Max Verstappen is zojuist voor het eerst dit weekend de baan opgegaan met zijn Mercedes GT3-bolide. De Nederlander was vanochtend al vroeg aanwezig op de Nürburgring Nordschleife, waar hij zich al snel liet insnoeren in zijn stoeltje en de blauwe bolide de baan opstuurde.

Verstappen begint dit weekend aan zijn voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. De organisatie van de NLS heeft de kalender aangepast, waardoor Verstappen dit weekend kan deelnemen aan een voorbereidingsrace. Samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella zal hij de Mercedes met startnummer 3 besturen, en komen ze morgen in actie tijdens NLS2.

Verstappen wil niets aan het toeval overlaten, en werd vanochtend al gespot in zijn racepak in de pitlane op de Nürburgring. Verstappen zette al snel zijn helm op en stapte daarna in de Mercedes GT3 van zijn eigen raceteam. De auto stond al klaar in de pitlane, en onder grote belangstelling stuurde Verstappen de blauwe wagen de Groene Hel op. Verstappen wil zoveel mogelijk meters maken, aangezien hij deze auto nog niet heeft bestuurd op deze baan.

Nieuw hoofdstuk van het avontuur

Vorig jaar maakte Verstappen zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife. Hij werkte er eerst een speciale testdag af met een Ferrari, en verbrak daarbij gelijk een ronderecord. Later in het jaar werkte Verstappen eerst een NLS-race af in een teruggeschroefde Porsche Cayman om zijn licentie te halen, waarna hij een paar weken later zijn GT3-debuut maakte in de Ferrari. Bij hun debuut wonnen Verstappen en Chris Lulham direct de race, en de Nederlander gaf aan snel terug te willen keren.

Wat staat er vandaag op de planning?

Vandaag is hij dan ook terug op de Ring, en hij is ambitieuzer dan ooit. Zijn team Verstappen Racing heeft een exclusieve deal gesloten met Mercedes, waardoor ze met de auto's van het Duitse team in actie komen in verschillende kampioenschappen. Ook op de Nürburgring komen ze in actie met een Mercedes. Verstappen deelt de auto dit weekend met de ervaren Jules Gounon en Daniel Juncadella.

Nog meer NLS-races?

Vandaag wordt er alleen getest op de Ring, morgen staan de kwalificatie en de 4-uursrace op het programma. De kans is aanwezig dat Verstappen nog meer NLS-races gaat rijden, aangezien de Formule 1 de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft geschrapt.