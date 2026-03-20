Verstappen vreet kilometers tijdens speciale testdag op Nürburgring

Max Verstappen zit vandaag niet stil tijdens de testdag van de NLS op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander neemt morgen deel aan de NLS2-race met zijn eigen raceteam, en zit vandaag niet stil. Hij is vrijwel de hele dag gespot op het iconische circuit in de Duitse Eifel.

Verstappen keert dit weekend terug op de iconische Nürburgring Nordschleife. Hij zal zich gaan voorbereiden op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden op het programma staat. Door zijn verplichtingen in de Formule 1 heeft hij dit jaar nog geen meter op de Ring kunnen rijden met zijn Mercedes GT3, maar daar is vandaag verandering in gekomen.

Hij meldde zich vanochtend vroeg op de Nürburgring, waar hij boven de pitlane toekeek hoe zijn team de auto prepareerde. Verstappen kwam daarna al vroeg de baan op, en werd gespot in de pitbox terwijl hij lachte en overlegde met zijn teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon.

Wat gebeurde er vandaag?

Zijn teamgenoten komen vandaag ook in actie tijdens de test, en op beelden was te zien hoe Verstappen het stuur overdroeg aan de zeer ervaren Juncadella. De Spanjaard stuurde de wagen daarna de Groene Hel op, en voor Verstappen was dat het moment om even te evalueren.

Op beelden die door Verstappens team worden gedeeld is te zien dat Verstappen ook in de middag veel meters maakt op het wereldberoemde circuit. Voor Verstappen is dit de ideale voorbereiding op de race van morgen, die om 12:00 zal beginnen. Verstappen, Gounon en Juncadella zullen eerst om 08:30 de kwalificatie gaan afwerken op het langste circuit ter wereld.

Kalender aangepast voor Verstappen

De organisatie van de NLS is zeer blij met Verstappens aanwezigheid, en ze hebben deze race speciaal voor de Nederlander verschoven, zodat er geen clash meer is met de F1-kalender. Of Verstappen na dit weekend nog deelneemt aan NLS-races in april, is nog niet bekend.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Login om te reageren
  Larry Perkins

    Posts: 63.651

    Kilometers aan wat?
    Hij beseft toch wel dat de RB22 op zich al veel te zwaar is hè...

    • + 0
    • 20 maa 2026 - 17:29

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
