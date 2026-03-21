Max Verstappen heeft een geweldige eerste stint op de Nürburgring Nordschleife achter de rug. De Nederlander vocht een prachtig duel uit met de ervaren Christopher Haase, en de fans genoten van deze strijd. Ook Haase had genoten, en hij was na afloop als een kind zo blij.

Haase geldt als een zeer ervaren coureur die al jarenlang elk weekend te vinden is achter het stuur van een GT3-bolide. Bij de start van de NLS2-race van vandaag bleef hij in het spoor van de blauwe Mercedes-AMG van Verstappen, en eenmaal aangekomen op de Nordschleife wist hij de leiding over te nemen. Haase leek even uit te lopen, maar Verstappen bleef in zijn spoor.

Verstappen opende de jacht op de Audi van Haase, en dat leverde een aantal prachtige momenten op. Verstappen wist het adembenemende duel uiteindelijk in zijn voordeel te beslissen, door bij het afrijden van de Nordschleife de Audi op spectaculaire wijze voorbij te steken. Hierna doken beide auto's naar binnen, waar ze het stuur overgaven aan hun teamgenoten.

Hoe verliep het duel met Verstappen?

Haase straalde van oor tot oor toen hij sprak met de interviewer van de NLS: "Het was echt heel erg leuk! Ik denk dat ik al lange tijd niet meer zoveel plezier heb gehad tijdens een race. Ik heb nu echt niets meer over, echt niets meer! Er waren stukken waar Max een beetje sneller was. En dan was ik weer een beetje sneller. Het was geweldig racen!"

'Tanden op elkaar'

Haase heeft in zijn lange loopbaan al heel erg veel meegemaakt, maar dit duel was voor hem ook heel bijzonder: "Tanden op elkaar, alles geven. Genieten van de autosport en gewoon gas geven. Gewoon vol gas tot en met het einde. Ik heb het gevoel dat ik het meestal zo aanpak, maar nu... We stonden natuurlijk vooraan op de eerste startrij en het publiek was geweldig."

"De auto loopt echt heel erg goed. We hebben vrijdag de set-up nog wat verfijnd om beter op de omstandigheden in te kunnen spelen. Ook het team heeft tot nu toe geweldig werk afgeleverd, maar de race duurt nog heel erg lang!"