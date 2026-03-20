Max Verstappen verschijnt morgen aan de start van de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlandse Red Bull-coureur bestuurt een Mercedes die deelneemt onder de vlag van zijn eigen raceteam. Verstappens avontuur op de Ring zal live te volgen zijn via Viaplay.

Verstappen maakte enkele weken geleden bekend dat hij later dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race neemt Verstappen dit weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. De organisatie van de NLS heeft de race zelfs verschoven om Verstappen de kans te geven om deel te nemen. Hij grijpt die kans met beide handen aan, en verscheen vanochtend al vroeg op de baan om een eerste test af te werken.

Wat gaat Viaplay doen?

Verstappens deelname zorgt voor een explosieve toename van aandacht voor het evenement. Het is de verwachting dat er veel Nederlandse fans naar het circuit in de Duitse Eifel zullen afreizen, en de thuisblijvers zullen op de bank plaatsnemen. Streamingdienst Viaplay heeft besloten om de race uit te zenden, maar niet op de open zender Viaplay TV. Dat betekent dat de NLS2-race alleen te volgen is voor klanten van Viaplay.

Zijn er ook andere mogelijkheden om de race te volgen?

Voor mensen die geen abonnement hebben bij Viaplay is er ook een uitweg, want de kwalificatie en de 4-uursrace zijn ook live te volgen via verschillende livestreams op YouTube. De uitzending van Viaplay begint morgen om 11:15 en het is nog niet bekend wie het commentaar zal leveren bij de race. De NLS2-race gaat om 12:00 van start, en Viaplay heeft dus drie kwartier de tijd om vooruit te blikken op de wedstrijd.

Wie verschijnen er verder aan de start?

Verstappen bestuurt de Mercedes GT3 met startnummer 3. Hij deelt deze auto met de ervaren Daniel Juncadella en Jules Gounon. Naast Verstappen doen er nog meer Nederlanders mee aan deze race waaronder Tom Coronel, Rudy van Buren, Thierry Vermeulen en Loek Hartog.