Prachtige beelden: Verstappen laat amateurcoureurs gillen op de Nürburgring

Max Verstappen is vandaag begonnen met zijn voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen neemt dit weekend deel aan de NLS-race, en kroop vanochtend direct achter het stuur van zijn Mercedes GT3. De coureurs om hem heen delen trots beelden van zijn aanwezigheid.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wil deelnemen aan grote races buiten de Formule 1. Over twee maanden gaat hij de daad bij het woord voegen als hij deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij wil zo goed mogelijk voor de dag komen, en daarom verschijnt hij dit weekend aan de start van de NLS2-race, die speciaal voor hem naar voren is geschoven.

Wat valt er vandaag op?

Vanochtend kroop Verstappen direct achter het stuur van de Mercedes GT3 van zijn eigen team, en trapte hij direct het gas in. Verstappen is niet de enige coureur die dit weekend op de Ring te vinden is, en de mindere goden genieten ervan dat ze de baan mogen delen met de viervoudig wereldkampioen. Het levert prachtige beelden op van de coureurs die door hem worden ingehaald.

Op beelden die zijn gemaakt vanuit een andere auto, is te zien hoe de blauwe Mercedes van Verstappen als een speer over de iconische Nordschleife schiet. Vanuit de auto die ingehaald wordt klinkt gelach, en de inzittenden genieten overduidelijk van het feit dat ze worden ingehaald door Verstappen. Uit de beelden kan worden opgemaakt dat Verstappen zijn dag dus is begonnen met een aantal vliegende rondes.

Drukke dagen voor Verstappen

Vandaag staan er op de Nürburgring Nordschleife tests op het programma, en morgen begint het echte werk. Dan wordt er in de ochtend eerst de kwalificatie afgewerkt, waarna er aan het begin van de middag wordt geracet. De NLS2-race duurt vier uur, en voor Verstappen is dit de kans om veel meters te maken. Hij deelt de Mercedes met startnummer 3 dit weekend met de ervaren coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella, die ook al op de Ring zijn gespot.

  • 20 maa 2026 - 12:24
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (6)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.753

    Wat een giller.

    • + 2
    • 20 maa 2026 - 12:12
    • Regenrace

      Posts: 2.459

      Max had zich niet gerealiseerd dat driekwart van de tegenstanders uit groupies bestaat.
      Max: "This is not real racing. I go back to F1"

      • + 3
      • 20 maa 2026 - 12:26
    • markos

      Posts: 968

      Houd me vast!! Ik kom niet meer bij LOL ROFL 😅😂🤣💀

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 12:26
  • f(1)orum

    Posts: 9.753

    De eerste onboard audiofragmenten zijn ook al vrijgegeven.

    "Max, je bent bijna 5 minuten langzamer dan de snelsten, wat is er aan de hand?"
    "Euh... nou niks. Ik doen gewoon wat de bloody procedures voorschrijven!"
    "Wat? Hoe bedoel je?"
    "Nou, ik ga gewoon 300 meter voor iedere bocht van mijn gas en ga zo'n 30 km langzamer door de bocht. Dat hoort toch f*cking zo?"
    "Max, dit is een voorbeeld van beroepsdeformatie; je zit nu in een echte raceauto...."

    • + 15
    • 20 maa 2026 - 12:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

