Viaplay zendt Nürburgring-race van Max Verstappen uit

Viaplay zendt Nürburgring-race van Max Verstappen uit

Max Verstappen verschijnt morgen aan de start van de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlandse Red Bull-coureur bestuurt een Mercedes die deelneemt onder de vlag van zijn eigen raceteam. Verstappens avontuur op de Ring zal live te volgen zijn via Viaplay.

Verstappen maakte enkele weken geleden bekend dat hij later dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race neemt Verstappen dit weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. De organisatie van de NLS heeft de race zelfs verschoven om Verstappen de kans te geven om deel te nemen. Hij grijpt die kans met beide handen aan, en verscheen vanochtend al vroeg op de baan om een eerste test af te werken.

Wat gaat Viaplay doen?

Verstappens deelname zorgt voor een explosieve toename van aandacht voor het evenement. Het is de verwachting dat er veel Nederlandse fans naar het circuit in de Duitse Eifel zullen afreizen, en de thuisblijvers zullen op de bank plaatsnemen. Streamingdienst Viaplay heeft besloten om de race uit te zenden, maar niet op de open zender Viaplay TV. Dat betekent dat de NLS2-race alleen te volgen is voor klanten van Viaplay.

Zijn er ook andere mogelijkheden om de race te volgen?

Voor mensen die geen abonnement hebben bij Viaplay is er ook een uitweg, want de kwalificatie en de 4-uursrace zijn ook live te volgen via verschillende livestreams op YouTube. De uitzending van Viaplay begint morgen om 11:15 en het is nog niet bekend wie het commentaar zal leveren bij de race. De NLS2-race gaat om 12:00 van start, en Viaplay heeft dus drie kwartier de tijd om vooruit te blikken op de wedstrijd.

Wie verschijnen er verder aan de start?

Verstappen bestuurt de Mercedes GT3 met startnummer 3. Hij deelt deze auto met de ervaren Daniel Juncadella en Jules Gounon. Naast Verstappen doen er nog meer Nederlanders mee aan deze race waaronder Tom Coronel, Rudy van Buren, Thierry Vermeulen en Loek Hartog.

Pietje Bell

Posts: 33.775

Nu alvast 8 minuten genieten van beelden van vanmorgen.
Jack Martin, Max zijn Personal Assistant is zoals altijd ook weer van de partij.'

https://www.youtube.com/watch?v=1sZwgeZ8FMY

  • 20 maa 2026 - 14:51
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Viaplay Nürburgring Nordschleife

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
