Magische Verstappen grijpt direct pole position bij Nürburgring-comeback

Magische Verstappen grijpt direct pole position bij Nürburgring-comeback

Max Verstappen en zijn team hebben de kwalificatie voor de NLS2-race achter de rug. Op de iconische Nürburgring Nordschleife kregen ze anderhalf uur de tijd om een snelle tijd neer te zetten, al was het voor de equipe met startnummer 3 vooral een voorbereiding op de 24-uursrace van later dit jaar. Het leverde Verstappen direct de pole position op.

Om 08:30 schoten de lichten op groen, en mochten de coureurs van de ruim honderd deelnemende auto's de baan opkomen. In het ochtendzonnetje stuurde Daniel Juncadella de Mercedes van Verstappen Racing de baan op, en hij noteerde in de beginfase van de sessie zelfs de snelste tijd. Deze tijd bleef zeer lang staan, en werd pas in het laatste deel van de kwalificatie uit de boeken gereden.

Juncadella gaf al snel het stuur over aan Max Verstappen, die slechts een paar installatierondjes reed en daarna uitstapte om Jules Gounon wat tijd achter het stuur te geven. De ervaren coureur stapte in de slotfase weer uit, en Verstappen mocht gaan laten zien wat hij in huis had.

Konden ze vechten voor de snelste tijd?

Ze waren in het laatste kwartier afgezakt naar de dertiende tijd, maar in de laatste fase van de kwalificatie kon er nog genoeg gebeuren. Verstappen en zijn teamgenoten moesten het opnemen tegen veel ervaren GT3-mannen die vrijwel elk weekend op de Ring te vinden zijn. Daarnaast moesten ze ook in de kwalificatie rekening houden met het verkeer, wat een extra uitdaging met zich meebrengt.

Hoe snel was Verstappen?

In de laatste tien minuten wist Verstappen zijn eerste vliegende ronde te noteren, en dat was op dat moment direct de snelste tijd. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 was met zijn tijd van 07:51.751 bijna twee seconden sneller dan de Audi met startnummer 16 die vandaag wordt bemand door Christopher Haase en Nico Hantke.

Verstappen kon zich direct meten met de grote namen in de sessie, en dat zorgde voor een soort vreugde-explosie bij zijn fans, die aanwezig waren op het circuit of massaal naar de verschillende livestreams keken die werden aangeboden op YouTube.

Grote uitdagingen

Het was voor Verstappen ook zaak om goed op te letten, want deze wereld is relatief nieuw voor hem. Overal op de baan reden er auto's, er waren veel incidenten en slow zones zorgden ervoor dat het haast onmogelijk was om tijden te verbeteren. Verstappen probeerde een tweede run neer te zetten, maar werd hier bijvoorbeeld gehinderd door gele vlaggen op de Nordschleife, waardoor hij van zijn gas moest. 

Larry Perkins

Posts: 63.662

🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️

[b] MAX VERSTAPPEN [i] auf wundersame
Pole-position mit sein Mercedes-AMG GT3!
[/i] S T R A ß E N F E S T ! [/b]

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️


* 🛣️ ...

  • 6
  • 21 maa 2026 - 10:07
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (26)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.793

    Die heeft hij al in de pocket....bam!!

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 10:04
    • snailer

      Posts: 32.150

      Heb er niets van gezien. Maar een kleine side note. Bij zo'n kwali in GT3 is een vrije ronde key. Dat scheelt secondes. Wat ook veel scheelt is af en toe een tow op het juiste moment. En juist op dit circuit kosten vlaggen enorm veel tijd.

      Hoe dan ook knap gedaan. Eerste kwali in een nieuwe auto. Benggg.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:20
    • snailer

      Posts: 32.150

      Heb net even het kwali resultaat bekeken.

      4 merken in de top 4 en 6 in de top 10. Mercedes AMG GT3 lijkt gemiddeld het sterkst over een ronde met een 1st, 5de en 6de plek.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:24
    • Skoda F1

      Posts: 563

      Wat ook helpt is dat hij by far.. de beste rijder van het complete veld is met de snelste auto! Tussen de Opel kadetjes (met vossestaart) en gepimpte bmw 3 serie's..

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 10:36
    • Larry Perkins

      Posts: 63.662

      Dus je hebt het niet gezien @Snailer.
      Nou dan zal ik je even precies vertellen hoe het gegaan is.

      In zijn pole-rondje had Verstappen enorm last van verkeer, er waren zelfs een paar die zigzaggend voor hem bleven rijden en in de Fuchsröhre moest Max zelfs deels door het gras. Helaas kreeg hij van niemand een tow en moest hij driemaal van het gas in zijn pole-rondje vanwege een gele vlag.

      Kortom, dat hij de pole pakte is unglaublich, aber wahr!

      • + 3
      • 21 maa 2026 - 10:37
    • WickieDeViking

      Posts: 813

      Ik vind het zo enorm dom altijd als mensen enkel naar data kijken zonder verder iets gezien te hebben of nog erger: gaan speculeren.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 10:42
    • Freek-Willem

      Posts: 6.659

      @skoda, jij hebt zeker niet gekeken want die opels waren geen kadetjes maar echte Manta GT/E's.

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 10:47
    • snailer

      Posts: 32.150

      "In zijn pole-rondje had Verstappen enorm last van verkeer"

      Ik heb net een interview gezien van Verstappen.
      "Had geluk in die ronde met verkeer. Denk dat Haage (?naam? tweede in kwali) ook wel 2 seconde sneller kon."

      Kan zijn dat Verstappen het over zijn FE kwali in Australie dit jaar had

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 11:16
    • snailer

      Posts: 32.150

      "Ik vind het zo enorm dom altijd als mensen enkel naar data kijken zonder verder iets gezien te hebben of nog erger: gaan speculeren."

      Als je op mij doelt, Wicky. Ik speculeer niet. Zeg nergens dat Verstappen even gaat winnen of niet gaat winnen.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 11:17
  • Larry Perkins

    Posts: 63.662

    🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️

    MAX VERSTAPPEN auf wundersame
    Pole-position mit sein Mercedes-AMG GT3!
     S T R A ß E N F E S T !

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️


    * 🛣️ = Straßen, 🥳 = fest

    • + 6
    • 21 maa 2026 - 10:07
    • Pietje Bell

      Posts: 33.797

      Wat moet het voor een coureur waanzinnig zijn om hier te racen! Heb veel de onboard van Max bekeken. Wat een uitzicht en wat een circuit! Daar kan de F1 niet aan tippen met hun kunstmatige (straten) circuits, behalve Spa geeft een beetje het gevoel van hier.

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 10:14
    • 919

      Posts: 4.068

      Mocht je een keer in de buurt zijn, trek een kaartje uit de automaat en doe een rondje. Gegarandeerd dat je hetzelfde gevoerd ervaart.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:25
    • snailer

      Posts: 32.150

      Ik kan iedereen aanraden niet daar te gaan rijden zonder race cursus. (Ga er van uit dat je bedoelt dat je met je eigen auto de baan op gaat)
      Je bent ook nog eens niet verzekerd.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:35
    • Freek-Willem

      Posts: 6.659

      Neem dan gewoon de circuittaxi gaat ook iets sneller dan de gemiddelde eigen auto.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:48
  • f(1)orum

    Posts: 9.763

    Max komt op stroom.................................... euh stoom!

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 10:11
  • monzaron

    Posts: 825

    Pole verdient en super voor de sport. Wel een beetje geluk dat de concurrentie en ook Max door code 60 de laatste ronde niet af konden maken om de tijd nog scherper te stellen. Gefeliciteerd Verstappen 🎉

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 10:15
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.224

    Met echte raceauto’s laat hij meteen zien wie de beste is. Wel geluk met code 60.

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 10:17
    • Larry Perkins

      Posts: 63.662

      Of Max geluk had met code 60 zullen we nooit weten, wellicht had hij zijn tijd anders nog (sterk) verbeterd, of niet natuurlijk...

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:46
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.224

      If if. Nja je kent de uitspraak wel haha. Dat zou best kunnen ja dat Max ook zijn ronde had verbeterd.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:53
  • NicoS

    Posts: 20.405

    Netjes…..

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 10:19
  • schwantz34

    Posts: 41.857

    Geef Max een echte raceauto, en hij laat meteen zien wie er simply lovely de allerbeste is!

    • + 4
    • 21 maa 2026 - 10:21
    • Politik

      Posts: 9.849

      Heel fijn voor je schwanzieman.
      Heb jij voor het eerst sinds lange tijd ook eindelijk weer eens een harde janus.
      Geniet ervan man, het is je gegund!

      • + 3
      • 21 maa 2026 - 10:30
    • schwantz34

      Posts: 41.857

      Dank, kump goe!

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 10:32
  • Pietje Bell

    Posts: 33.797

    Hier zijn de uitslagen. Dat is wel zo handig.

    i.ibb.co/ZpwFdn7x/(...)26-03-21-103725.png

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 10:38
  • Skoda F1

    Posts: 563

    Excuseer mij @freek Willem Opel manta inderdaad

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 11:11

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

