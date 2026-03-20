Max Verstappen neemt dit weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij gebruikt de race als voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden op de kalender staat. Zijn nieuwe teamgenoot Lucas Auer is enorm onder de indruk.

Verstappen is dol op de autosport, en hij wil graag deelnemen aan veel meer races dan alleen in de Formule 1. Vorig jaar debuteerde hij al op de Nürburgring in de NLS, en dit jaar gaat hij voor het eerst deelnemen aan een echt autosportmonument: de 24 uur van de Nürburgring. Hiermee gaat er een wens van hem in vervulling.

Welke indruk laat Verstappen achter?

Verstappen zal tijdens de 24-uursrace de auto delen met de Oostenrijker Lucas Auer. Verstappen heeft veel indruk op hem gemaakt, zo legt Auer uit aan Kurier: "Met Max, Jules en Dani hebben we een heel erg sterk team. Het is echt een ongelooflijk verhaal om een Formule 1-wereldkampioen in je team te hebben die nog steeds actief is en daarnaast ook de 24-uursrace rijdt. Dat laat zien wat voor een coureur Max is. Hij ademt gewoon benzine."

Is Verstappen direct snel?

Auer weet zeker dat Verstappen direct tot de snelste coureurs op de Nürburgring zal behoren. Hij heeft torenhoge verwachtingen van de Red Bull-coureur: "Je kunt altijd iets opsteken. Ik kan natuurlijk feedback geven over details en dat soort zaken. Maar ik ben er echt zeker van dat Max zich op de simulator zal voorbereiden en dat hij meteen snel zal zijn."

Wie zijn dit weekend de teamgenoten van Verstappen?

Verstappen deelt de auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring naast Auer ook met Jules Gounon en Daniel Juncadella. Dit weekend ontbreekt Auer op de deelnemerslijst, en zal Verstappen het samen met Juncadella en Gounon moeten doen. Beide coureurs kennen de Ring en de Mercedes GT3-bolide waarmee ze rijden, heel erg goed. De auto heeft startnummer 3 en staat ingeschreven onder de vlag van Verstappen Racing.

Vandaag voeren ze testruns uit op de Nürburgring, morgen staat de NLS2-race op het programma.