Max Verstappen komt dit weekend weer in actie op de iconische Nürburgring Nordschleife in Duitsland. Het circuit ligt in de Eifel, en het staat bekend om zijn wisselende weersomstandigheden. Verstappen heeft geluk, want vooralsnog is er geen druppeltje regen op de weerradar te zien.

Verstappen neemt dit weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring. Hij bestuurt daar een Mercedes GT3-bolide van zijn eigen raceteam, dat afgelopen weekend ook in actie zou komen op de Ring. Dat ging echter last minute niet door, omdat ze het vanwege het weer onverantwoord vonden om te rijden. Het kwam met bakken uit de hemel in de Eifel, en over het iconische asfalt stroomden kleine riviertjes regenwater.

De Nürburgring staat bekend als een circuit waar het kan stormen, in de breedste zin van het woord. Het weer zorgde in het verleden regelmatig voor oponthoud, ook tijdens de 24 uur van de Nürburgring en de Formule 1-races. Verstappen wil de NLS2-race gebruiken als voorbereiding op zijn deelname aan de 24-uursrace van later dit jaar. Voor hem is het dus belangrijk dat het weer geen gekke dingen gaat doen.

Wat doet het weer?

De eerste weersverwachtingen zijn Verstappen gunstig gezind, want het lijkt een stralend weekend te worden in Duitsland. Volgens de huidige weermodellen wordt de belangrijke zaterdag, wanneer de race wordt verreden, een mooie dag zonder neerslag. Het zonnetje zal de hele dag schijnen, al kunnen er rond 12:00 wel wolkjes in de lucht verschijnen. Het lijkt er niet op dat er uit deze wolken regen gaat vallen.

Het wordt op raceday ongeveer tien graden Celsius, maar de gevoelstemperatuur zal ondanks het zonnetje een stuk lager liggen. Desalniettemin zijn het voor Verstappen ideale omstandigheden om de Mercedes-bolide aan de tand te voelen, en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de 24-uursrace.

Wie zijn de teamgenoten van Verstappen?

Verstappen deelt de Mercedes met startnummer 3 dit weekend met de ervaren GT3-coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella. Tijdens de 24 uur van de Nürburgring in mei krijgen ze ook gezelschap van de Oostenrijker Lucas Auer.