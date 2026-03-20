Gooit het weer op de Nürburgring roet in het eten voor Verstappen?

Gooit het weer op de Nürburgring roet in het eten voor Verstappen?

Max Verstappen komt dit weekend weer in actie op de iconische Nürburgring Nordschleife in Duitsland. Het circuit ligt in de Eifel, en het staat bekend om zijn wisselende weersomstandigheden. Verstappen heeft geluk, want vooralsnog is er geen druppeltje regen op de weerradar te zien.

Verstappen neemt dit weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring. Hij bestuurt daar een Mercedes GT3-bolide van zijn eigen raceteam, dat afgelopen weekend ook in actie zou komen op de Ring. Dat ging echter last minute niet door, omdat ze het vanwege het weer onverantwoord vonden om te rijden. Het kwam met bakken uit de hemel in de Eifel, en over het iconische asfalt stroomden kleine riviertjes regenwater.

De Nürburgring staat bekend als een circuit waar het kan stormen, in de breedste zin van het woord. Het weer zorgde in het verleden regelmatig voor oponthoud, ook tijdens de 24 uur van de Nürburgring en de Formule 1-races. Verstappen wil de NLS2-race gebruiken als voorbereiding op zijn deelname aan de 24-uursrace van later dit jaar. Voor hem is het dus belangrijk dat het weer geen gekke dingen gaat doen.

Wat doet het weer?

De eerste weersverwachtingen zijn Verstappen gunstig gezind, want het lijkt een stralend weekend te worden in Duitsland. Volgens de huidige weermodellen wordt de belangrijke zaterdag, wanneer de race wordt verreden, een mooie dag zonder neerslag. Het zonnetje zal de hele dag schijnen, al kunnen er rond 12:00 wel wolkjes in de lucht verschijnen. Het lijkt er niet op dat er uit deze wolken regen gaat vallen.

Het wordt op raceday ongeveer tien graden Celsius, maar de gevoelstemperatuur zal ondanks het zonnetje een stuk lager liggen. Desalniettemin zijn het voor Verstappen ideale omstandigheden om de Mercedes-bolide aan de tand te voelen, en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de 24-uursrace.

Wie zijn de teamgenoten van Verstappen?

Verstappen deelt de Mercedes met startnummer 3 dit weekend met de ervaren GT3-coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella. Tijdens de 24 uur van de Nürburgring in mei krijgen ze ook gezelschap van de Oostenrijker Lucas Auer.

Need5Speed

Posts: 3.595

Het kan vriezen het kan gooien.

  • 6
  • 20 maa 2026 - 08:59
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 557

    Gooit het nu alweer op de Nürburgring?

    • + 3
    • 20 maa 2026 - 08:55
    • Need5Speed

      Posts: 3.595

      Het kan vriezen het kan gooien.

      • + 6
      • 20 maa 2026 - 08:59
    • Skoda F1

      Posts: 557

      😂

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 09:05
    • F1 bekijker

      Posts: 140

      Ga je op je bek? dan ben je te laat met strooien.

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 09:14
    • snailer

      Posts: 32.145

      Als vriezen gooien heet het kaatsen dacht ik.

      • + 2
      • 20 maa 2026 - 09:19
    • schwantz34

      Posts: 41.855

      Volgens de foto moet Max weer hoge ogen met een Ferrari gaan gooien...

      • + 2
      • 20 maa 2026 - 09:58
    • Larry Perkins

      Posts: 63.625

      Ze hebben roet in jullie eten gegooid want het is gecorrigeerd...

      • + 2
      • 20 maa 2026 - 10:05
    • Sander

      Posts: 1.636

      Verstappen gooit het weer weg op de Nürburgring

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 10:25
  • Sergeant Gneisbaard

    Posts: 4.682

    ik heb wel eens gehoord van Four Seasons in One Day. en dat is op de Nürburgring zeker mogelijk. misschien dat dat bedoeld wordt dat het weer met veranderingen gaat gooien. spel checken gooit zeker ook alles in de war

    • + 2
    • 20 maa 2026 - 09:49
  • VestAan

    Posts: 762

    Eigenlijk een non-artikel. Graag de titel.aanpassen naar: Niet op clicken want we staat toch niks nieuws in.

    • + 1
    • 20 maa 2026 - 11:23

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
