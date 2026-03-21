user icon
icon

Verstappen verliest leiding in eerste ronde op Nürburgring

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen is zojuist begonnen aan zijn nieuwe avontuur op de Nürburgring Nordschleife. Hij mocht de NLS2-race vanaf de pole position beginnen na een sterke kwalificatie, maar na één ronde was hij de leiding in de race alweer kwijt. Dat betekent niet dat zijn kansen op de zege zijn verdwenen.

Verstappen neemt dit weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij deelt zijn auto met Jules Gounon en Daniel Juncadella, en kreeg de eer om te starten. Na een lange opwarmronde kende Verstappen een uitstekende start, en hield hij de koppositie in handen. Hij bouwde een kleine voorsprong op, en kreeg bij het opgaan van de Nordschleife Christopher Haase in de Audi met startnummer 16 mee.

Haase geldt als een echte Nürburgring-veteraan, en hij wist dan ook precies waar hij moest toeslaan. De Duitse coureur nam in de openingsronde de leidende positie over van Verstappen, die de Mercedes met startnummer 3 bestuurde. Dat betekent echter niet dat Verstappen zomaar gaat opgeven, want in de tweede ronde bleef hij de Audi achtervolgen.

Maakt Verstappen nog kans?

Het verschil tussen de twee coureurs is iets opgelopen, maar Verstappen kan vooralsnog de leidende Audi bijbenen. De voorsprong op de auto's daarachter is veel groter, en de race duurt nog lang. Daarnaast krijgen de koplopers binnen een paar rondjes ook te maken met het verkeer, en zullen ze nog veel pitstops moeten maken.

Het voordeel voor Haase is dat hij slechts één teamgenoot heeft, Nico Hantke, en dat hij dus een rijderswissel minder hoeft uit te voeren. Verstappens teamgenoten Gounon en Juncadella gelden echter ook als zeer sterke coureurs, dus alles is nog mogelijk.

Wat is het doel van vandaag?

De zege is voor Verstappen niet het grootste doel van vandaag; de race geldt als een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen wil zich thuis gaan voelen in de auto en ervoor zorgen dat hij competitief voor de dag kan komen.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (27)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.810

    Stel Max zijn team en Haase zijn team liggen een paar sec achter elkaar. Bij Haase
    hoeven ze maar één keer van coureur te wisselen.
    Is het team van Max dan verplicht om alle drie coureurs te laten rijden?

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 12:35
    • Joeppp

      Posts: 8.438

      Ik heb geen idee Pietje, ik ken de regels echt totaal. niet maar zit wel te genieten van het close racen.

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 12:46
    • Pietje Bell

      Posts: 33.810

      Ja, lang geleden dat ik zo heb genoten van een race.

      • + 4
      • 21 maa 2026 - 12:48
    • Joeppp

      Posts: 8.438

      Gewelig dit, helaas moet ik een urrtje wat anders doen maar de laatste anderhalf uur pak ik het weer op.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 13:01
    • Polleke2

      Posts: 1.945

      Het zijn sowieso 4 stints

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 13:32
    • snailer

      Posts: 32.153

      Bandenwissel en brandstof inclusief tactiek zijn leidend voor het aantal stops. Niet de rijders.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 13:34
    • Realcomrad

      Posts: 224

      @pietje

      Er gelden vaste minimale pitstoptijden. Een rijderswissel kost in principe geen extra tijd ten opzichte van alleen tanken.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 13:47
    • Pietje Bell

      Posts: 33.810

      Bedankt @Realcomrad. Dat wist ik niet. Maakt nu ook niets meer uit als je ziet
      waar #16 rijdt, haha.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 14:04
  • Joeppp

    Posts: 8.438

    Mijn god, wat is dit een gekkenwerk met al die langzame auto's op de baan, korte gele vlag periodes, auto's die worden weggesleept. Dit is niet normaal qua racen.

    • + 4
    • 21 maa 2026 - 12:35
    • Joeppp

      Posts: 8.438

      De formule1 weet nu wel hoe spektakel kunnen terug brengen. Laat de F1 gelijk starten met de GP2 en Gp3.

      • + 9
      • 21 maa 2026 - 12:36
    • hupholland

      Posts: 9.761

      toch kijkt hier normaal geen hond naar, en jij ook pas voor het eerst zo te horen. Maar blijkbaar is het nu ineens helemaal geweldig.

      • + 3
      • 21 maa 2026 - 13:11
    • Pietje Bell

      Posts: 33.810

      En wat is daar mis me @HH?!

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 13:16
    • ILMOP

      Posts: 1.238

      Ik heb geprobeerd naar de race te kijken, maar ik ben snel gestopt. Het is niet mijn soort race om naar te kijken. Ik vind het verwarrend en moeilijk te volgen, vooral door al die langzame auto’s op de baan.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 13:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.798

      Ik kijk liever hierna dan naar F1....maar 4 uur is 'n lange zit, laat staan de 24 uur.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 13:58
    • Joeppp

      Posts: 8.438

      Klopt Hupholland, dus mooi dat Verstappen het onder de aandacht brengt want het is het kijken meer dan waard. Deze klasse verdiend het om meer aandacht te krijgen en voor de raceliefhebber is het leuk nu de F1 zo is afggeleden qua racen.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 14:09
  • Pietje Bell

    Posts: 33.810

    Jemig, wat spannend nu Max al de hele tijd op Haase jaagt! Er vlak achter.
    Wat zal Max ge-nie-ten!!

    i.ibb.co/n8ZyWfCy/(...)26-03-21-124407.png

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 12:47
    • Astfgl

      Posts: 986

      No pressure voor Haase, het is slechts de beste coureur in de wereld die je rondenlang aan het opjagen is.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 12:54
    • Mrduplex

      Posts: 1.711

      Als je dit kijkt,besef je nog eens extra wat de Formule 1 voor een lachertje is geworden!

      • + 4
      • 21 maa 2026 - 13:06
  • MatsVerstsappen

    Posts: 219

    Commentatoren zijn mij te Brits... Verstappen heeft mazzel met het inhalen, de concurrentie is geweldig goed.

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 12:58
    • Joeppp

      Posts: 8.438

      Pffff, ga toch gewoon genieten van het racen ipv lopen zeuren. In deze race heeft iedereen last en voordeel van andere auto's, dit is geen F1.

      • + 6
      • 21 maa 2026 - 13:00
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.798

      Viaplay kijken..... Nederlands commentaar.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 13:05
    • Polleke2

      Posts: 1.945

      Je kan ook Viaplay of de originele duitse stream kijken,die duitsers zijn wel een stuk neutraler.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 13:34
    • Elektropunkz

      Posts: 945

      Viaplay. Kijken, zei je dat nou echt ouwe!? Ik hoop dat dat sarcasme was

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 14:38
  • Aajd Flupke

    Posts: 124

    Helaas voor niets de inhaalmanoeuvre gemaakt voor de pitstop

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 13:03
  • Pietje Bell

    Posts: 33.810

    Vlak voor de stop haalde Max Haase in en toen beiden naar binnen. Interview Haase
    die duidelijk zat te genieten. Ik geniet ook volop!

    imgur.com/a/UfkFc3i

    Interview: imgur.com/a/37uyRiK

    • + 2
    • 21 maa 2026 - 13:14
  • f(1)orum

    Posts: 9.765

    Die laatste inhaalactie van Max op Haase vlak voor de pitstop.... Niet normaal

    • + 2
    • 21 maa 2026 - 13:15

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar