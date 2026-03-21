Het Nürburgring-avontuur van Max Verstappen gaat zeker niet onopgemerkt voorbij in de Formule 1-wereld. Zijn goede vriend, Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli is een groot fan van GT3-racen, en hij volgt de race van Verstappen op de voet. Op Instagram laat hij weten naar Verstappen te kijken.

Verstappen neemt vandaag deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij nam de eerste stint, en dus de start van de race, voor zijn rekening en dat verliep naar wens. Verstappen verloor de koppositie aan Christopher Haase, maar wist hem daarna terug te pakken na een prachtig duel. Wereldwijd genieten er tienduizenden fans van het duel, en het zijn niet alleen fans die kijken.

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli deelde namelijk op zijn Instagram Stories dat hij ook zit te kijken. Op de foto is te zien hoe de televisie aanstaat in huize Antonelli, en is te zien hoe ze naar de start van de race kijken. Ze moedigen Verstappen van afstand aan, en het is niet vreemd dat het juist Antonelli is die dit deelt met de rest van de wereld.

Nieuwe teamgenoot van Verstappen?

Antonelli liet vorige week in China weten dat hij in de toekomst graag wil deelnemen aan een GT3-race, en dat hij dit graag samen wil doen met Verstappen. De twee coureurs kunnen het goed met elkaar vinden, en Antonelli kent de GT3-wereld op zijn beurt ook goed. Zijn vader is de eigenaar van een GT3-team, en Antonelli is dus opgegroeid tussen de racewagens.

Alhoewel het een haast ondenkbaar duo lijkt te zijn, zouden er in principe mogelijkheden liggen. Verstappen zit vandaag immers achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3, en zijn team krijgt dit jaar fabriekssteun van de Duitse fabrikant.

Voorbereiden op het echte werk

Voor Verstappen geldt de NLS2-race van vandaag als een soort voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring. Deze iconische race staat over twee maanden op de planning, en mogelijk rijdt Verstappen door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië nog wat races als voorbereiding.