Max Verstappen en zijn team hebben de kwalificatie voor de NLS2-race achter de rug. Op de iconische Nürburgring Nordschleife kregen ze anderhalf uur de tijd om een snelle tijd neer te zetten, al was het voor de equipe met startnummer 3 vooral een voorbereiding op de 24-uursrace van later dit jaar. Het leverde Verstappen direct de pole position op.

Om 08:30 schoten de lichten op groen, en mochten de coureurs van de ruim honderd deelnemende auto's de baan opkomen. In het ochtendzonnetje stuurde Daniel Juncadella de Mercedes van Verstappen Racing de baan op, en hij noteerde in de beginfase van de sessie zelfs de snelste tijd. Deze tijd bleef zeer lang staan, en werd pas in het laatste deel van de kwalificatie uit de boeken gereden.

Juncadella gaf al snel het stuur over aan Max Verstappen, die slechts een paar installatierondjes reed en daarna uitstapte om Jules Gounon wat tijd achter het stuur te geven. De ervaren coureur stapte in de slotfase weer uit, en Verstappen mocht gaan laten zien wat hij in huis had.

Konden ze vechten voor de snelste tijd?

Ze waren in het laatste kwartier afgezakt naar de dertiende tijd, maar in de laatste fase van de kwalificatie kon er nog genoeg gebeuren. Verstappen en zijn teamgenoten moesten het opnemen tegen veel ervaren GT3-mannen die vrijwel elk weekend op de Ring te vinden zijn. Daarnaast moesten ze ook in de kwalificatie rekening houden met het verkeer, wat een extra uitdaging met zich meebrengt.

Hoe snel was Verstappen?

In de laatste tien minuten wist Verstappen zijn eerste vliegende ronde te noteren, en dat was op dat moment direct de snelste tijd. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 was met zijn tijd van 07:51.751 bijna twee seconden sneller dan de Audi met startnummer 16 die vandaag wordt bemand door Christopher Haase en Nico Hantke.

Verstappen kon zich direct meten met de grote namen in de sessie, en dat zorgde voor een soort vreugde-explosie bij zijn fans, die aanwezig waren op het circuit of massaal naar de verschillende livestreams keken die werden aangeboden op YouTube.

Grote uitdagingen

Het was voor Verstappen ook zaak om goed op te letten, want deze wereld is relatief nieuw voor hem. Overal op de baan reden er auto's, er waren veel incidenten en slow zones zorgden ervoor dat het haast onmogelijk was om tijden te verbeteren. Verstappen probeerde een tweede run neer te zetten, maar werd hier bijvoorbeeld gehinderd door gele vlaggen op de Nordschleife, waardoor hij van zijn gas moest.