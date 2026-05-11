Verstappen-fans massaal naar de Nürburgring: Tickets uitverkocht

De week van de 24 uur van de Nürburgring is aangebroken. Max Verstappen zal aankomend weekend debuteren in een 24-uursrace, en hij kan rekenen op massale support. De organisatie heeft namelijk laten weten dat de weekendtickets voor het eerst in de geschiedenis zijn uitverkocht.

Verstappen heeft met zijn deelname aan de GT3-races voor een hernieuwde interesse in de Nürburgring Nordschleife gezorgd. Tijdens de NLS-races waar Verstappen aan deelnam, zaten er al veel fans op de tribunes en keken er miljoenen mensen naar de livestreams. Nu de 24 uur van de Nürburgring op de planning staat, is de interesse nog groter. De organisatie waarschuwde eerder al dat er mogelijk geen tickets aan de deur konden worden verkocht, en dat is nu ook het geval.

Welke tickets zijn er uitverkocht?

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft laten weten dat de weekendtickets uitverkocht zijn. Het is voor het eerst in de geschiedenis van deze race dat dit het geval is, en dat betekent dat fans op zaterdag geen tickets aan de poort kunnen kopen. 

Dat betekent echter niet dat er geen tickets meer beschikbaar zijn. De organisatie laat weten dat er nog wel een aantal losse kaarten voor de donderdag, de vrijdag en de zondag te koop zijn. Het is echter de verwachting dat deze tickets ook snel over de toonbank zullen vliegen.

De impact van Verstappen

De stormloop op de tickets is niet los te zien van de deelname van Verstappen. De Nederlander heeft ervoor gezorgd dat veel fans zich hebben verdiept in de GT3-racerij en de Nürburgring. Voor Verstappen gaat er met zijn deelname aan de 24-uursrace een droom in vervulling. Hij is een groot fan van de langeafstandsracerij en testte voor zijn NLS-avontuur al meerdere keren met GT3-bolides van zijn team.

Verstappen bestuurt tijdens de 24 uur van de Nürburgring de Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3. Hij zal de auto delen met de ervaren coureurs Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Ze worden gezien als een favoriet voor de zege, al krijgen ze veel tegenstand. Er staan namelijk 161 auto's op de deelnemerslijst.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (9)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.778

    Ik zie ook een neiuw record aankopen mbt de verkoop van currywurst mit pommes,

    • + 4
    • 11 mei 2026 - 07:55
    • Rocks

      Posts: 1.081

      +🍺

      • + 2
      • 11 mei 2026 - 08:01
    • Beri

      Posts: 6.892

      Currywurst is niet eens meer de best verkochte snelle snack in Duitsland. Dat is al langere tijd Döner Kebab.

      • + 1
      • 11 mei 2026 - 09:09
  • Skoda F1

    Posts: 783

    Wat je niet gauw zal tegen komen op de ring! De TikTok racefans.. want een normale race van anderhalf uur duurt al een eeuwigheid voor ze, Laat staan een hele 24h race..

    • + 2
    • 11 mei 2026 - 08:12
    • Larry Perkins

      Posts: 64.917

      Bwoah, alle Deutsche Altersheime lopen leeg dit weekend @Skoda F1...

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 09:37
  • Larry Perkins

    Posts: 64.917

    Nu op Marktplaats:
    - Verscheidene tickets voor De 24 uur van de Nürburgring, prijzen vanaf 2.500 euro!
    - Diverse betonscharen van de hoogst kwaliteit: [i] Knip ergens langs het lange circuit een gat in de omheining en bezoek De 24 uur van de Nürburgring geheel GRATIS!

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 09:43
  • monzaron

    Posts: 953

    Voor de facebook gasten, check de pagina 24h-Freunde dasr veel actueel rondom circuit en campings 👍

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 09:43
  • Larry Perkins

    Posts: 64.917

    "Dat betekent echter niet dat er geen tickets meer beschikbaar zijn."

    Krijg nou tieten!

    De uitverkochte tickets zijn toch niet uitverkocht...

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 09:47
  • Pietje Bell

    Posts: 34.702

    Alhoewel Max eindelijk een positief weekend had in Miami zal het aankomende weekend hem zeker meer plezier geven.

    Kelly heeft na een week eindelijk een impressie van hun GP weekend op IG gezet,
    van het weekend waar Max zelfs eindelijk weer van de eerste startrij mocht starten
    met een sterk verbeterde RB22.
    Zo te zien was ze daar erg blij mee. Nu is het wachten op foto's van St Barth.

    Een 18-tal foto's:

    www.instagram.com/p/DYK0jR7jMFs/?img_index=1

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 11:05

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

