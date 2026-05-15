Max Verstappen kan dit weekend autosportgeschiedenis schrijven in de 24 uur van de Nürburgring. Als Verstappen deze klassieker weet te winnen, dan treedt hij namelijk in de voetsporen van niemand minder dan Niki Lauda. De Oostenrijkse racelegende is tot nu toe de enige coureur die een F1-titel heeft gewonnen én de 24-uursrace op de Nürburgring op zijn naam wist te schrijven.

Verstappen stak zijn ambitie deze week niet onder stoelen of banken: succes betekent winnen op de Nürburgring. Met Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella beschikt Verstappen over drie zeer ervaren teamgenoten, en tijdens de kwalificatietrainingen zagen ze er zeker niet slecht uit. Vandaag gaan ze op jacht naar de pole position op de Nürburgring, maar dan moeten ze wel door de eerste twee Top Quali-sessies zien te komen.

Hoe kan Verstappen de prestatie van Lauda evenaren?

Verstappen wil winnen, en als hij zondag om 15:00 inderdaad als winnaar wordt afgevlagd, dan heeft hij autosportgeschiedenis geschreven. Tot nu toe is Niki Lauda namelijk de enige andere F1-wereldkampioen die de 24 uur van de Nürburgring wist te winnen. De legendarische Oostenrijker won de race in 1973 in een BMW 3.0 CSL, die hij deelde met de Duitser Hans-Peter Joisten.

Lauda's zege was bijzonder, want tijdens deze race werd er geen 24 uur gereden. De race was in 1973 verdeeld in twee heats van acht uur, die werd onderbroken door een break van eveneens acht uur in de nacht. Dat neemt niet weg dat het een historische prestatie was, want tot nu toe heeft geen andere F1-kampioen de race gewonnen.

Andere legendes

Na Lauda waren er nog meer F1-legendes die zich aan de 24-uursrace op de Ring waagden. Zo verscheen Verstappens schoonvader Nelson Piquet in 1994 aan de start, terwijl Keke Rosberg in 1982 het avontuur aanging. Zelfs de legendarische Jack Brabham stond één keer op de deelnemerslijst, in 1980.

Hoe presteerde Mercedes in het verleden?

Verstappen en zijn team kunnen Mercedes dit jaar de eerste zege sinds 2016 bezorgen. In dat jaar wisten Maro Engel, Bernd Schneider, Adam Christodoulou en Manuel Metzger de race te winnen. Het Duitse merk heeft de 24 uur van de Nürburgring slechts twee keer gewonnen, en Verstappen kan dus op meerdere manieren geschiedenis schrijven.