Antonelli gaat strijd met Russell aan: "George zal sterk zijn in Canada"

Andrea Kimi Antonelli blijft met beide voeten op de grond, ondanks zijn indrukwekkende prestaties in de Formule 1. De jonge Italiaan beseft dat hij momenteel in een uitstekende flow zit, maar weigert zich rijk te rekenen in de titelstrijd. Volgens de Mercedes-coureur kan het momentum snel omslaan.

De carrière van Antonelli in de F1 gaat sinds dit jaar in een stroomversnelling. Daar waar teamgenoot George Russell de gedoodverfde favoriet voor de wereldtitel leek, is het de Italiaan die voorlopig spijkers met koppen slaat. Echter benadrukte hij dat consistentie en focus cruciaal blijven in een lang seizoen, waarin elke race nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Antonelli voelt groei: ‘Meer controle en vertrouwen’

De negentienjarige coureur geeft toe dat zijn huidige vorm hem enigszins verrast. “Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht. Natuurlijk zitten we in een sterke fase, maar het seizoen is nog lang en er kan nog van alles gebeuren”, klinkt het nuchter tijdens de persconferentie na afloop van zijn gewonnen race in Miami.

Toch merkt Antonelli duidelijk progressie bij zichzelf. “Ik voel me veel comfortabeler in de auto en heb meer controle. Dat helpt enorm om telkens het maximale eruit te halen wanneer alles klopt. Dat is waar ik me nu op focus.”

Blik op Canada en vertrouwen in team

Met de Grand Prix van Canada in aantocht, verwacht Antonelli stevige concurrentie van teamgenoot George Russell. “George is daar altijd heel sterk, dus ik reken erop dat hij zich weer vooraan zal melden”, aldus de Italiaan.

Toch blijft de blik vooral intern gericht. “We moeten gewoon blijven doen wat we nu doen: hard werken en elke kans benutten. Ik ben enorm trots op het team en de stappen die we zetten. Hopelijk kunnen we dit niveau vasthouden, maar het wordt ook interessant om te zien wat de updates gaan brengen. Voor nu geniet ik vooral van dit traject.”

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 250
  • Podiums 7
  • Grand Prix 28
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
