Verstappen grijnst na Nürburgring-pole: "Je hebt geluk nodig!"

Verstappen grijnst na Nürburgring-pole: "Je hebt geluk nodig!"

Max Verstappen heeft zojuist de pole position gepakt voor de NLS2-race van later vandaag. In het stralende lentezonnetje wist Verstappen het juiste moment te vinden, en noteerde hij met zijn Mercedes GT3-bolide een tijd die bijna twee seconden sneller was dan de rest. Het zorgde voor een tevreden grijns.

In principe geldt de NLS2-race van vandaag voor Verstappen en zijn team als een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring van later dit jaar. Samen met Daniel Juncadella en Jules Gounon werkte Verstappen vanochtend echter een zeer goede kwalificatie af. Juncadella begon de dag met de snelste tijd, waarna Verstappen er in de laatste fase een schepje bovenop deed. Hij gaf de concurrentie het nakijken, en had geluk met gele vlaggen.

'Je hebt een beetje geluk nodig'

Na het behalen van de pole position, gaf hij in het Duits direct een interview aan de organisatie. Daar werd hem gevraagd naar de goede timing: "Ja, je hebt hier altijd een beetje geluk nodig met het verkeer. Bij mijn rondje was er niet zoveel verkeer, en het was volgens mij ook de enige ronde zonder een gele vlag! Dus ja, het gevoel is goed in de auto en natuurlijk moet ik nog meer ervaring opdoen, maar ik moet zeggen gisteren was een heel goede dag. Het zonnetje scheen, dus het was heel goed."

Waarom rijdt Verstappen op de Nürburgring?

Verstappen werd daarna gevraagd waarom hij ervoor heeft gekozen om in zijn vrije weekend op de Ring te gaan rijden: "Ik heb natuurlijk de GT3-auto's en om dan de 24-uursrace te rijden... Ik heb er natuurlijk vaak naar gekeken, en dit jaar ga ik het zelf doen. Het gevoel om op deze baan te rijden, is elke keer weer heel bijzonder."

Verstappen moet nog wennen

Verstappen wordt dit weekend gesteund door veel fans en zijn familie. Hij voelt zich op zijn plek, en hij is tevreden met zijn team. Hij moet ook wennen: "Voor mij is het nieuw, bijvoorbeeld met dit soort pitstops, in de Formule 1 heb je dat niet en het wisselen van de rijders."

NicoS

Posts: 20.405

Je eigen team, en je eigen auto, en dan op pole, veel meer kan hij niet wensen.
Ben benieuwd of meer F1 coureurs een dergelijk uitstapje tijdens het seizoen gaan maken, zou leuk zijn.
Kan mij herinneren dat Nico Hulkenberg een keer de 24 uur van Le Mans heeft gedaan, tijdens het F1 seizoen, maar ... [Lees verder]

  • 7
  • 21 maa 2026 - 10:40
  • NicoS

    Posts: 20.405

    Je eigen team, en je eigen auto, en dan op pole, veel meer kan hij niet wensen.
    Ben benieuwd of meer F1 coureurs een dergelijk uitstapje tijdens het seizoen gaan maken, zou leuk zijn.
    Kan mij herinneren dat Nico Hulkenberg een keer de 24 uur van Le Mans heeft gedaan, tijdens het F1 seizoen, maar dat was eenmalig.
    Heel vroeger was het normaal dat F1 coureurs ook in andere klassen actief waren, maar die tijd ligt alweer een tijdje achter ons.

    • + 7
    • 21 maa 2026 - 10:40
    • MatsVerstsappen

      Posts: 219

      Vergeet Alonso ook niet die Monaco oversloeg om aan de Indy 500 mee te doen.

      • + 6
      • 21 maa 2026 - 11:09
    • Larry Perkins

      Posts: 63.666

      Heel vroeger waren ook veel minder GP's dus had men zeeën van tijd voor uitstapjes in andere klassen. Bovendien verdiende men ook relatief gezien geen drol met alleen F1 rijden...

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 11:15
    • ILMOP

      Posts: 1.238

      Waarom zou een F1-coureur zo’n risico nemen? Robert Kubica waagde zich ooit aan een vergelijkbaar uitstapje en we weten allemaal hoe dat is afgelopen😢

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 11:16
    • Larry Perkins

      Posts: 63.666

      Ja @MatsVerstsappen, in 2017 met Andretti Autosport.
      Fernando lag 27 van de 200 ronden aan de leiding, maar na 179 ronden opgeven.
      En waarom? Uitgerekend zijn fucking Honda-motor gaf de geest...

      • + 4
      • 21 maa 2026 - 11:28
    • hupholland

      Posts: 9.761

      ja, dat vette Red Bull F1 contract heeft m geen windeieren gelegd. Maar is soms ook een molensteen om de nek.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 12:09
  • Joeppp

    Posts: 8.436

    Dit is toch heerlijk, starten er nu 136 auto's op de grid???? Maar ook gewoon in een auto instappen terwijl het publiek om je auto staat, niet al het gedoe van de F1 er omheen en dan zo'n circuit met machtige machines. Als Max hiermee doorgaat zal de F1 kijkers gaan verliezen die overstappen, gewoon op youtube te volgen en als je naar het circuit wil kost het geen honderden euro's aan entree kaartjes. Het gaat weer terug naar de basis en ik denk dat veel mensen daaraan toe zijn omdat zoveel compleet over de topp is.

    • + 5
    • 21 maa 2026 - 11:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.796

      Idd vrijblijvend.
      Lekker tussen die wagens lopen die net 'n race hadden gereden.
      Die geur van het rubber en die gloeiend hete motoren....heerlijk.
      De monteurs lopen door elkaar heen om de boel weer op orde te krijgen voor de volgende race.

      • + 4
      • 21 maa 2026 - 11:29
    • ILMOP

      Posts: 1.238

      Ik begrijp wat je bedoelt, maar je vergeet dat F1-kijkers niet alleen uit Nederland of België komen, maar wereldwijd verspreid zijn. Vooral Nederlandse fans volgen massaal Max’ race-avontuur. En iemand die echt fan is van de Formule 1, gaat niet ineens van de ene op de andere dag een andere raceklasse volgen.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 11:31
    • Joeppp

      Posts: 8.436

      Denk je dat Ilmop, we zullen het zien aan de cijfers van de streams. Ik denk dat er heel veel mensen van boven de 40 de huidige F1 best zat zijn qua prijzen, motoren en beleving. Als dan 1 van de beste rijders ooit in een andere klasse gaat rijden dan is da een mooi moment om mee te gaan. En late wwe wel wezen, max verdiend niet al die miljoenen omdat alleen een paar verdwaalde nederlanders fan van hem zijn.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 11:35
    • ILMOP

      Posts: 1.238

      Dan zou de F1 dus een probleem hebben als Max over een paar jaar stopt. Maar eerlijk: de sport is groter dan Alonso, Hamilton of Verstappen. Kijk naar Schumacher. Die had ook enorm veel fans (waaronder ik😁). Toen hij stopte, haakten vooral veel Duitsers af, maar de F1 ging gewoon door. Vandaag de dag rijdt de hele karavaan nog steeds alsof er niks gebeurd is. Dat is eigenlijk wat ik bedoel.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 11:44
    • Joeppp

      Posts: 8.436

      Oja, ik geloof ook niet dat de F1 stopt als Verstappen stopt maar ik denk wel dat er veel mensen afvallen en dan maar hopen dat er over een paar jaar een nieuwe Senna, Schumacher, Hamilton of Verstappen opstaan. Maar de afslag die de F1 nu heeft genomen samen met Max die in een andere klasse gaat rijden kan wel een dip veroorzaken.

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 11:48
    • Lulham

      Posts: 705

      De F1 is kapot. Als Max daarom stopt gaan er ook veel buitenlandse kijkers afhaken, omdat met hem het laatste stukje spektakel verdwijnt.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 12:34
  • monzaron

    Posts: 826

    Wat we niet goed hebben kunnen zien: Verstappen was op z’n laatste ronde nog sneller Kort na de beste tijd van Verstappen was de tijdsjacht alweer voorbij, omdat code 60 werd geschakeld. Het was de tweede keer dat de jacht moest worden onderbroken. Dit voorkwam natuurlijk ook een verdere verbetering van Verstappen, die in zijn laatste ronde opnieuw sterke sectoren toevoegde voordat hij moest verlagen tot 60 km.

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 11:29
  • Pietje Bell

    Posts: 33.808

    Ik zit nu de onboard van Max te bekijken. Leuk om te zien hoe hij tussen de fans door
    over het circuit wordt geduwd naar de pole position.
    Wat een enorme belangstelling. Maar goed dat hij IN de wagen zit.
    Dit is 100 keer leuker dan het F1 gebeuren waar alles om de show en celebrety's draait.

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 11:30
    • ILMOP

      Posts: 1.238

      F1 heeft altijd in het teken gestaan van glitter en glamour. Daarom zie je bij vrijwel elke race bekende beroemdheden op de tribune, terwijl dat bij een evenement zoals waar Max vandaag aan meedeed zelden het geval is.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 11:34
  • Larry Perkins

    Posts: 63.666

    Mooie, bescheiden reactie van Verstappen na afloop, niks geen hautain gedoe. Heerlijk!

    • + 5
    • 21 maa 2026 - 11:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.796

    Ik heb hier nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik de GT3 de betere klasse vind boven F1.
    Nu kunnen velen zien dat ik mss toch 'n beetje gelijk had.

    De volgende keer moet je toch eens 'n dagje GT3 doen in Zandvoort, Assen Zolder in België...met goed weer zal het nooit tegenvallen.

    Ook rijden er verschillende klasse's in de voorprogramma's.

    Dagje uit?....ga dan niet naar de meubelboulevard....maar naar de Paas of Pinkster-race's op Zandvoort.

    • + 3
    • 21 maa 2026 - 12:18
    • Polleke2

      Posts: 1.945

      Ja daar ging ik veertig vijftig jaar geleden al naar toe kaartjes kreeg je meestal wel ergens gratis ,of anders betaalde je 10 gulden of zo.
      Met je mond open naar het balletje balletje kijken in de duinen.
      Broodje hamburger voor 2 gulden,Toen was geluk nog gewoon.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 13:47

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

