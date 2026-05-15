user icon
icon

Verstappen kan unieke prestatie Lauda evenaren op Nürburgring

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen kan unieke prestatie Lauda evenaren op Nürburgring

Max Verstappen kan dit weekend autosportgeschiedenis schrijven in de 24 uur van de Nürburgring. Als Verstappen deze klassieker weet te winnen, dan treedt hij namelijk in de voetsporen van niemand minder dan Niki Lauda. De Oostenrijkse racelegende is tot nu toe de enige coureur die een F1-titel heeft gewonnen én de 24-uursrace op de Nürburgring op zijn naam wist te schrijven.

Verstappen stak zijn ambitie deze week niet onder stoelen of banken: succes betekent winnen op de Nürburgring. Met Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella beschikt Verstappen over drie zeer ervaren teamgenoten, en tijdens de kwalificatietrainingen zagen ze er zeker niet slecht uit. Vandaag gaan ze op jacht naar de pole position op de Nürburgring, maar dan moeten ze wel door de eerste twee Top Quali-sessies zien te komen.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Hoe kan Verstappen de prestatie van Lauda evenaren?

Verstappen wil winnen, en als hij zondag om 15:00 inderdaad als winnaar wordt afgevlagd, dan heeft hij autosportgeschiedenis geschreven. Tot nu toe is Niki Lauda namelijk de enige andere F1-wereldkampioen die de 24 uur van de Nürburgring wist te winnen. De legendarische Oostenrijker won de race in 1973 in een BMW 3.0 CSL, die hij deelde met de Duitser Hans-Peter Joisten.

Lauda's zege was bijzonder, want tijdens deze race werd er geen 24 uur gereden. De race was in 1973 verdeeld in twee heats van acht uur, die werd onderbroken door een break van eveneens acht uur in de nacht. Dat neemt niet weg dat het een historische prestatie was, want tot nu toe heeft geen andere F1-kampioen de race gewonnen.

Andere legendes

Na Lauda waren er nog meer F1-legendes die zich aan de 24-uursrace op de Ring waagden. Zo verscheen Verstappens schoonvader Nelson Piquet in 1994 aan de start, terwijl Keke Rosberg in 1982 het avontuur aanging. Zelfs de legendarische Jack Brabham stond één keer op de deelnemerslijst, in 1980.

Hoe presteerde Mercedes in het verleden?

Verstappen en zijn team kunnen Mercedes dit jaar de eerste zege sinds 2016 bezorgen. In dat jaar wisten Maro Engel, Bernd Schneider, Adam Christodoulou en Manuel Metzger de race te winnen. Het Duitse merk heeft de 24 uur van de Nürburgring slechts twee keer gewonnen, en Verstappen kan dus op meerdere manieren geschiedenis schrijven.

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Niki Lauda Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Spielberg

    Posts: 4.253

    Lauda evenaren oké , maar de snelste tijd blijft in handen van Lauda .

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 09:17

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar