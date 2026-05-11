De week van de 24 uur van de Nürburgring is aangebroken. Max Verstappen zal aankomend weekend debuteren in een 24-uursrace, en hij kan rekenen op massale support. De organisatie heeft namelijk laten weten dat de weekendtickets voor het eerst in de geschiedenis zijn uitverkocht.

Verstappen heeft met zijn deelname aan de GT3-races voor een hernieuwde interesse in de Nürburgring Nordschleife gezorgd. Tijdens de NLS-races waar Verstappen aan deelnam, zaten er al veel fans op de tribunes en keken er miljoenen mensen naar de livestreams. Nu de 24 uur van de Nürburgring op de planning staat, is de interesse nog groter. De organisatie waarschuwde eerder al dat er mogelijk geen tickets aan de deur konden worden verkocht, en dat is nu ook het geval.

Welke tickets zijn er uitverkocht?

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft laten weten dat de weekendtickets uitverkocht zijn. Het is voor het eerst in de geschiedenis van deze race dat dit het geval is, en dat betekent dat fans op zaterdag geen tickets aan de poort kunnen kopen.

Dat betekent echter niet dat er geen tickets meer beschikbaar zijn. De organisatie laat weten dat er nog wel een aantal losse kaarten voor de donderdag, de vrijdag en de zondag te koop zijn. Het is echter de verwachting dat deze tickets ook snel over de toonbank zullen vliegen.

De impact van Verstappen

De stormloop op de tickets is niet los te zien van de deelname van Verstappen. De Nederlander heeft ervoor gezorgd dat veel fans zich hebben verdiept in de GT3-racerij en de Nürburgring. Voor Verstappen gaat er met zijn deelname aan de 24-uursrace een droom in vervulling. Hij is een groot fan van de langeafstandsracerij en testte voor zijn NLS-avontuur al meerdere keren met GT3-bolides van zijn team.

Verstappen bestuurt tijdens de 24 uur van de Nürburgring de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3. Hij zal de auto delen met de ervaren coureurs Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Ze worden gezien als een favoriet voor de zege, al krijgen ze veel tegenstand. Er staan namelijk 161 auto's op de deelnemerslijst.