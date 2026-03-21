Max Verstappen is zojuist begonnen aan zijn nieuwe avontuur op de Nürburgring Nordschleife. Hij mocht de NLS2-race vanaf de pole position beginnen na een sterke kwalificatie, maar na één ronde was hij de leiding in de race alweer kwijt. Dat betekent niet dat zijn kansen op de zege zijn verdwenen.

Verstappen neemt dit weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij deelt zijn auto met Jules Gounon en Daniel Juncadella, en kreeg de eer om te starten. Na een lange opwarmronde kende Verstappen een uitstekende start, en hield hij de koppositie in handen. Hij bouwde een kleine voorsprong op, en kreeg bij het opgaan van de Nordschleife Christopher Haase in de Audi met startnummer 16 mee.

Haase geldt als een echte Nürburgring-veteraan, en hij wist dan ook precies waar hij moest toeslaan. De Duitse coureur nam in de openingsronde de leidende positie over van Verstappen, die de Mercedes met startnummer 3 bestuurde. Dat betekent echter niet dat Verstappen zomaar gaat opgeven, want in de tweede ronde bleef hij de Audi achtervolgen.

Maakt Verstappen nog kans?

Het verschil tussen de twee coureurs is iets opgelopen, maar Verstappen kan vooralsnog de leidende Audi bijbenen. De voorsprong op de auto's daarachter is veel groter, en de race duurt nog lang. Daarnaast krijgen de koplopers binnen een paar rondjes ook te maken met het verkeer, en zullen ze nog veel pitstops moeten maken.

Het voordeel voor Haase is dat hij slechts één teamgenoot heeft, Nico Hantke, en dat hij dus een rijderswissel minder hoeft uit te voeren. Verstappens teamgenoten Gounon en Juncadella gelden echter ook als zeer sterke coureurs, dus alles is nog mogelijk.

Wat is het doel van vandaag?

De zege is voor Verstappen niet het grootste doel van vandaag; de race geldt als een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen wil zich thuis gaan voelen in de auto en ervoor zorgen dat hij competitief voor de dag kan komen.