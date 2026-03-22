Wolff krijgt tegengas na vreemd gedrag op boordradio Antonelli

Wolff krijgt tegengas na vreemd gedrag op boordradio Antonelli

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli schreef vorige week zijn eerste race in de Formule 1 op zijn naam. Hij was enorm blij met zijn eerste succes, en dat gold ook voor teambaas Toto Wolff. Volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner ging Wolff een beetje te ver met zijn gedrag.

Antonelli maakte afgelopen weekend een volwassen indruk tijdens de Grand Prix van China. De Italiaanse coureur profiteerde in de kwalificatie van de problemen bij zijn teamgenoot George Russell, en hij hield op zondag zijn hoofd koel in de race. Na afloop barstte er een feestje los over de boordradio, en teambaas Toto Wolff meldde zich ook direct in het oor van Antonelli.

De Oostenrijker kwam met een opvallend betoog, waarbij het haast leek alsof hij een column zat voor te lezen. Hij riep dat mensen zeiden dat Antonelli te jong was, en dat ze hiermee het tegendeel van de criticasters hadden bewezen.

Ging de actie van Wolff te ver?

De woorden van Wolff zorgden bij veel mensen voor verbazing. Dat gold ook voor Günther Steiner, die in de Red Flags Podcast werd gevraagd naar het ietwat vreemde radiobericht van Wolff: "Het was pure zelfpromotie! Het was ervoor zorgen dat iedereen weet dat je niets verkeerd hebt gedaan. Toto zou dat helemaal niet nodig moeten hebben."

Grijnzend gaat Steiner verder met zijn verhaal: "Maar ik denk dat hij een beetje een complex heeft ofzo. Die jongen heeft net een Grand Prix gewonnen, dan hoef je dat echt niet meer uit te leggen. Iedereen gelooft het hoor!"

'Dat moet je respecteren'

Steiner is kritisch, en is van mening dat Wolff met dit gedrag een tikkeltje te ver ging. De Italiaanse oud-teambaas legt dat verder uit: "Je kunt het zien, je kunt het voelen en je kunt het ook horen. Je hoeft dat echt niet aan iedereen te vertellen. En uiteindelijk was dit de verdienste van Kimi, en niet die van Toto. Dat moeten we ook respecteren."

HermanInDeZon

Posts: 942

Aldus de voormalige teambaas wiens team heropleeft sinds hij weg is

  • 1
  • 22 maa 2026 - 15:18
  • HermanInDeZon

    Posts: 942

    Aldus de voormalige teambaas wiens team heropleeft sinds hij weg is

    • + 1
    • 22 maa 2026 - 15:18

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

