Mercedes kondigt ingrijpende verandering aan teamstructuur aan

Het team van Mercedes is met een verrassende aankondiging gekomen. De Britse renstal heeft zojuist laten weten dat ze Bradley Lord promotie hebben gegeven en dat hij per direct aan de slag is gegaan als Deputy Team Principal. Vanuit deze nieuwe rol gaat hij teambaas Toto Wolff nog meer bijstaan dan hij al deed.

Lord is een bekend gezicht in de Formule 1-wereld, en staat vrijwel elk raceweekend naast Wolff in de pitbox. De Brit was de Chief Communications Officer van Mercedes en verving Wolff bij perspraatjes op de momenten dat de Oostenrijker niet aanwezig was op de circuits. Lord krijgt nu dus promotie, en zal gaan fungeren als de rechterhand van Wolff en diens directe vervanger.

Wat is de mening van Wolff?

Voor Lord is een nieuwe functie gereageerd binnen het team van Mercedes, en hij zal vooral als ondersteuning voor CEO en teambaas Wolff gaan dienen. De Oostenrijker is heel erg blij met de promotie van Lord: "Met de groei van ons team en de sport zijn de reikwijdte van onze activiteiten en de bijbehorende verantwoordelijkheden op leidinggevend niveau aanzienlijk toegenomen. We hebben daarom van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een verandering door te voeren die in de praktijk al enige tijd functioneert."

Voor Wolff zal er verder weinig gaan veranderen, zo legt hij zelf uit: "Hoewel mijn rol en algemene verantwoordelijkheden geen millimeter zullen veranderen, zal het werk van Bradley als Deputy Team Principal de capaciteiten van onze leidinggevende groep verder versterken en mij als teambaas en CEO blijvend ondersteunen."

Waarom voert Mercedes deze verandering nu door?

Over de werkzaamheden van Lord is Wolff in ieder geval zeer te spreken: "Bradley is een toegewijd en langdurig lid van onze organisatie die een belangrijke rol heeft gespeeld in het feit dat het team het meest succesvolle team van het moderne tijdperk is geworden. Door onze structuur nu op deze manier af te stemmen, kunnen onze leidinggevenden zich volledig richten op de gebieden waar ze de grootste toegevoegde waarde kunnen bieden."

Goede start van het seizoen

Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen, en ze voeren het constructeurskampioenschap met een flinke voorsprong aan. George Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten de eerste twee races te winnen.

Larry Perkins

Posts: 63.638

De ingrijpende verandering:
Na [i] jaaaaaren [/i] van vrijwel elk raceweekend naast Wolff in de pitbox staan, krijgt Lord nu ook zijn eigen kruk om op te zitten, bijna net zo'n hoge als die van Toffe Toto...

  • 3
  • 20 maa 2026 - 15:42
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes

Reacties (1)

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

