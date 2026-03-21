Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Max Verstappen staat op het punt om de Nürburgring Nordschleife weer te betreden. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 neemt vandaag deel aan de NLS2, en zal straks aan de start verschijnen van de kwalificatie. De sessies zijn vandaag via meerdere livestreams te volgen.

Max Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij verder kijkt dan alleen de Formule 1. De Red Bull-coureur is een groot fan van de langeafstandsracerij en heeft een eigen GT3-team. Met dat team neemt hij later dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en ter voorbereiding op deze race neemt hij dit weekend deel aan de NLS2.

Verstappen deelt hier zijn Mercedes GT3 met startnummer 3 met de ervaren coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella. Gisteren hebben ze uitgebreid getest op de Nordschleife, en vandaag trappen ze de dag af met de belangrijke kwalificatie. Deze sessie begint om 8:30, waarna de vier uur durende race om 12:00 zal beginnen.

Waar is de kwalificatie te zien?

De sessies zijn op veel verschillende manieren te volgen, maar de verschillende livestreams op YouTube zijn de makkelijkste optie. De kwalificatie is alleen te volgen met Duits commentaar, en is vanaf 08:15 te volgen via onderstaande livestream. Deze stream wordt verzorgd door de organisatie van de NLS, en is dan ook te zien op hun YouTube-kanaal.

Is er ook Engelstalig commentaar beschikbaar?

Wie de race liever volgt met Engels commentaar, kan terecht bij onderstaande livestream, die wordt gestreamd door het YouTube-kanaal Auto Addiction. Deze stream begint om 11:10, en heeft dus een uitgebreid voorprogramma. Hier kan men dus kijken naar hoe de auto's vertrekken naar de grid, en naar de opwarmronde, die lang zal duren. De Nürburgring Nordschleife is immers één van de langste circuits ter wereld, en dat betekent dat ze veel meters maken.

Of Max Verstappen de race zal starten en de kwalificatierondjes voor zijn rekening neemt, is nog niet helemaal bekend.