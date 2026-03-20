Max Verstappen helemaal klaar met dramatisch weekend in China

Het Formule 1-seizoen van 2026 loopt voorlopig uit op een flinke teleurstelling voor onze Max Verstappen. Op het Shanghai International Circuit beleefde de viervoudig wereldkampioen een zondag die hij waarschijnlijk zo snel mogelijk weer wil vergeten. Hij begon het weekend met wat ongezoute kritiek op de reglementen en moest vervolgens ook zijn race vroegtijdig afbreken door materiaalpech.

De zoektocht naar spanning en controle

Wanneer je fan bent van Formule 1, zal het je zijn opgevallen dat races de laatste tijd ontzettend onvoorspelbaar zijn. En niet op een leuke manier. Voorheen konden we er nog vanuit gaan dat Max alle touwtjes in handen had, maar de afgelopen races voelden echt compleet willekeurig aan.

Afhakende fans

Dat steeds meer fans afhaken en ander vermaak zoeken is niet geheel onverwachts, want de actie op de baan is een aanfluiting aan het worden. Dit komt omdat de nieuwe generatie wagens voornamelijk om extreem zuinig batterijbeheer heen zijn gebouwd. Daar zullen ongetwijfeld voordelen aan zitten, maar het gaat wel ten koste van het spektakel in de Formule 1.

Zondag leek het er heel even op dat we toch getrakteerd gingen worden. Verstappen kon vanaf plek 8 vertrekken, want McLaren coureurs Lando Norris en Oscar Piastri verschenen onverwachts niet aan de start.

Even was er de hoop dat Max een inhaalrace zou laten zien zoals we die van hem gewend zijn, maar niks was minder waar. Vanaf de start kon de motor al niet het vereiste vermogen leveren. Binenn no-time moest hij genoegen nemen met de 16e plek.

Technische malaise en een vroege opgave

Veel fans vonden het pijnlijk om Max te zien vechten in de achterhoede. Het bleek een onmogelijke opgave door loodzware bandenslijtage en een hybride aandrijving die continu haperde. Het veelbesproken energieterugwinningssysteem van Red Bull is dit jaar wederom de gigantische achilleshiel van het team.

Uiteindelijk was de koek in de zesenveertigste ronde echt helemaal op. De interne koeling van de motor begaf het volledig. Doorrijden werd simpelweg te gevaarlijk. Uit pure noodzaak besloot het team de auto direct de pitbox in te duwen, puur om een compleet verwoeste motor te voorkomen. Het resulteerde in een beschamende en roemloze aftocht voor Verstappen. Dit nadat hij nota bene had lopen knokken tegen de normaal veel tragere wagens van Haas en Alpine.

De echte kern van de ellende? Die zit hem vooral in het onwillige chassis. De bolide gedraagt zich bizar wisselvallig en schoot in de snelle Chinese bochten continu en zonder waarschuwing van overstuur naar zwaar onderstuur. Volgens een zwaar gefrustreerde Verstappen is autorijden dit seizoen veranderd in pure overleving, puur omdat de auto nergens meer logisch op reageert.

Vroeger kon het team de boel nog oplossen met stevige mechanische aanpassingen aan de afstelling, maar momenteel levert dat nagenoeg nul tijdwinst op. Ze hebben richting de Grand Prix van Japan dus nog flinke bergen data te analyseren om de boel om te draaien.

‘Het lijkt wel Mario Kart!’

Breek Max de bek ook niet open over de nieuwe reglementen, want hij stoort zich er mateloos aan. Na de race hield hij zich allesbehalve in en kraakte hij de behoudende, geforceerde rijstijl volledig af. Het constante verplichte opladen van de batterij, om vervolgens uit het niets al je topsnelheid op een recht stuk te verliezen, vergeleek hij cynisch, maar wel terecht, met een potje Mario Kart.

Fans die dit zogenoemde spektakel wél kunnen waarderen, snappen er volgens hem helemaal niets van wat écht racen inhoudt. Al die opgekropte frustraties werpen inmiddels de terechte vraag op of Max zijn motivatie voor de huidige Formule 1 nog wel lang kan en wil vasthouden.

Die keiharde, ongefilterde uitspraken galmden natuurlijk nog uren na in de paddock. Mercedes-teambaas Toto Wolff zag zijn kans weer eens schoon en stelde gretig dat Verstappen bij Red Bull in een regelrechte horrorshow is beland. Wolff had zelf overigens de dag van zijn leven dankzij de waanzinnige eerste overwinning van de pas negentienjarige Kimi Antonelli, al liet hij direct weten waakzaam te blijven voor politieke spelletjes achter de schermen.

Verstappen feliciteerde de jonge Italiaan overigens van harte; naast de baan kunnen die twee het namelijk prima met elkaar vinden. Toch deed het pijnlijke, schrijnende contrast tussen de zegevierende Mercedes en de zwoegende Red Bull dit weekend gewoon bijna pijn aan je ogen.

Het roer moet razendsnel om bij Red Bull

Kortom, het raceweekend in China was een absolute nachtmerrie voor Max Verstappen en Red Bull. Terwijl concurrent Mercedes grote stappen zet, worstelt de viervoudig wereldkampioen wekelijks met een onbestuurbare wagen en frustrerende nieuwe reglementen. De aanhoudende technische problemen en zijn duidelijke afkeer van het kunstmatige racen roepen inmiddels serieuze vragen op over zijn toekomst in de koningsklasse. Het team moet richting Japan echt razendsnel antwoorden vinden, anders dreigt dit seizoen definitief uit te lopen op een ongekend drama voor de gefrustreerde titelverdediger.