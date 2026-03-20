Nieuwe Mercedes-teamgenoot looft Verstappen

Max Verstappen neemt dit weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij gebruikt de race als voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden op de kalender staat. Zijn nieuwe teamgenoot Lucas Auer is enorm onder de indruk.

Verstappen is dol op de autosport, en hij wil graag deelnemen aan veel meer races dan alleen in de Formule 1. Vorig jaar debuteerde hij al op de Nürburgring in de NLS, en dit jaar gaat hij voor het eerst deelnemen aan een echt autosportmonument: de 24 uur van de Nürburgring. Hiermee gaat er een wens van hem in vervulling.

Welke indruk laat Verstappen achter?

Verstappen zal tijdens de 24-uursrace de auto delen met de Oostenrijker Lucas Auer. Verstappen heeft veel indruk op hem gemaakt, zo legt Auer uit aan Kurier: "Met Max, Jules en Dani hebben we een heel erg sterk team. Het is echt een ongelooflijk verhaal om een Formule 1-wereldkampioen in je team te hebben die nog steeds actief is en daarnaast ook de 24-uursrace rijdt. Dat laat zien wat voor een coureur Max is. Hij ademt gewoon benzine."

Is Verstappen direct snel?

Auer weet zeker dat Verstappen direct tot de snelste coureurs op de Nürburgring zal behoren. Hij heeft torenhoge verwachtingen van de Red Bull-coureur: "Je kunt altijd iets opsteken. Ik kan natuurlijk feedback geven over details en dat soort zaken. Maar ik ben er echt zeker van dat Max zich op de simulator zal voorbereiden en dat hij meteen snel zal zijn."

Wie zijn dit weekend de teamgenoten van Verstappen?

Verstappen deelt de auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring naast Auer ook met Jules Gounon en Daniel Juncadella. Dit weekend ontbreekt Auer op de deelnemerslijst, en zal Verstappen het samen met Juncadella en Gounon moeten doen. Beide coureurs kennen de Ring en de Mercedes GT3-bolide waarmee ze rijden, heel erg goed. De auto heeft startnummer 3 en staat ingeschreven onder de vlag van Verstappen Racing.

Vandaag voeren ze testruns uit op de Nürburgring, morgen staat de NLS2-race op het programma.

f(1)orum

Posts: 9.753

Die Lucas is gewoon een @Auerhoer

  • 1
  • 20 maa 2026 - 12:52
F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  f(1)orum

    Posts: 9.755

    Die Lucas is gewoon een @Auerhoer

    • + 1
    • 20 maa 2026 - 12:52
  • Need5Speed

    Posts: 3.597

    Hij ademt benzine. En als hij een scheet laat ...

    • + 0
    • 20 maa 2026 - 13:55
    • The Wolf

      Posts: 382

      ....moet je er niet net achter staan met 'n sigaretje in je mond

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 13:58
    • Need5Speed

      Posts: 3.597

      ... genereert hij downforce.

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 14:53

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

