Ferrari heeft een wisselvallig weekend achter de rug in Miami. Waar de Scuderia in de eerste dagen nog indruk maakte en zelfs leek mee te strijden voor het podium, liep het in de race volledig mis voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Met upgrades hoopte Ferrari de kloof met Mercedes te dichten, en dat leek aanvankelijk te lukken. Leclerc pakte een podium in de Sprint en startte als derde in de Grand Prix, terwijl ook het tempo veelbelovend oogde.

Sterk begin, maar race loopt volledig mis voor Ferrari

Teambaas Fred Vasseur zag dat zijn team het weekend goed had opgebouwd, maar dat alles in de race uit elkaar viel. “Het was een bijzonder zware zondag”, klonk het na afloop tegenover F1TV. “Tot aan de race zag het weekend er eigenlijk best goed uit.”

Vooral in de openingsfase ging het meteen fout voor Hamilton. “In de eerste ronde verloren we een deel van het voorste bargeboard bij Lewis, en dat was eigenlijk meteen het einde van zijn wedstrijd.” Leclerc leek ondertussen op weg naar een podiumplek, maar zag dat perspectief verdwijnen. “Hij vocht voor P3 en had de kans om de wagen stil te zetten na zijn fout, maar dat is op zo’n moment moeilijk.”

Bandenproblemen en Safety Car breken Ferrari zuur op

Volgens Vasseur lag de sleutel van het probleem bij het bandenmanagement, dat het hele weekend al een uitdaging vormde. “Het draaide vanaf het begin om bandenbeheer en temperaturen. Zodra je in het juiste venster zit, heb je het tempo, maar het is heel makkelijk om daar weer uit te vallen.”

Ferrari begon nochtans sterk aan de race. “Die eerste stint was echt goed, zeker in vrije lucht. Maar na de Safety Car kwam iedereen weer samen en werd het veel moeilijker.” De Fransman wijst op het verschil tussen de fases in de race. “Je had twee totaal verschillende situaties: eerst reden we ons eigen tempo, daarna draaide alles om energiebeheer en werd het een pak lastiger.”

Leclerc zakte uiteindelijk weg uit de kopgroep, maakte in de slotfase nog een fout en kreeg ook nog een tijdstraf, waardoor hij als achtste eindigde. Hamilton beperkte de schade met een zesde plaats, maar voor Ferrari bleef vooral het gevoel hangen dat er veel meer in zat.