Red Bull maakt zich geen zorgen over achterstand op Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull maakt zich geen zorgen over achterstand op Mercedes

Het team van Red Bull Racing is met een flinke achterstand op Mercedes aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal kan nog niet meevechten om de podiumplekken en de zeges, en ze kampen nog met de nodige problemen. Teambaas Laurent Mekies weigert de achterstand te omschrijven als zorgelijk.

Red Bull rijdt sinds dit jaar met een eigen krachtbron die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Tijdens de testweken zagen ze er zeker niet slecht uit, maar bij de start van het seizoen in Australië bleek hun achterstand op Mercedes zeer groot te zijn. In China kampte Red Bull met problemen, en zagen ze Mercedes én Ferrari uitlopen. De gifbeker moest helemaal leeg voor Red Bull, want ze zagen ook Max Verstappen uitvallen.

Maakt Red Bull zich zorgen?

De achterstand op Mercedes is niet fijn, maar Red Bull-teambaas Laurent Mekies weigert in paniek te raken. Tegenover RACER blijft hij de rust zelve: "Ik weet niet of 'bezorgd' het juiste woord is. De achterstand is zeker groot, daar bestaat geen twijfel over. Het kwam ook niet als een verrassing. We hadden wel verwacht dat ze heel, heel sterk zouden zijn aan de hand van het pre-season, al was dat niet te zien bij de tests."

"Het is dus geen verrassing dat het verschil groot is. Aan de andere kant, we verwachten dat het seizoen heel erg lang is. We verwachten dat de ontwikkelingsratio veel groter zal zijn dan we in het verleden hebben gezien."

Kunnen ze Mercedes inhalen?

Dat betekent dus ook dat Mercedes zich ook zal gaan ontwikkelen, en daar houdt Mekies ook rekening mee: "Het wordt natuurlijk altijd heel lastig om een seconde terug te pakken, want zij zullen ook gaan ontwikkelen. Maar er is hier helemaal niemand die gaat opgeven, en dit is gewoon het gevecht waar we ons op dit moment in bevinden."

Waar staat Red Bull in de titelstrijd?

Red Bull staat na twee tegenvallende raceweekenden slechts op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben twaalf punten bij elkaar gereden, en staan daarmee op gelijke hoogte met zusterteam Racing Bulls. Naast Mercedes hebben ook Ferrari, McLaren én Haas meer punten verzameld dan Red Bull.

Reacties (1)

  • Skoda F1

    Posts: 565

    Wat heeft dit nou weer met NLS te maken?

    • 21 maa 2026 - 14:56

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

