Max Verstappen begint vandaag aan zijn nieuwe uitdaging op de Nürburgring Nordschleife in de Duitse Eifel. De Nederlander stapt achter het stuur van zijn Mercedes-AMG GT3-bolide, en hij kan haast niet wachten om te gaan racen. Hij stelt dat dit een uniek circuit is die je nergens anders ziet.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op de langeafstandsracerij. Vorig jaar debuteerde hij op de Groene Hel, en nam hij deel aan twee races in het NLS-kampioenschap. Hij wil dit jaar een extra stap gaan zetten, en neemt over twee maanden deel aan de iconische 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race neemt hij vandaag deel aan de NLS2-race, die de organisatie speciaal voor hem heeft verschoven.

Verstappen werkte gisteren een uitgebreide testdag af op de Nürburgring, en verschijnt vandaag om 12:00 aan de start van de uur durende race. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella zal hij deze race gebruiken als een voorbereiding op de 24-uursrace, al zeggen ze waarschijnlijk geen nee tegen een goed resultaat.

Voorbereiden op het echte werk

Verstappen heeft er in ieder geval veel zin in, en hij is dol op dit circuit dat ooit van Sir Jackie Stewart de bijnaam 'De Groene Hel'. In zijn preview klinkt Verstappen heel gemotiveerd: "De Nürburgring Nordschleife is een bijzondere plek. Er is geen ander circuit zoals deze. De 24 uur van de Nürburgring stond al heel erg lang op mijn bucketlist. We racen hier dit weekend om ons daar zo goed als mogelijk op voor te bereiden."

Nog meer rondjes op de Nürburgring?

Verstappen kan door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië nog meer voorbereidingsraces gaan afwerken in de komende weken. In theorie kan hij hierdoor twee NLS-races extra gaan rijden, al is daar nog niets over bevestigd. De kans is ook aanwezig dat hij een aantal tests gaat afwerken op de Ring.