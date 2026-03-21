Max Verstappen heeft zojuist de pole position gepakt voor de NLS2-race van later vandaag. In het stralende lentezonnetje wist Verstappen het juiste moment te vinden, en noteerde hij met zijn Mercedes GT3-bolide een tijd die bijna twee seconden sneller was dan de rest. Het zorgde voor een tevreden grijns.

In principe geldt de NLS2-race van vandaag voor Verstappen en zijn team als een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring van later dit jaar. Samen met Daniel Juncadella en Jules Gounon werkte Verstappen vanochtend echter een zeer goede kwalificatie af. Juncadella begon de dag met de snelste tijd, waarna Verstappen er in de laatste fase een schepje bovenop deed. Hij gaf de concurrentie het nakijken, en had geluk met gele vlaggen.

'Je hebt een beetje geluk nodig'

Na het behalen van de pole position, gaf hij in het Duits direct een interview aan de organisatie. Daar werd hem gevraagd naar de goede timing: "Ja, je hebt hier altijd een beetje geluk nodig met het verkeer. Bij mijn rondje was er niet zoveel verkeer, en het was volgens mij ook de enige ronde zonder een gele vlag! Dus ja, het gevoel is goed in de auto en natuurlijk moet ik nog meer ervaring opdoen, maar ik moet zeggen gisteren was een heel goede dag. Het zonnetje scheen, dus het was heel goed."

Waarom rijdt Verstappen op de Nürburgring?

Verstappen werd daarna gevraagd waarom hij ervoor heeft gekozen om in zijn vrije weekend op de Ring te gaan rijden: "Ik heb natuurlijk de GT3-auto's en om dan de 24-uursrace te rijden... Ik heb er natuurlijk vaak naar gekeken, en dit jaar ga ik het zelf doen. Het gevoel om op deze baan te rijden, is elke keer weer heel bijzonder."

Verstappen moet nog wennen

Verstappen wordt dit weekend gesteund door veel fans en zijn familie. Hij voelt zich op zijn plek, en hij is tevreden met zijn team. Hij moet ook wennen: "Voor mij is het nieuw, bijvoorbeeld met dit soort pitstops, in de Formule 1 heb je dat niet en het wisselen van de rijders."