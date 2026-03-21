Verstappen kan haast niet wachten: "Er is geen ander circuit als deze"

Max Verstappen begint vandaag aan zijn nieuwe uitdaging op de Nürburgring Nordschleife in de Duitse Eifel. De Nederlander stapt achter het stuur van zijn Mercedes-AMG GT3-bolide, en hij kan haast niet wachten om te gaan racen. Hij stelt dat dit een uniek circuit is die je nergens anders ziet.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op de langeafstandsracerij. Vorig jaar debuteerde hij op de Groene Hel, en nam hij deel aan twee races in het NLS-kampioenschap. Hij wil dit jaar een extra stap gaan zetten, en neemt over twee maanden deel aan de iconische 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race neemt hij vandaag deel aan de NLS2-race, die de organisatie speciaal voor hem heeft verschoven.

Verstappen werkte gisteren een uitgebreide testdag af op de Nürburgring, en verschijnt vandaag om 12:00 aan de start van de uur durende race. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella zal hij deze race gebruiken als een voorbereiding op de 24-uursrace, al zeggen ze waarschijnlijk geen nee tegen een goed resultaat.

Voorbereiden op het echte werk

Verstappen heeft er in ieder geval veel zin in, en hij is dol op dit circuit dat ooit van Sir Jackie Stewart de bijnaam 'De Groene Hel'. In zijn preview klinkt Verstappen heel gemotiveerd: "De Nürburgring Nordschleife is een bijzondere plek. Er is geen ander circuit zoals deze. De 24 uur van de Nürburgring stond al heel erg lang op mijn bucketlist. We racen hier dit weekend om ons daar zo goed als mogelijk op voor te bereiden."

Nog meer rondjes op de Nürburgring?

Verstappen kan door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië nog meer voorbereidingsraces gaan afwerken in de komende weken. In theorie kan hij hierdoor twee NLS-races extra gaan rijden, al is daar nog niets over bevestigd. De kans is ook aanwezig dat hij een aantal tests gaat afwerken op de Ring.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.793

    Het schijnt dat ze gisteren weinig hebben kunnen testen vanwege technische problemen. Ze hebben zelfs een andere wagen in moeten zetten.

    • 21 maa 2026 - 09:44
  • 919

    Posts: 4.067

    "Er is geen ander circuit als deze"

    En hij heeft gelijk, en ik kan het iedereen aanraden om een kaartje uit de automaat te trekken en er zelf eens overheen te gaan, krijg je echt wel het 'Max Verstappen' gevoel van.

    Alleen jammer dat je er met de motor niet meer overheen mag... 😭

    • 21 maa 2026 - 09:47

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar