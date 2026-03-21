Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Max Verstappen staat op het punt om de Nürburgring Nordschleife weer te betreden. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 neemt vandaag deel aan de NLS2, en zal straks aan de start verschijnen van de kwalificatie. De sessies zijn vandaag via meerdere livestreams te volgen.

Max Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij verder kijkt dan alleen de Formule 1. De Red Bull-coureur is een groot fan van de langeafstandsracerij en heeft een eigen GT3-team. Met dat team neemt hij later dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en ter voorbereiding op deze race neemt hij dit weekend deel aan de NLS2.

Verstappen deelt hier zijn Mercedes GT3 met startnummer 3 met de ervaren coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella. Gisteren hebben ze uitgebreid getest op de Nordschleife, en vandaag trappen ze de dag af met de belangrijke kwalificatie. Deze sessie begint om 8:30, waarna de vier uur durende race om 12:00 zal beginnen.

Waar is de kwalificatie te zien?

De sessies zijn op veel verschillende manieren te volgen, maar de verschillende livestreams op YouTube zijn de makkelijkste optie. De kwalificatie is alleen te volgen met Duits commentaar, en is vanaf 08:15 te volgen via onderstaande livestream. Deze stream wordt verzorgd door de organisatie van de NLS, en is dan ook te zien op hun YouTube-kanaal.

Is er ook Engelstalig commentaar beschikbaar?

Wie de race liever volgt met Engels commentaar, kan terecht bij onderstaande livestream, die wordt gestreamd door het YouTube-kanaal Auto Addiction. Deze stream begint om 11:10, en heeft dus een uitgebreid voorprogramma. Hier kan men dus kijken naar hoe de auto's vertrekken naar de grid, en naar de opwarmronde, die lang zal duren. De Nürburgring Nordschleife is immers één van de langste circuits ter wereld, en dat betekent dat ze veel meters maken.

Of Max Verstappen de race zal starten en de kwalificatierondjes voor zijn rekening neemt, is nog niet helemaal bekend.

Pietje Bell

Posts: 33.793

In deze schitterende omgeving is het momenteel zonnig, maar wel koud, 4 graden.
Er is momenteel nog weinig te zien via deze 3 webcams (360°):

https://nuerburgring.de/info/nuerburgring/webcams

Nog maar een keer Max onboard beelden voor straks:

https://youtu.be/7aTRXZli4zg

  • 3
  • 21 maa 2026 - 08:11
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.792

    In deze schitterende omgeving is het momenteel zonnig, maar wel koud, 4 graden.
    Er is momenteel nog weinig te zien via deze 3 webcams (360°):

    nuerburgring.de/info/nuerburgring/webcams

    Nog maar een keer Max onboard beelden voor straks:

    https://youtu.be/7aTRXZli4zg

    • + 3
    • 21 maa 2026 - 08:11
  • huismus

    Posts: 22

    Ze rijden nu de baan op voorafgaande aan Kwalificatie.

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 08:24
  • Pietje Bell

    Posts: 33.792

    Voor de nieuwkomers een interessant artikel op MS.

    Max Verstappen neemt dit weekend deel aan de tweede race van de Nürburgring
    Langstrecken-Serie (NLS).
    Wie zijn zijn concurrenten, hoe ziet het schema eruit en waar kun je de race volgen?

    Google op:

    NLS2 met Max Verstappen: Wat is NLS, wie doen er mee en waar live te kijken?

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 08:30
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.221

    Eindelijk eens exht racen en geen batterij racen!

    • + 2
    • 21 maa 2026 - 08:31

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

