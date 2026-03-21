Verstappen neemt het stuur over en jaagt op de zege op de Nürburgring

Max Verstappen mag het klusje gaan klaren op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander nam zojuist het stuur over van zijn teamgenoot Jules Gounon, die de leiding in handen wist te houden tijdens de spannende derde stint. Verstappen mag nu zijn tweede stint gaan rijden, en gaan jagen op zijn tweede NLS-zege.

Verstappen zette de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3 vanochtend op de pole position. Hij mocht zelf de race starten, en wist daar de leiding terug te pakken na een spannend duel met Audi-coureur Christopher Haase. Daarna gaf hij het stuur over aan Daniel Juncadella, die zijn voorsprong wist uit te bouwen, waarna Jules Gounon alles op alles moest zetten om de naaste belagers achter zich te houden.

Gounon kwam zojuist naar binnen voor de derde pitstop van het team, en Verstappen stond met zijn stoeltje in de hand te wachten. Gounon stapte uit, snoerde Verstappen in en de Nederlander mocht weer naar buiten. Hij mag gaan jagen op de zege, al draait deze race voor hem vooral om het voorbereiden op de 24 uur van de Nürburgring.

Jagen op de tweede zege

Verstappen zal de race af gaan maken, en mag dus nog ruim een halfuur gaan rijden. De kans is groot dat ze minimaal op het podium zullen eindigen, al kan er nog van alles gebeuren op de Nordschleife waar veel coureurs in veel langzamere auto's rijden. Voor Verstappen zou het zijn tweede zege in de NLS zijn, vorig jaar wist hij bij zijn GT3-debuut te winnen, toen nog samen met Chris Lulham.

De grote droom

Verstappen, Gounon en Juncadella hebben verder een snaarstrakke race gereden, en maakten weinig fouten. Het zal een goed gevoel geven richting de 24 uur van de Nürburgring die over twee maanden op het programma staat. Voor Verstappen gaat hiermee een droom in vervulling, want hij is dol op deze race. Tijdens de 24-uursrace krijgt het trio gezelschap van de snelle Oostenrijker Lucas Auer.