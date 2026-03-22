Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli schreef vorige week zijn eerste race in de Formule 1 op zijn naam. Hij was enorm blij met zijn eerste succes, en dat gold ook voor teambaas Toto Wolff. Volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner ging Wolff een beetje te ver met zijn gedrag.

Antonelli maakte afgelopen weekend een volwassen indruk tijdens de Grand Prix van China. De Italiaanse coureur profiteerde in de kwalificatie van de problemen bij zijn teamgenoot George Russell, en hij hield op zondag zijn hoofd koel in de race. Na afloop barstte er een feestje los over de boordradio, en teambaas Toto Wolff meldde zich ook direct in het oor van Antonelli.

De Oostenrijker kwam met een opvallend betoog, waarbij het haast leek alsof hij een column zat voor te lezen. Hij riep dat mensen zeiden dat Antonelli te jong was, en dat ze hiermee het tegendeel van de criticasters hadden bewezen.

Ging de actie van Wolff te ver?

De woorden van Wolff zorgden bij veel mensen voor verbazing. Dat gold ook voor Günther Steiner, die in de Red Flags Podcast werd gevraagd naar het ietwat vreemde radiobericht van Wolff: "Het was pure zelfpromotie! Het was ervoor zorgen dat iedereen weet dat je niets verkeerd hebt gedaan. Toto zou dat helemaal niet nodig moeten hebben."

Grijnzend gaat Steiner verder met zijn verhaal: "Maar ik denk dat hij een beetje een complex heeft ofzo. Die jongen heeft net een Grand Prix gewonnen, dan hoef je dat echt niet meer uit te leggen. Iedereen gelooft het hoor!"

'Dat moet je respecteren'

Steiner is kritisch, en is van mening dat Wolff met dit gedrag een tikkeltje te ver ging. De Italiaanse oud-teambaas legt dat verder uit: "Je kunt het zien, je kunt het voelen en je kunt het ook horen. Je hoeft dat echt niet aan iedereen te vertellen. En uiteindelijk was dit de verdienste van Kimi, en niet die van Toto. Dat moeten we ook respecteren."