Avontuur begonnen: Verstappen direct in actie op de Nürburgring

Max Verstappen is zojuist voor het eerst dit weekend de baan opgegaan met zijn Mercedes GT3-bolide. De Nederlander was vanochtend al vroeg aanwezig op de Nürburgring Nordschleife, waar hij zich al snel liet insnoeren in zijn stoeltje en de blauwe bolide de baan opstuurde.

Verstappen begint dit weekend aan zijn voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. De organisatie van de NLS heeft de kalender aangepast, waardoor Verstappen dit weekend kan deelnemen aan een voorbereidingsrace. Samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella zal hij de Mercedes met startnummer 3 besturen, en komen ze morgen in actie tijdens NLS2.

Verstappen wil niets aan het toeval overlaten, en werd vanochtend al gespot in zijn racepak in de pitlane op de Nürburgring. Verstappen zette al snel zijn helm op en stapte daarna in de Mercedes GT3 van zijn eigen raceteam. De auto stond al klaar in de pitlane, en onder grote belangstelling stuurde Verstappen de blauwe wagen de Groene Hel op. Verstappen wil zoveel mogelijk meters maken, aangezien hij deze auto nog niet heeft bestuurd op deze baan.

Nieuw hoofdstuk van het avontuur

Vorig jaar maakte Verstappen zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife. Hij werkte er eerst een speciale testdag af met een Ferrari, en verbrak daarbij gelijk een ronderecord. Later in het jaar werkte Verstappen eerst een NLS-race af in een teruggeschroefde Porsche Cayman om zijn licentie te halen, waarna hij een paar weken later zijn GT3-debuut maakte in de Ferrari. Bij hun debuut wonnen Verstappen en Chris Lulham direct de race, en de Nederlander gaf aan snel terug te willen keren.

Wat staat er vandaag op de planning?

Vandaag is hij dan ook terug op de Ring, en hij is ambitieuzer dan ooit. Zijn team Verstappen Racing heeft een exclusieve deal gesloten met Mercedes, waardoor ze met de auto's van het Duitse team in actie komen in verschillende kampioenschappen. Ook op de Nürburgring komen ze in actie met een Mercedes. Verstappen deelt de auto dit weekend met de ervaren Jules Gounon en Daniel Juncadella.

Nog meer NLS-races?

Vandaag wordt er alleen getest op de Ring, morgen staan de kwalificatie en de 4-uursrace op het programma. De kans is aanwezig dat Verstappen nog meer NLS-races gaat rijden, aangezien de Formule 1 de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft geschrapt.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (12)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.855

    Max gaat wreed uit zijn panty, met eindelijk weer eens echte raceauto onder z'n reet.

    • + 5
    • 20 maa 2026 - 10:11
  • Larry Perkins

    Posts: 63.625

    Nou nog een berichtje over de temperatuur van het asfalt...

    • + 1
    • 20 maa 2026 - 10:21
  • Larry Perkins

    Posts: 63.625

    Kwalificatie
    Zaterdag 21 maart: 08:30 uur - 10:00 uur

    Formatieronde
    Zaterdag 21 maart: 11:42 uur - 12:00 uur

    Race
    Zaterdag 21 maart: 12:00 uur - 16:00 uur

    • + 1
    • 20 maa 2026 - 10:46
  • F1 bekijker

    Posts: 141

    Wat heeft dit met F1 te maken?

    • + 1
    • 20 maa 2026 - 11:04
    • Hemex

      Posts: 1.380

      Als je hierboven op Nieuws klikt, dan zie je een heleboel dingen die niet diret met F1 te maken hebben, maar wel oner de categorie racen vallen:
      F2, F3, FE Indycar, DTM, WEC... En er zijn nog een paar die wel eens voorbijkomen.

      Heeft iemand jou beloofd dat er hier alleen maar over F1 geschreven mag worden?

      • + 12
      • 20 maa 2026 - 11:22
    • Ome Theo

      Posts: 358

      Heeft onze Max niets met F1 te maken?

      • + 6
      • 20 maa 2026 - 11:26
    • NicoS

      Posts: 20.401

      Het is geen F1Today..

      • + 5
      • 20 maa 2026 - 11:28
    • WickieDeViking

      Posts: 807

      Max, Max, Super, Super, Max, Max.

      Is dat genoeg wat het met F1 heeft te maken?

      • + 1
      • 20 maa 2026 - 11:31
    • F1 bekijker

      Posts: 141

      Over de Dakar las je ook niks.

      • + 1
      • 20 maa 2026 - 11:37
    • NicoS

      Posts: 20.401

      Lekker naar een andere site als het je niet bevalt….

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 12:36
    • Tony

      Posts: 1.579

      Met jouw logica, Nicos, begrijp ik dat je dus lekker een andere sport gaat volgen?

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 12:59

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

