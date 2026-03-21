Verstappen sluit extra Nürburgring-avontuur niet uit

Max Verstappen is vandaag te vinden op de Nürburgring Nordschleife waar hij met zijn eigen raceteam deelneemt aan de NLS2-race. De Nederlander barst van de ambitie, en hij keert mogelijk sneller dan verwacht terug op de Ring. Hij reageerde niet ontkennend toen hem dit werd gevraagd.

Verstappen neemt over twee maanden deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en om zich zo goed mogelijk voor te bereiden, is hij dit weekend in de Eifel te vinden. De organisatie van de NLS paste de kalender speciaal voor hem aan, zodat hij kan deelnemen aan een voorbereidende race voorafgaand aan de iconische 24-uursrace.

Mogelijk kan Verstappen aan nog meer races op de Nürburgring deelnemen, omdat de Formule 1 de kalender noodgedwongen heeft moeten wijzigen. Door de onrust in het Midden-Oosten zijn de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender gehaald, waardoor de koningsklasse geen races afwerkt in de maand april. Hierdoor kan Verstappen in theorie deelnemen aan twee extra NLS-races.

Wat gaat Verstappen verder doen?

Of dat echt gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Toen Verstappen gisteren uit zijn Mercedes-AMG GT3 stapte na een teststint, werd hij opgewacht door vlogger en coureur Misha Charoudin. Met draaiende camera in de hand vroeg hij of ze Verstappen door het schrappen van de F1-races vaker op de Ring gaan zien in april.

Met zijn helm nog op gaf Verstappen, overduidelijk lachend, antwoord op de vraag: "Ik ga het proberen, ik ga het proberen!" Verstappen geeft Charoudin daarna een handje, waarna laatstgenoemde grappend stelt dat hij zijn hand niet meer gaat wassen. De vlogger neemt dit weekend ook deel aan de NLS2-race, en hij geldt online als een echte kenner van de Nürburgring Nordschleife.

Met wie deelt Verstappen de auto?

Verstappen deelt de auto met startnummer 3 dit weekend met de ervaren coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella. Tijdens de 24 uur van de Nürburgring zullen ze worden vergezeld door de ervaren Oostenrijker Lucas Auer.

Larry Perkins

Posts: 63.666

Ik heb wel tijd om te kijken dus kan het gewoon doorgaan Max...

  • 1
  • 21 maa 2026 - 12:11
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

