Max Verstappen heeft zijn tweede zege in de NLS op zijn naam geschreven. Op de Nürburgring Nordschleife reden hij en zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella een geweldige race, waarin hun zege eigenlijk niet in gevaar kwam. Verstappen straalde van oor tot oor, en was heel blij met zijn eerste zege van het jaar.

Verstappen pakte vanochtend de pole position op de Nürburgring, en kreeg daarna ook de eer om de race te starten. Na een uurtje gaf hij het stuur over aan Juncadella, die een enorme voorsprong wist uit te bouwen. Vervolgens verdedigde Gounon zijn positie met alles wat hij in zich had, en mocht Verstappen het klusje afmaken.

Hoe kijkt Verstappen terug op de race?

Na de eerste felicitaties in ontvangst te hebben genomen, liet Verstappen zich interviewen door de NLS-organisatie: "Ja, het had veel slechter gekund! Ik heb nu met twee verschillende auto's gewonnen, maar voor mij draaide dit hele weekend erom om me thuis te voelen in de auto op de Nordschleife. Het was heel erg leuk en het team heeft alles perfect voorbereid. We konden goed testen en ik voelde me comfortabel. Een heel goede ervaring voor mij vandaag."

Oefenen met Mario Kart

Verstappen grapte vorige week in China dat hij zijn simulator had ingeruild voor Mario Kart. Het was een sneer richting de nieuwe F1-regels, en de NLS-interviewer kon het niet laten om hier een referentie naar te maken.

Gevraagd hoe vaak hij Rainbow Road had geoefend, moest Verstappen lachen: "Ik heb heel veel simulatorwerk gedaan op deze baan in de afgelopen jaren. Dat helpt heel erg veel voor als je hier gaat rijden voor de eerste keer. Je weet tenminste waar je heengaat! Het is geweldig, ook om alle fans te zien en om te zien hoe gepassioneerd ze zijn."

Keert Verstappen sneller terug?

Verstappen kan door de aangepaste Formule 1-kalender nog meer NLS-races rijden, en als hij hiernaar wordt gevraagd doet hij er niet geheimzinnig over: "We kijken ernaar, het hangt ervan af of het kan. Ik sta er altijd voor open om hier te racen."