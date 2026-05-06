Vasseur en Ferrari met de handen in het haar: "Hele zware zondag"

Vasseur en Ferrari met de handen in het haar: "Hele zware zondag"

Ferrari heeft een wisselvallig weekend achter de rug in Miami. Waar de Scuderia in de eerste dagen nog indruk maakte en zelfs leek mee te strijden voor het podium, liep het in de race volledig mis voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Met upgrades hoopte Ferrari de kloof met Mercedes te dichten, en dat leek aanvankelijk te lukken. Leclerc pakte een podium in de Sprint en startte als derde in de Grand Prix, terwijl ook het tempo veelbelovend oogde.

Sterk begin, maar race loopt volledig mis voor Ferrari

Teambaas Fred Vasseur zag dat zijn team het weekend goed had opgebouwd, maar dat alles in de race uit elkaar viel. “Het was een bijzonder zware zondag”, klonk het na afloop tegenover F1TV. “Tot aan de race zag het weekend er eigenlijk best goed uit.”

Vooral in de openingsfase ging het meteen fout voor Hamilton. “In de eerste ronde verloren we een deel van het voorste bargeboard bij Lewis, en dat was eigenlijk meteen het einde van zijn wedstrijd.” Leclerc leek ondertussen op weg naar een podiumplek, maar zag dat perspectief verdwijnen. “Hij vocht voor P3 en had de kans om de wagen stil te zetten na zijn fout, maar dat is op zo’n moment moeilijk.”

Bandenproblemen en Safety Car breken Ferrari zuur op

Volgens Vasseur lag de sleutel van het probleem bij het bandenmanagement, dat het hele weekend al een uitdaging vormde. “Het draaide vanaf het begin om bandenbeheer en temperaturen. Zodra je in het juiste venster zit, heb je het tempo, maar het is heel makkelijk om daar weer uit te vallen.”

Ferrari begon nochtans sterk aan de race. “Die eerste stint was echt goed, zeker in vrije lucht. Maar na de Safety Car kwam iedereen weer samen en werd het veel moeilijker.” De Fransman wijst op het verschil tussen de fases in de race. “Je had twee totaal verschillende situaties: eerst reden we ons eigen tempo, daarna draaide alles om energiebeheer en werd het een pak lastiger.”

Leclerc zakte uiteindelijk weg uit de kopgroep, maakte in de slotfase nog een fout en kreeg ook nog een tijdstraf, waardoor hij als achtste eindigde. Hamilton beperkte de schade met een zesde plaats, maar voor Ferrari bleef vooral het gevoel hangen dat er veel meer in zat.

Larry Perkins

Posts: 64.805

F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (9)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 772

    problemen met bandenmanagement, waar ze vorig jaar ook al mee kampten. Daarbij een tekort aan power. Totdat ze met een upgrade komen zal het helaas komende races slechts een 'zaterdag-wagen' blijven vrees ik.

    • + 1
    • 6 mei 2026 - 11:22
    • KiekisNL

      Posts: 2.239

      Denk ook dat die kleinere turbo mee speelt.

      Je ziet ze van hun plek schieten maar eenmaal opgang lijken ze momentum te verliezen

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 11:26
    • gridiron

      Posts: 3.405

      Ik ben geen expert op turbo's maar ik denk wel dat een kleine turbo misschien sneller op toeren komt maar dat een grote meer lucht (en dus normaal meer vermogen) verzet.

      • + 2
      • 6 mei 2026 - 12:12
  • Larry Perkins

    Posts: 64.805

    "Vasseur met de handen in het haar."

    Zit Fred waarschijnlijk met zijn handen in zijn broek...

    • + 3
    • 6 mei 2026 - 11:22
    • F1jos

      Posts: 5.207

      Past maar op , subiet wordt Fred door Stella vervangen.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 11:26
    • van lotje,g

      Posts: 1.249

      Schaamhaar?

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 11:34
    • snailer

      Posts: 32.703

      Zijn er dan nog mensen die dat er niet afscheren dan?

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 13:21
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.358

      Thanks. Nu zie ik Fred ineens als smoothie voor me.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 13:33
  • jd2000

    Posts: 7.695

    Het is lullig,maar Ferrari is het team van net niet. En dit al jarenlang.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 14:42

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

