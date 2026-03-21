Verstappen geniet na prachtige Nürburgring-zege: "Had slechter gekund!"

Max Verstappen heeft zijn tweede zege in de NLS op zijn naam geschreven. Op de Nürburgring Nordschleife reden hij en zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella een geweldige race, waarin hun zege eigenlijk niet in gevaar kwam. Verstappen straalde van oor tot oor, en was heel blij met zijn eerste zege van het jaar.

Verstappen pakte vanochtend de pole position op de Nürburgring, en kreeg daarna ook de eer om de race te starten. Na een uurtje gaf hij het stuur over aan Juncadella, die een enorme voorsprong wist uit te bouwen. Vervolgens verdedigde Gounon zijn positie met alles wat hij in zich had, en mocht Verstappen het klusje afmaken.

Hoe kijkt Verstappen terug op de race?

Na de eerste felicitaties in ontvangst te hebben genomen, liet Verstappen zich interviewen door de NLS-organisatie: "Ja, het had veel slechter gekund! Ik heb nu met twee verschillende auto's gewonnen, maar voor mij draaide dit hele weekend erom om me thuis te voelen in de auto op de Nordschleife. Het was heel erg leuk en het team heeft alles perfect voorbereid. We konden goed testen en ik voelde me comfortabel. Een heel goede ervaring voor mij vandaag."

Oefenen met Mario Kart

Verstappen grapte vorige week in China dat hij zijn simulator had ingeruild voor Mario Kart. Het was een sneer richting de nieuwe F1-regels, en de NLS-interviewer kon het niet laten om hier een referentie naar te maken. 

Gevraagd hoe vaak hij Rainbow Road had geoefend, moest Verstappen lachen: "Ik heb heel veel simulatorwerk gedaan op deze baan in de afgelopen jaren. Dat helpt heel erg veel voor als je hier gaat rijden voor de eerste keer. Je weet tenminste waar je heengaat! Het is geweldig, ook om alle fans te zien en om te zien hoe gepassioneerd ze zijn."

Keert Verstappen sneller terug?

Verstappen kan door de aangepaste Formule 1-kalender nog meer NLS-races rijden, en als hij hiernaar wordt gevraagd doet hij er niet geheimzinnig over: "We kijken ernaar, het hangt ervan af of het kan. Ik sta er altijd voor open om hier te racen."

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.861

    Max zijn 1e race in een Red Bull kon niet beter.
    Max zijn 1e race in een Ferrari in de groene hel kon niet beter.
    Max zijn 1e race in een AMG Benz in de groene hel kon niet beter.

    Zoek de verschillen....

    • + 2
    • 21 maa 2026 - 16:44
  • Henery

    Posts: 465

    Nog 2 jaren afzien in de F1 voor 60.000.000 per jaar, dan kan Max doen wat ie leuk vind 😎

    • + 2
    • 21 maa 2026 - 16:49
  • Larry Perkins

    Posts: 63.669

    Die gozert die tweede werd had het ook over verkeer en gele vlaggen, die loser snapt het nog niet helemaal.

    Hij leek ook een beetje op die gast uit de F1 die altijd een ‘stukje rundvlees-act’ uitvoert...

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 16:54
  • f(1)orum

    Posts: 9.770

    Toto schijnt ook alweer gesignaleerd te zijn:

    "Maxie! Maxie! Pleaz saign contraaaaaaact"

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 17:04

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

