Het team van Red Bull Racing is met een flinke achterstand op Mercedes aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal kan nog niet meevechten om de podiumplekken en de zeges, en ze kampen nog met de nodige problemen. Teambaas Laurent Mekies weigert de achterstand te omschrijven als zorgelijk.

Red Bull rijdt sinds dit jaar met een eigen krachtbron die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Tijdens de testweken zagen ze er zeker niet slecht uit, maar bij de start van het seizoen in Australië bleek hun achterstand op Mercedes zeer groot te zijn. In China kampte Red Bull met problemen, en zagen ze Mercedes én Ferrari uitlopen. De gifbeker moest helemaal leeg voor Red Bull, want ze zagen ook Max Verstappen uitvallen.

Maakt Red Bull zich zorgen?

De achterstand op Mercedes is niet fijn, maar Red Bull-teambaas Laurent Mekies weigert in paniek te raken. Tegenover RACER blijft hij de rust zelve: "Ik weet niet of 'bezorgd' het juiste woord is. De achterstand is zeker groot, daar bestaat geen twijfel over. Het kwam ook niet als een verrassing. We hadden wel verwacht dat ze heel, heel sterk zouden zijn aan de hand van het pre-season, al was dat niet te zien bij de tests."

"Het is dus geen verrassing dat het verschil groot is. Aan de andere kant, we verwachten dat het seizoen heel erg lang is. We verwachten dat de ontwikkelingsratio veel groter zal zijn dan we in het verleden hebben gezien."

Kunnen ze Mercedes inhalen?

Dat betekent dus ook dat Mercedes zich ook zal gaan ontwikkelen, en daar houdt Mekies ook rekening mee: "Het wordt natuurlijk altijd heel lastig om een seconde terug te pakken, want zij zullen ook gaan ontwikkelen. Maar er is hier helemaal niemand die gaat opgeven, en dit is gewoon het gevecht waar we ons op dit moment in bevinden."

Waar staat Red Bull in de titelstrijd?

Red Bull staat na twee tegenvallende raceweekenden slechts op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben twaalf punten bij elkaar gereden, en staan daarmee op gelijke hoogte met zusterteam Racing Bulls. Naast Mercedes hebben ook Ferrari, McLaren én Haas meer punten verzameld dan Red Bull.