heeft gezorgd dat race control de winnende auto moest diskwalificeren. Voor ons was dit onze eerste keer als Mercedes-team op de Nürburgring Nordschleife. Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan iedereen die voor ons heeft gejuicht."

Voorbereiden op de 24 uur van de Nürburgring

Hohenandel laat weten dat ze zich nu gaan voorbereiden op de 24 uur van de Nürburgring die over twee weken op het programma staat. Verstappen vertrok veel later dan gepland terug naar huis, wat dus kan duiden op dat ze nog discussies hebben gevoerd met de wedstrijdleiding. Het is de verwachting dat hij komende dinsdag naar Japan vertrekt voor de Grand Prix, waar hij revanche zou willen halen.

dutchiceman

Posts: 5.587

Ff wat anders.
Ligt het aan mij of zijn races zoals dit leuker dan F1?

  • 13
  • 21 maa 2026 - 20:41
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (34)

Login om te reageren
  • SEN1

    Posts: 2.754

    😅

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 20:36
  • The Apex

    Posts: 453

    To tired

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 20:37
  • Golf-GTI

    Posts: 1.676

    Rookie mistake?

    Jammer maar vol vertrouwen naar de volgende race!

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 20:38
  • Freek-Willem

    Posts: 6.662

    Amateuristisch. Maar iedereen heeft gezien hoe de race verliep. Uitslag is jammer maar niet verder relevant. Op naar de 24uur

    • + 9
    • 21 maa 2026 - 20:38
    • monzaron

      Posts: 836

      Niet relevant, extra brandenset zorgt voor extra performance, let maar op, de troll reacties 😀

      • + 3
      • 21 maa 2026 - 20:40
    • StevenQ

      Posts: 10.348

      Dat moet dan in de kwalifikatie geweest zijn want in de race hebben ze maar 3 keer van banden gewisseld, dus 4 sets in de race

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 21:51
  • schwantz34

    Posts: 41.874

    Schade und scheisse!

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 20:40
  • dutchiceman

    Posts: 5.587

    Ff wat anders.
    Ligt het aan mij of zijn races zoals dit leuker dan F1?

    • + 13
    • 21 maa 2026 - 20:41
    • Astfgl

      Posts: 987

      Ligt niet aan jou. Waarom denk je dat Max zoveel kritiek uit op moderne F1 en nu zoveel energie steekt in dit Nürburgring-avontuur?

      • + 5
      • 21 maa 2026 - 20:49
    • schwantz34

      Posts: 41.874

      Dat ligt niet aan jou, this is racing zoals het heurt te zijn!



      Op dat extra setje gebruikte banden na dan...

      • + 10
      • 21 maa 2026 - 20:49
    • hupholland

      Posts: 9.763

      Max deed dat vorig jaar ook al, heeft niks te maken met het huidige reglement. Bovendien lijkt mij het perspectief van een coureur nog weer heel anders dan van een fan. Het mediacircus van de F1 lijkt me voor sommigen echt een regelrechte ramp. Verder is het vooral het circuit wat tot de verbeelding spreekt. Over t algemeen is er niet zo heel veel aan aan dit soort series.

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 21:06
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.215

      Anders racen is dit. En inderdaad, ook heel erg leuk.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 21:16
  • monzaron

    Posts: 836

    Teambaas van Max Verstappen geeft fout toe na DSQ

    "Helaas hebben we een fout gemaakt in het team", geeft Christian Hohenadel, teamleider van het Winward-team, toe in een korte verklaring. "Voor ons was het de eerste inzet als Mercedes-AMG Performance-Team op de Nürburgring Nordschleife. Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die met ons heeft gejuicht.'

    "We zullen de dag nu nauwkeurig analyseren, ons nauwgezet voorbereiden op de volgende races en ons volledig concentreren op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring", belooft Hohenadel.

    Wat de prestaties betreft, ging het zaterdag uitstekend voor de nummer 3 van Winward. Verstappen had de auto op pole gezet en in de race verloor hij weliswaar de leiding in de eerste stint, maar controleerde daarna de race samen met Gounon en Juncadella. Waarbij het natuurlijk al moet worden opgemerkt: een extra nieuwe set banden kan absoluut de prestaties helpen.

    • + 4
    • 21 maa 2026 - 20:42
    • monzaron

      Posts: 836

      In opdracht van Toto ? 🤧

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 21:24
  • Kampsie

    Posts: 1.616

    Verdammt nochmal...

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 20:42
  • elflitso

    Posts: 1.815

    Ach ja het blijft Mercedes he.......;-))

    • + 3
    • 21 maa 2026 - 20:43
  • F1 bekijker

    Posts: 143

    Zelfs dat lukt niet.

    • + 3
    • 21 maa 2026 - 20:43
    • WickieDeViking

      Posts: 817

      Ja, want het was de schuld van Max. Not!

      Lees anders het artikel even.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 21:16
    • F1 bekijker

      Posts: 143

      Waar staat dat het de schuld van Max is?

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 21:47
  • Cherokee

    Posts: 5.360

    Die extra set hadden ze dus gewoon nodig om te kunnen winnen. Wie hier allemaal van wisten zullen we nooit weten, maar dit stinkt een uur in de wind naar vals spel. Een auto maakt niet per ongeluk een extra stop, ze moesten ook over de race verdeeld worden.

    • + 4
    • 21 maa 2026 - 20:50
    • schwantz34

      Posts: 41.874

      Dat extra setje moet wel op 100% zeker in de kwalificatie zijn gebruikt, want tijdens de race heeft het team maar 3 pitstops gemaakt.

      • + 7
      • 21 maa 2026 - 20:56
    • Cherokee

      Posts: 5.360

      Dat zou ook kunnen. Maar ze zijn gebruikt in een competitie sessie, dat is zeker. En in de kwalificatie biedt dat ook zeker voordeel.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 21:03
    • schwantz34

      Posts: 41.874

      Tenzij het team een revolutionaire, maar illegale manier heeft gevonden om de banden gewoon simply lovely tijdens het rijden te wisselen natuurlijk...

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 21:03
    • inflatable

      Posts: 3.710

      Als dat vals spel was dan is het wel hbeel dom vals spel om het met iets te doen waarvan je kan weten dat het altijd gecontroleerd wordt.. Ik denk dat dus het gewoon een stomme rookie fout is geweest van het team.. Kennelijk niet goed bijgehouden hoeveel banden ze al gebruikt hadden in de training en kwalificatie etc..

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 21:05
    • Cherokee

      Posts: 5.360

      Wat ook kan is dat ze voor de race officieel nog maar twee nieuwe sets hadden omdat ze in de voorbereiding te veel hadden gebruikt. En als ze dan toch 3 nieuwe sets in de race hebben gebruikt is dat eentje te veel en het geeft uiteraard een voordeel.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 21:07
    • HoekieWoutstra

      Posts: 2.189

      @schwantz dan hebben ze de bij de kwalificatie vals gespeeld. Maar ik betwijfel of Max dit weet. Die wilt alleen maar racen. Ik denk dat het probleem inderdaad bij de teamleiding ligt.

      • + 4
      • 21 maa 2026 - 21:07
    • StevenQ

      Posts: 10.348

      Nee, in de race hebben ze maar 4 sets gebruikt(maar 3 stops) dus ze moeten dan te veel nieuwe sets gebruikt hebben in de kwalifikatie

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 21:53
  • inflatable

    Posts: 3.710

    Teamleiding dus niet helemaal goed op zitten letten kennelijk.. Of wie er dan ook verantwoordelijk voor was, de banden..

    • + 2
    • 21 maa 2026 - 21:01
  • Pietje Bell

    Posts: 33.824

    Max had flink de pest erin, want ik heb zijn jet nog nooit zo snel zien vliegen en al
    helemaal niet tijdens het opstijgen, haha. Hij is om 21:14u in Nice geland.

    i.ibb.co/20xWpP0g/(...)26-03-21-211805.png

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 21:24
    • schwantz34

      Posts: 41.874

      Max was natuurlijk flink over de zeik over die fout van het team. Dus die wilde gewoon zo rap mogelijk naar huis om alle negativiteit achter zich te laten, en zijn batterij weer volledig op te laden met superpositieve Mario kart energie.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 21:43
    • Pietje Bell

      Posts: 33.824

      .................... voor de Mario Kart race in Japan volgend weekend. :-((

      Dat zal nog meer balen zijn dan de afgelopen 2 GP's nadat we vandaag
      zijn eerste en laatste stint hebben gezien wat tenminste echt racen was.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 21:45
  • Stitch

    Posts: 6.194

    Tja, regels zijn regels natuurlijk maar ik denk dat met zo'n afstand op de tweede, dat setje banden niet het verschil heeft gemaakt.

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 21:43
    • Pietje Bell

      Posts: 33.824

      Hij kan in de race niet meer dan 4 setjes banden hebben gebruikt, net als de anderen. Die extra 7e ipv 6e set moet in de kwalificatie zijn gebruikt.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 21:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

